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 Политика Украины, Общество
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Все про:Климкин (1862) автокефалия (169)

 Решение Синода Вселенского патриархата - настоящая духовная демократия, - Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение синода Вселенского Патриархата "настоящей духовной демократией".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Все радуемся решению синода о предоставлении Украине Томоса. Но хочу, чтобы мы не недооценивали важность другого аспекта – возвращение к каноничности всех православных христиан Украины. На самом деле, в этом и есть настоящая духовная демократия. Все мы равны перед богом. И будем говорить друг с другом на равных. С уважением к себе и к каждому", - отметил он.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091034
 
   
 Топ комментарии
 
клим хорош уже примазываться
ехай с мадьярами разбирайся
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Духовная демократия? Духовные аспекты духовой музыки в духовной жизни духовенства...)
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Кимкину осталось только замироточить перед камерами)))
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Духовная демократия? Духовные аспекты духовой музыки в духовной жизни духовенства...)
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Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)

русский поп

С остальными твоими теперь легче будет разобраться...
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Наконец то Варфоломей исправил ошибку 90 годов когда Украине Томос не предоставили. И сатанинский гбшный патриархат везде свои щупальца протянул
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А зачем комментировать, если был дан непрозрачный намёк?
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"Поразка для Кремля, Москва втрачає Київ": польські ЗМІ відреагували на Томос для України

https://24tv.ua/porazka_dlya_kremlya_moskva_vtrachaye_kiyiv_polski_zmi_vidreaguvali_na_tomos_dlya_ukrayini_n1046271
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клим хорош уже примазываться
ехай с мадьярами разбирайся
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Томосное сумасбродство зашкаливает... Теперь уже демократию опозорили прилагательными, заимствованными из православного идиотизма. Я понимаю, конечно, что для голосования за нынешнюю власть нужно быть полностью оболваненным человеком. И что оболванивание это должно быть под контролем украинских же институтов религиозной промывки мозгов. Но неужели никому не режет глаза тот вопиющий абсурд, который развернулся под весь этот пиар и шум об автофекалии?
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Большинству верунов все равно, что написано в названии их церкви... Они твердо знают - шесть дней греши, в воскресенье кайся...
Но с госкдарственной точки зрения лучше, когда они буцкаются лбами в конторах с центром в Киеве...
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Кимкину осталось только замироточить перед камерами)))
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Ага, уже повылазили со своими нравоучениями. Ничего не делает правительсво - плохо; начинают делать - еще хуже. И каждый из них дипломат, экономист, фельдшер и даже Ванга.
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Надо Кровавому Пастору Томоса дать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Синода Вселенского патриархата - настоящая духовная демократия, - Климкин.
 
 
 
 
 
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