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 Политика Украины
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 13 октября в силу вступит закон об единоразовой выплате в случае смерти уволенного военнослужащего

Закон № 2522-VIII об усилении социальной защиты военнослужащих сегодня, 12 октября, опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ вступит в силу завтра.

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Новый закон расширяет круг случаев, в которых выплачивают такую социальную помощь.

Согласно действующему нынче законодательству, единоразовая выплата предусмотрена только в случае гибели или смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей или вследствие заболевания из-за обязанностей на службе. Под соответствующие нормы не подпадали военнослужащие-срочники.

По новому закону деньги будут выплачиваться в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения, если речь идет о следствии ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая из-за выполнения служебных обязанностей. Кроме того, соцпомощь будет назначаться и срочникам.

На денежную выплату может рассчитывать военнослужащий, который частично утратил трудоспособность в течение трех месяцев после увольнения со службы - если это произошло в связи с выполнением служебных обязанностей.

Если военнослужащий заболел во время службы и частично утратил трудоспособность без установления инвалидности, ему также выплатят единоразовую денежную помощь.

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Деньги должны выплатить, если военнообязанный или резервист частично утратил трудоспособность без установления инвалидности в течение 3 месяцев после завершения военных сборов или выполнения обязанностей в качестве резервиста.

Источник: https://censor.net.ua/n3091038
 
 
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Что то тут мутно.
Перед увольнением все военнослужащие в военных госпиталях проходят ВЛК. В случае установления диагноза(диагнозов), дается справка, в которой записываются эти диагнозы и устанавливается пригодность к военной службе в запасе. (пригоден, не пригоден , ограниченно пригоден). После этого с этой справкой человек идет на МСЕК, где устанавливают процент потери трудоспособности , и соответственно с этим процентом выплачивается денежная компенсация. В 2005 году за потерю трудоспособности в 10% и ограниченно годным к службе в запасе выплачивали 800 гривен.(курс доллара 5). Сейчас этого нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины13 октября в силу вступит закон об единоразовой выплате в случае смерти уволенного военнослужащего
 
 
 
 
 
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