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 УПЦ КП призвала сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор

Киевский патриархат призывает сторонников автокефалии приступить к подготовке чрезвычайного объединительного собора для принятия решений о церковном единстве и создании поместной церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-центра патриархии.

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Решения Константинопольского синода "открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ", говорится в заявлении.

"Отныне не существует искусственно созданной Русской Православной Церковью изоляции Киевского Патриархата от церковного, молитвенного и евхаристического общения с полнотой Православия", - отмечается в заявлении.

Киевский патриархат призывает "иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора". "Задачей этого Собора является принятие решения о церковном единстве, избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ", - говорится в заявлении.

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Киевский патриархат также призывал "епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".

"Киевский патриархат полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести…. Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Русской Церкви", - подчеркивается в заявлении.

"Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церковью и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - заявляет пресс-служба УПЦ-КП.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091033
 
   
 Топ комментарии
 
Главное не торопиться, все сделать спокойно и основательно.
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в церковь не хожу
но московских попов ненавижу
поэтому за любые мероприятия
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Головне не пересваріться "за булаву" на обєднавчому соборі,бо вже двічі наступали на одні і ті ж граблі
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Тобто закликають окремі приходи переходити до канонічної церкви.
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Поздравляю всех украинцев с очень значимым историческим событием, которое мы долго ждали, а именно восстановление исторической справедливости. Православие пришло в Украину с крещения Киевской Руси - Украины, то есть намного раньше ,чем в Москву. Но Москва нагло и похабно как и все ,что она делает, забрала у нас это первенство и заставила подчиняться своему патриархату. Нужно очень широко отметить это событие.
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Главное не торопиться, все сделать спокойно и основательно.
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тянуть тоже незачем. Враг не дремлет.
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в церковь не хожу
но московских попов ненавижу
поэтому за любые мероприятия
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Головне не пересваріться "за булаву" на обєднавчому соборі,бо вже двічі наступали на одні і ті ж граблі
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Призив як на мітинг. Вважав шо для організації собору маються більш серйозні інструменти
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типа как в СССР, не захотят отключим газ? УПЦ КП призвала сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор - Цензор.НЕТ 9469
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Народ, я хотя и крещенный, но (грешен) в церковь хожу только на Пасху. Крещен греко-католиком. Хочу начать ходить в церковь чаще. Должен ли я ходить только в грекокатолическую или можно в любую киевского патриархата и как отличить церковь киевского патриархата от московского. Флаги не висят ни на тех ни на других, а спрашивать у священника неудобно.
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греко-католики ничем не отличаются от правовлавия кроме названия.
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вони не вистоюють всю службу, а сидять
не знаю як хрестяться, зправа на ліво чи навпаки.
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непогано
я знаю, що у римокатоликів нарікають людину рабом божим, а дитиною.
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лучше сідя думать о Богє, чєм стоя о табуретке
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Вопрос порядка прохождения уровней, это конечно главное. Я вот вообще не накладываю крестного знамения то, по вашему я не достоен?
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Я хожу на службу раз на рік, це в кращому випадку..
Що я можу вам відповісти..
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мене мама вчила: щонеділі зранку - в церкву
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Це ти про римо-католиків говориш, а в греко-католицької церкви майже все так само як у православних київського патріархату. Здається ззовні на церквах є різниця в формі чи розміщенні хрестів на куполах
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Я заходила у львіські храми, в них лавочки стоять.
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перш ніж писати дурниці сходи в церкву та побачиш все сама.
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Бывают варианты, начиная от копи/паста с методички и до иного греха. Но, кто сказал, что грешнику нельзя в церковь? Даже если бы порохобот пошёл в церковь то и его не должно изгонять. Естественно, пока не начнёт там из методички читать или со смарта на Цензоре постить...
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Порохобот это слово, которое придумал для зрады экс-советник Хуйла?
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А донецскому кизяку можно? И кто более грешен отче донецкий кизяк или порохобот?
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Эко вас возбудил личный вопрос, думаю, что перед Богом они равны но, вы на всякий случай проконсультируйтесь у батюшки. Хотя, в зависимости от патриархата мнение батюшки может отличатся.
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Анатолий, да мужчина я. Только меня уже здесь забанили навсегда. Вот с аккаунта супруги и писать приходится.
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знакомая картіна. За три дня я на censor.gov положил пять аккаунтов. і, главнойє - ні за шо!
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тролінгом займався ?
хоча, чому я питаю...
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После получения Томаса, церковь мацковского патриаргада, может носить назавание только как парашенская церковь. Это согласно закона церковного и государственного. УПЦ КП призвала сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор - Цензор.НЕТ 1819
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Не усложняй, Бог в сердце каждого, что бы тебя слышать ему посредники не нужны.
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Sergii Ustim - не нужны посредники....

То есть вы общаетесь с Богом напрямую как с товарищем по работе ? УПЦ КП закликала прихильників автокефалії готувати надзвичайний б'єднавчий собор - Цензор.НЕТ 2644
Как Папа его наместник в Риме?
Это гордыня сын мой - идите и не грешите больше...
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А шо через попа в церкви с богом надо общаться? Ну если дома есть угол в котором иконка и лампадка и там на коленках к Богу обращаться. Хотя наверно вы очень тонко тролите. И причем здесь Папа Римский к православию?
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kolxoz - Иисус, это сын божий....
К Богу напрямую не обращаются.....
Так что вы икону повесили..., а теперь почитайте кто это и церковные правила...
Аминь.....
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О смотрю Вы доморощенный теолог? А к кому тогда обращаются? К Иисусу или к батюшке, к монахам, чи еще к кому то. К кому в церкве обращаются? Просветите, а то я чего то тогда не пойму?
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Удивительно, но если верующий скажет верующему, что вчера видел Бога, тот ему не поверит...

