 13 октября в силу вступит закон об единоразовой выплате в случае смерти уволенного военнослужащего

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ вступит в силу завтра.
Новый закон расширяет круг случаев, в которых выплачивают такую социальную помощь.
Согласно действующему нынче законодательству, единоразовая выплата предусмотрена только в случае гибели или смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей или вследствие заболевания из-за обязанностей на службе. Под соответствующие нормы не подпадали военнослужащие-срочники.
По новому закону деньги будут выплачиваться в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения, если речь идет о следствии ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая из-за выполнения служебных обязанностей. Кроме того, соцпомощь будет назначаться и срочникам.
На денежную выплату может рассчитывать военнослужащий, который частично утратил трудоспособность в течение трех месяцев после увольнения со службы - если это произошло в связи с выполнением служебных обязанностей.
Если военнослужащий заболел во время службы и частично утратил трудоспособность без установления инвалидности, ему также выплатят единоразовую денежную помощь.
Деньги должны выплатить, если военнообязанный или резервист частично утратил трудоспособность без установления инвалидности в течение 3 месяцев после завершения военных сборов или выполнения обязанностей в качестве резервиста.
Перед увольнением все военнослужащие в военных госпиталях проходят ВЛК. В случае установления диагноза(диагнозов), дается справка, в которой записываются эти диагнозы и устанавливается пригодность к военной службе в запасе. (пригоден, не пригоден , ограниченно пригоден). После этого с этой справкой человек идет на МСЕК, где устанавливают процент потери трудоспособности , и соответственно с этим процентом выплачивается денежная компенсация. В 2005 году за потерю трудоспособности в 10% и ограниченно годным к службе в запасе выплачивали 800 гривен.(курс доллара 5). Сейчас этого нет?