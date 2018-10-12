 ЧП под Ичней: люди начали активно возвращаться в свои дома, поступило 34 сообщения о фактах обнаружения боеприпасов, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, соответствующее поручение на оперативном совещании сегодня, 12 октября, дал заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Оперативное совещание по вопросам деятельности полиции в рамках ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на военных складах под Ичней Черниговской области состоялась на базе Ситуационного центра Нацполиции. В нем приняли участие представители подразделений ведомства, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Фацевич заслушал результаты работы полицейских Черниговщины по вопросам, которые касаются работы правоохранителей. В частности, по состоянию на 8 часов утра 12 октября в полицию уже поступило 102 обращения граждан, связанных со взрывами на военных складах. 11 сообщений касались повреждения домов, еще 34 сообщения - об обнаружении боеприпасов. В то же время полицейские проверили 9 сообщений о возможных случаях мародерства. Ни одно из этих обращений не подтвердилось. Кроме того, в полицию не поступило ни одного сообщения о пострадавших в результате взрывов на складах", - сказано в сообщении.
Кроме того, заместитель главы Нацполиции поручил руководству полиции Черниговской области провести подворные обходы населенных пунктов, расположенных в зоне чрезвычайного происшествия. Поскольку граждане активно возвращаются в свои дома, то целью проведения этих подворных обходов является именно предоставление помощи в пределах компетенции полиции, если в этом возникнет необходимость. К проведению подворных обходов максимально привлекут работников превентивных подразделений полиции - участковых офицеров, полицейских подразделений ювенальной превенции.
"Люди возвращаются домой, поэтому вы должны отслеживать и иметь информацию о возвращении граждан по всем населенным пунктам. Эту информацию необходимо постоянно предоставлять в Ситуационный центр Национальной полиции. Эту работу нужно проводить уже сейчас с населением, которое вернулось - какая помощь нужна в пределах компетенции полиции ", - подчеркнул Фацевич.
Он также отметил необходимость взаимодействия подразделений полиции и ГСЧС в вопросе проверки территории и ее разминирования. Поэтому полицейские будут активно способствовать взрывотехническим подразделениям полиции и работникам ГСЧС в проверке территории на предмет обнаружения боеприпасов и их частей. Кроме того, полиция будет обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности во время восстановления газоснабжения в населенных пунктах, расположенных в зоне чрезвычайного происшествия.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
ну хоть кому то повезло
как только оцепление снимет
народу туда навалит
чтобы собрать пока снег не выпал
12.10.18 Начальник пожарной охраны арсенала в Калиновке не был наказан за халатность из-за истечения сроков привлечения к админответсвенности
https://censor.net.ua/news/3091002/nachalnik_pojarnoyi_ohrany_arsenala_v_kalinovke_ne_byl_nakazan_za_halatnost_izza_istecheniya_srokov
09.10.18 Суд поновив на посаді відповідального за зберігання арсеналу в Балаклії
https://ua.censor.net.ua/news/3090311/sud_ponovyv_na_posadi_vidpovidalnogo_za_zberigannya_arsenalu_v_balakliyi
Ось суть справедливості по-новому. Слава рошену!
https://www.facebook.com/groups/212471576194924/?multi_permalinks=328668254575255&comment_id=328780057897408¬if_id=1539235231493091¬if_t=feedback_reaction_generic