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Ну смотря сколько они перед этим употребили.
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Я не твой сын, проспись и дурь свою более не выпячивай.
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Внимательно читаем Писание, а не верим попам:
Иисус сказал ученикам Своим: Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.


Разве ты с друзьями через посредника общаешься? УПЦ КП закликала прихильників автокефалії готувати надзвичайний б'єднавчий собор - Цензор.НЕТ 845
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В трудный час пришел человек впервые в храм, а ему говорят:
- Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили.
Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит голос:
- Почему ты плачешь, дитя мое?
Поднял человек заплаканное лицо и увидел Иисуса Христа. Говорит ему:
- Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Иисус:
- Не расстраивайся, дитя мое, и меня туда давно не пускают.
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с вашим именем и одновременным употреблением прилагательных мужского рода в церковь, наверное, лучше вообще не ходить.
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Коли заходиш в церкву МП, то на тебе звідусіль шикають старі баби. Не там став, не туди подивився і т.п. Був в церкві грекокатоликів в Кам"янці. Совсім інша атмосфера. Спокійна і доброзичлива.
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Eсли ты верующий, первым делом Библию полистай, Нагорную Проповедь перечитай, осмысли. Вера - это не обряды-свечки-кадила-песнопения; это, как минимум, знание и понимание того учения к которому ты считаешь себя принадлежащим.
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а я тіко раді "свічку поставити" А утверждєнійє: "вєра - ета знанійє" визивайєт когнітівний дісонанс, даже культурологічєскій шок. Тіпа "чьорнайє - ета бєлайє"
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Достаточно учение назвать верой и наложить на учение смысл слова вера?
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Греко-католицька церква - це церква, яка, зберігаючи правочлавні обряди, підкоряється Папі Римському.
На церкві Київського патріархату написано, що вона Київського патріархату. На Московському зазвичай нічого не написано про патріархат.
Ну і якщо побачиш церковну лавку в самому храмі, а не на паперті, то це теж Московський.
Ще одна ознака церкви МП - зверхність і хамське відношення до людей.
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Автокефалия есть!
Под шумок модно поднимать цены на газ и отопление на 40%.
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А несторонников готовить вещички!!!
УПЦ КП закликала прихильників автокефалії готувати надзвичайний б'єднавчий собор - Цензор.НЕТ 1701
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В конце ноября следующее заседание константинопольского собора.На эту дату и будет ориентироваться РПЦ КП для избрание патриарха. что бы получить уже готовый Томас
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РПЦ-КП - це Ви точно підмітили!!! Дєня це то й же Гундя, тіко в іншій ортогональній проекції
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ви навмисне намагаєтесь заляпати російським брудом нашого патріарха ?
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а Ви хіба не розумієте що товариш Антонов та РПЦ-КП притаскали на Україну московське православ'я з усіма його виразками, вивихами та лайном? Чому УАПЦ при всьому прагненні до української єдності, при готовності на самопожертву ради єдності не змогли переступити огиду до Філярєта? Чому Володимир (Романюк) помер серед здоров'я, чому він похований під ворітьми?
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18 липня 1995 року спроба поховати тіло у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського Патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

Могила Патріарха Володимира
Похований біля брами св. Софії у Києві.
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так вони так розвертаюця, шо за місяць не встигнуть. Трицять років не змогли з УАПЦ зібратись докупи. Отєц Бартолом'ю ловко славіровал
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УПЦ КП закликала прихильників автокефалії готувати надзвичайний б'єднавчий собор - Цензор.НЕТ 4520

«Демократична Сокира» вітає українців із історичною подією - прийняттям Вселенським патріархатом рішення про надання Українській православній церкві рішення про автокефалію. Цей день увійде в історію. Вже увійшов.

І це чудовий привід до святкування.

Від імені Першого вершника «Демократичної Сокири», Великого понтифіка Палаючої Церкви Матріархального Патріархату (ПЦ МП) Юрія Гудименка партія запрошує своїх прихильників трішечки прихильнути завтра на Майдані на честь чергової перемоги України!

Приходьте 12 жовтня о 19:00 на Майдан Незалежності, аби долучитися до акції «Кагор на Майдані» та відсвяткувати цю історичну подію разом із атеїстами Київського патріархату, просто атеїстами, котоліками, православними, мусульманами, іудеями та представниками будь-яких інших релігій. Вип'ємо кагору, чи то шампанського, чи, у крайньому випадку, кока-коли на честь цієї величної перемоги нашої нації та не менш величного приниження нації сусідньої.

Святкуємо, як то кажуть, разом, любі хлопчики та дівчатка. П'ятниця, Майдан, 19:00.

Побачимось.

P.S. Приносьте державні прапори та кагор. Партійну символіку не приносьте, акція загальна та не політична. Це просто свято якесь!

Демократична Сокира
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Осталось тебе тешиться надеждой, что не будет, совсем чуть-чуть..
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я за томАс! я тут затомАсєйє всєх!!! я його хочу ще "вчора" - тридцять років тому!!! Але ж чесно - томоса ще нема і не скоро буде
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Тобто надумана загарбником УПЦ МП перестане існувати.
Ба ..... а МП ж то не КАНОНІЧНА
Тоб-то УПЦ МП треба вибирати.
А в подальшому вибирати буде громада, від якої Епархії запросити ченців для відправлення церковних обрядів та освячення таїнств..
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Та й політична влада не повинна стояти осторонь..
-слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
-нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не реєструвати за сепаратизм РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації. В цілому - За зраду Україні кліру УПЦ МП!
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Главное чтобы попы поняли то , что не Амбиции важнее. Как бы не вскружилась голова от возможности стать у руля
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