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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
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 МВД будет действовать жестко в случае разжигания религиозной вражды в связи с началом предоставления автокефалии, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости актов экстремизма на почве религиозной вражды в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви и призывает общественных деятелей и политиков воздержаться от провокаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, министра цитирует департамент коммуникации МВД Украины.

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"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - отметил Аваков

Кроме того, министр призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3091031
 
   
 Топ комментарии
 
Еще одно напоминание о себе.Как же уже от вас тошнит,от псевдодеятелей .
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А мокшандія таки влаштує якусь пакость. Це їхнє всьо.
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Это он намекает, что будут защищать верующих торговых партнеров.
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сколько аутленеров собираетесь разбить?
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Еще одно напоминание о себе.Как же уже от вас тошнит,от псевдодеятелей .
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Хорошо ,что дадут Томос ) У кацапских троллей изжога и хороший заработок одновременно.
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да спасибо конечно, но для меня что юля, что петя- два сапога пара.
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я в данном случае за "свободу слова": считаю, что спамить адекватные посты - свинство.
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А кто для тебя НЕ пара? Рабинович или мертвечук ?
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нет. ты всех будеш кандидатов перечислять?
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Так назови СВОЕГО. Наверняка это будет ляшко или полковник-вор
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Куратор не велит ? ))) А как же собственное мнение ?
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Мне нравятся завывание зрадосекты ПОСЛЕ выборов ))) О чем думали ,когда выбирали ? Сейчас надо выть не о Порохе ,а о предстоящих выборах. Порох - это УЖЕ свершившийся факт. И сколько бы ты не скулил ,он всё равно пробудет весь срок. И открою тебе тайну .... Порошенко будет второй срок...
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может быть. он же в цвк подтянул всех рыгов, потому что знает что честным путем выборы не выиграет. а за тимошенко я скажу- я опасають, что после выборов ее она скажет что росия нам брат, друг, и потянет назад в таежный союз к хуйлу, все кто воевал станут врагами. такой вариант же не исключен.
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для этого он серегу пидрахуя притащил в состав ЦВК.
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Мне пох ,кто и кого там протащил по версии зрадосекты. Он будет Президентом ,а ты убьешься от злобы апстенку МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 1791
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а эта бумажка кстати о полковнике-воре.

МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 4769
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ответ от гриценка,дословно - Генеральна прокуратура України, офіційна письмова відповідь. Жодної підозри у скоєнні мною кримінального злочину не було і немає. Ще раз, для усіляких вінників, пашинських, чорноволів та інших порохоботів, які на каналах брешуть про злочини і кримінальні справи - ЖОДНОЇ ПІДОЗРИ, НЕ БУЛО І НЕМАЄ!
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А мокшандія таки влаштує якусь пакость. Це їхнє всьо.
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14 октября будут устраивать всякие нацжены и корпусы...
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Vitaly Ytsuken - я вас понимаю ..., - это действительно многих таких как вы раздражает.., эта хода с факелами, с портретами Бандеры , черно-красными флагами.. и тд и тп...

Нет чтобы провести стандартный Гей-парад... МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 4081
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Меня это не раздражает. Меня раздражают малолетние дебилы которые по приказу свои лидеров устраивают всякие провокации, абсолютно не нужные. А потом начинают орать злочинна влада прессует "патриотов"...
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Vitaly Ytsuken - ха.., вот когда провоцировали, тогда и добивались чего то...., а когда молчали (пример Крым и Донбасс), тогда теряли все....

Вы называете это провокацией, а я активной жизненной позицией...
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Це майже дебільство. А ктивна позиція, коли ти сам щось вмієш,щось знаєш і щост робиш. А так --це бандитизм і хулігаство.
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Вспомните какими страшилками пугали местное население в Крыму и на Донбассе? Едут поезда/автобусы правосеков всех резать... Идиоты верили этому, мобилизовались и стали пушечным мясом для РФ. Сейчас началась такая же истерия во всех российских СМИ и в некоторых наших. Типа националисты будут захватывать храмы, громить, убивать... Наши идиоты сделают хорошую картинку в качестве подтверждения этого. Это может и активная позиция, вот только чья она...
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Vitaly Ytsuken - вот если бы тогда поезда с правосеками приехали не было бы Крымнаш и Лугандонии...

Подумайте об этом....
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эти могут
спалят ссуки шонибудь
а потом на нас стрелки переведут козломордые
как в одессе
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Тхір - как в Одессе...., в доме профсоюзов....

