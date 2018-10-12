 УПЦ КП призвала сторонников автокефалии готовить чрезвычайный объединительный собор

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-центра патриархии.
Решения Константинопольского синода "открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской Православной Церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ", говорится в заявлении.
"Отныне не существует искусственно созданной Русской Православной Церковью изоляции Киевского Патриархата от церковного, молитвенного и евхаристического общения с полнотой Православия", - отмечается в заявлении.
Киевский патриархат призывает "иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора". "Задачей этого Собора является принятие решения о церковном единстве, избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ", - говорится в заявлении.
Киевский патриархат также призывал "епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".
"Киевский патриархат полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести…. Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член Церкви, как и каждая община мирян или монахов иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Русской Церкви", - подчеркивается в заявлении.
"Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церковью и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - заявляет пресс-служба УПЦ-КП.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
но московских попов ненавижу
поэтому за любые мероприятия
не знаю як хрестяться, зправа на ліво чи навпаки.
я знаю, що у римокатоликів нарікають людину рабом божим, а дитиною.
Що я можу вам відповісти..
хоча, чому я питаю...
То есть вы общаетесь с Богом напрямую как с товарищем по работе ?
Как Папа его наместник в Риме?
Это гордыня сын мой - идите и не грешите больше...
К Богу напрямую не обращаются.....
Так что вы икону повесили..., а теперь почитайте кто это и церковные правила...
Аминь.....
Иисус сказал ученикам Своим: Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
Разве ты с друзьями через посредника общаешься?
- Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили.
Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит голос:
- Почему ты плачешь, дитя мое?
Поднял человек заплаканное лицо и увидел Иисуса Христа. Говорит ему:
- Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Иисус:
- Не расстраивайся, дитя мое, и меня туда давно не пускают.
На церкві Київського патріархату написано, що вона Київського патріархату. На Московському зазвичай нічого не написано про патріархат.
Ну і якщо побачиш церковну лавку в самому храмі, а не на паперті, то це теж Московський.
Ще одна ознака церкви МП - зверхність і хамське відношення до людей.
Под шумок модно поднимать цены на газ и отопление на 40%.
Могила Патріарха Володимира
Похований біля брами св. Софії у Києві.
«Демократична Сокира» вітає українців із історичною подією - прийняттям Вселенським патріархатом рішення про надання Українській православній церкві рішення про автокефалію. Цей день увійде в історію. Вже увійшов.
І це чудовий привід до святкування.
Від імені Першого вершника «Демократичної Сокири», Великого понтифіка Палаючої Церкви Матріархального Патріархату (ПЦ МП) Юрія Гудименка партія запрошує своїх прихильників трішечки прихильнути завтра на Майдані на честь чергової перемоги України!
Приходьте 12 жовтня о 19:00 на Майдан Незалежності, аби долучитися до акції «Кагор на Майдані» та відсвяткувати цю історичну подію разом із атеїстами Київського патріархату, просто атеїстами, котоліками, православними, мусульманами, іудеями та представниками будь-яких інших релігій. Вип'ємо кагору, чи то шампанського, чи, у крайньому випадку, кока-коли на честь цієї величної перемоги нашої нації та не менш величного приниження нації сусідньої.
Святкуємо, як то кажуть, разом, любі хлопчики та дівчатка. П'ятниця, Майдан, 19:00.
Побачимось.
P.S. Приносьте державні прапори та кагор. Партійну символіку не приносьте, акція загальна та не політична. Це просто свято якесь!
Демократична Сокира
Ба ..... а МП ж то не КАНОНІЧНА
Тоб-то УПЦ МП треба вибирати.
А в подальшому вибирати буде громада, від якої Епархії запросити ченців для відправлення церковних обрядів та освячення таїнств..
-слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
-нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не реєструвати за сепаратизм РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації. В цілому - За зраду Україні кліру УПЦ МП!