 МВД будет действовать жестко в случае разжигания религиозной вражды в связи с началом предоставления автокефалии, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, министра цитирует департамент коммуникации МВД Украины.
"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - отметил Аваков
Кроме того, министр призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.
Нет чтобы провести стандартный Гей-парад...
Вы называете это провокацией, а я активной жизненной позицией...
Подумайте об этом....
спалят ссуки шонибудь
а потом на нас стрелки переведут козломордые
как в одессе
Да, весело было....
итак все понимают шо нужно потерпеть пока томас не дадут официально
а потом уже московских попов под сраку, начиная с лавры
даже пару раз зайти хотел посмотреть как там у них
куле он лезет когда православные мкжду собой разбираются?
в данном конкретном случае мне импонирует позиция нашей еврейской диаспоры в лице премьерминистра
Сегодня посмотрел передачу по первому каналу ОХУ-ына, я так понимаю, что это вчера вечером у них вышла, основная тема:
- Они что, у нас Лавру заабирать будут!!!???
-Да кто ж им её отдаст!!!
Этим дебилам невдомёк, что Лавры - это собственность государства и они там квартиранты.
А, ещё прикол: Филарет - это уголовник Мишка Денисенко, Варфоломей - чмо, Гундяй - Бог!!! Надо бы чтобы Великий Пуу перетёр с Эрдоганом и тот секир-башка Варфоломею сделал, ведь наши туристы в Турции не могут причащаться у чмо - будем церкви русские в Турции строить!!!
А вообще конечно могут если очень захотят - с Саакашвили и хотели и смогли. А с остальными не могут или не хотят?
Якось ці фінансові потоки "на організацію"необхідно "прикрутити".
пенсії самих "бабушек с іконкамі" на поїздку не вистачить..