Да, весело было.... МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 2477
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В Украине любят каждого двухсотого россиянина...
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Я согласен с ним, при условии, согласно Закона, после получения томаса, название украинская православная церковь московии, будет запрещена. После этого они смогут обозвать себя истинным именем -парашенская церковь. И посмотрим, сколько тогда будет у них прихожан. А со временем отказать чужой церкви в аренде в исторически ценных зданий, так как они принадлежат государству. А религиозная бойня действоительно ни к чему.
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Это он намекает, что будут защищать верующих торговых партнеров.
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куле он ноет
итак все понимают шо нужно потерпеть пока томас не дадут официально
а потом уже московских попов под сраку, начиная с лавры
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Тогда он вас по всей строгости и примет. За розжигание.
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я про армянскую церковь ничего плохого не говрил
даже пару раз зайти хотел посмотреть как там у них
куле он лезет когда православные мкжду собой разбираются?
в данном конкретном случае мне импонирует позиция нашей еврейской диаспоры в лице премьерминистра
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мирный Московский патриархат https://www.youtube.com/watch?v=47L9ZLLy3yo
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Правильно. Все буде зроблено без шуму та пилу. Провокації не потрібні.
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границу с ордой закройте в конце то концов..
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кто ж ее закроет. там же порощенковские торговые партнеры ))
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Да досить балаболить одну і туж брехню. Ти або дебіл,або проплачений троль.
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ответишь на свой рот что Украина с рашкой не торгует?
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кто его обоссал? ))
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Не расскатывайте губу относительно обещаний Авакова. Может вы его просто неправильно поняли.
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Никто твою губу не трогает. А кизяков с кацапии (они бодрились устроить в Украине "волнения") тут будут п-здить жестоко - народ уже готов...
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Пусть готовится с бабским спецназом воевать!
Сегодня посмотрел передачу по первому каналу ОХУ-ына, я так понимаю, что это вчера вечером у них вышла, основная тема:
- Они что, у нас Лавру заабирать будут!!!??? МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 3648
-Да кто ж им её отдаст!!!
Этим дебилам невдомёк, что Лавры - это собственность государства и они там квартиранты.
А, ещё прикол: Филарет - это уголовник Мишка Денисенко, Варфоломей - чмо, Гундяй - Бог!!! Надо бы чтобы Великий Пуу перетёр с Эрдоганом и тот секир-башка Варфоломею сделал, ведь наши туристы в Турции не могут причащаться у чмо - будем церкви русские в Турции строить!!! МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 7537 МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 7537 МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 7537
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со всем этим бабским спецназом воевать очень просто - надо просто вызвать новинского вилкула бойко ахметова и сказать - "а ведь найдем за что".
А вообще конечно могут если очень захотят - с Саакашвили и хотели и смогли. А с остальными не могут или не хотят?
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Бидло розуміє лише силу, тому карати кацапських придурків без жалю та відразу.
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Вот тот случай, когда я рад такой готовности! Мочите москальских козачков МП всеми доступными способами безопасными для мирняка вокруг!!! Безжалостно!!!
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Не люблю тебя, фейсбучный Хачик, но в данном случае - поддерживаю!
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В основном пакости следует ожидать от таких:
МВС діятиме жорстко в разі розпалювання релігійної ворожнечі у зв'язку з початком надання автокефалії, - Аваков - Цензор.НЕТ 8871
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Ну мы поняли, что полицаи будут тщательно охранять рпцэшные строения и их крестные ходы с лугандонскими портянками... Так что методичку "после томоса вынесем пинками кацапских попов" некоторым пора менять...
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4й года войны, 4й стратегический склад взорван у нас в тылу, вакханалия и беззаконие полное, рейдеры уже не скрываясь вооруженными титушками отжимают активы, интер спокойно продолжает проводить пропаганду в интересах агрессора.... Я так понимаю рюський мир теперь под чуткой защитой авакянцев
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Вангую ОРГАНІЗОВАНИЙ підвіз "батальйонів чорних хусток РПЦ" (точніше старих маразматичок) "на защиту православних святинь" на гроші Новинського(Кремля)(тут ПЛЮВОК у сторону ВР ,що досі Новинського не витурили з ВР досі)..

Якось ці фінансові потоки "на організацію"необхідно "прикрутити".
пенсії самих "бабушек с іконкамі" на поїздку не вистачить..
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