 Перед катастрофой ракеты "Союз" ее освятили священники РПЦ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фото американскоо космического агентства NASA в Twitter.
"Ракета "Союз", руководители миссий и представители средств массовой информации благословлены русским православным священником отцом Сергием в преддверии запуска в четверг", - говорится в описании к фото.
Напомним, на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.
Это он СПЕЦИАЛЬНО ПОКАЗЫВАЕТ ,= что россия такая слабая и ГЛУПАЯ !!,
А когда прийдет время победыть америку ,
-вот тогда и Путин покажэт свой КОРОННЫЙ ХОД !!
-С помощью чего летает ракета?
-С помощью божьей
-Приняты!
давай досвиданья, демон кремлёвский
Ой наивнаиии...)))))