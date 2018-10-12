 Решение Синода Вселенского патриархата - настоящая духовная демократия, - Климкин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Фейсбуке.
"Все радуемся решению синода о предоставлении Украине Томоса. Но хочу, чтобы мы не недооценивали важность другого аспекта – возвращение к каноничности всех православных христиан Украины. На самом деле, в этом и есть настоящая духовная демократия. Все мы равны перед богом. И будем говорить друг с другом на равных. С уважением к себе и к каждому", - отметил он.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
русский поп
С остальными твоими теперь легче будет разобраться...
Варфоломей отказался от напитков из рук россиян ...
https://24tv.ua/porazka_dlya_kremlya_moskva_vtrachaye_kiyiv_polski_zmi_vidreaguvali_na_tomos_dlya_ukrayini_n1046271
ехай с мадьярами разбирайся
Но с госкдарственной точки зрения лучше, когда они буцкаются лбами в конторах с центром в Киеве...