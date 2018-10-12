 МВД будет действовать жестко в случае разжигания религиозной вражды в связи с началом предоставления автокефалии, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, министра цитирует департамент коммуникации МВД Украины.

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"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - отметил Аваков

Кроме того, министр призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.