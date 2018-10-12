 13 октября в силу вступит закон об единоразовой выплате в случае смерти уволенного военнослужащего

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ вступит в силу завтра.

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Новый закон расширяет круг случаев, в которых выплачивают такую социальную помощь.

Согласно действующему нынче законодательству, единоразовая выплата предусмотрена только в случае гибели или смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей или вследствие заболевания из-за обязанностей на службе. Под соответствующие нормы не подпадали военнослужащие-срочники.

По новому закону деньги будут выплачиваться в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения, если речь идет о следствии ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая из-за выполнения служебных обязанностей. Кроме того, соцпомощь будет назначаться и срочникам.

На денежную выплату может рассчитывать военнослужащий, который частично утратил трудоспособность в течение трех месяцев после увольнения со службы - если это произошло в связи с выполнением служебных обязанностей.

Если военнослужащий заболел во время службы и частично утратил трудоспособность без установления инвалидности, ему также выплатят единоразовую денежную помощь.

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Деньги должны выплатить, если военнообязанный или резервист частично утратил трудоспособность без установления инвалидности в течение 3 месяцев после завершения военных сборов или выполнения обязанностей в качестве резервиста.