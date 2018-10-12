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 Перед катастрофой ракеты "Союз" ее освятили священники РПЦ. ФОТО

В четверг, 11 октября, российская космонавтика потерпела очередное фиаско, несмотря на то, что ракету "Союз" перед запуском освятил священник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фото американскоо космического агентства NASA в Twitter.

Также смотрите: Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

Перед катастрофой ракеты Союз ее освятили священники РПЦ 01

"Ракета "Союз", руководители миссий и представители средств массовой информации благословлены русским православным священником отцом Сергием в преддверии запуска в четверг", - говорится в описании к фото.

Напомним, на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Источник: https://censor.net.ua/n3091029
 
   
 Топ комментарии
 
Все понятно. РПЦ МП ведь не каноничная, поэтому и святая вода не лицензионная, и молитва не сертифицирована.
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В Константинополе перекрыли ветку святого манопровода, ведущего в Россию. Теперь магия РПЦ больше не работает.
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Освящали святой боярой. Бояра попала в клапан, который во время старта был открыт. Потому и не сработал. Истину глаголю.
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вы просто не панимаете хитрый ПЛАН ПУТИНА !!! это его коренная МНОГОХОДОВОЧКА !.
Это он СПЕЦИАЛЬНО ПОКАЗЫВАЕТ ,= что россия такая слабая и ГЛУПАЯ !!,
А когда прийдет время победыть америку ,
-вот тогда и Путин покажэт свой КОРОННЫЙ ХОД !!
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Еще в Киеве вас не пи...дили. И да - мусорные мешки привозите с собой, шоб было куды вас утрамбовывать.
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Сидите лучше дома, на рашке бардак, а вы претесь в Украину. Хватит вы уже защитили народ бамбаса
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Посмотрите на рисунок водой, явно шестерку выводит. Это и есть суть мацковского шаманата. Все, к чему они прикоснутся, рано или поздно рухнет. Ракета живой пример.
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Та вже розібрались- Свята вода була просрочена.
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космические понты всё дороже обходятся рассии. гораздо лучше получается давить гусей и расстреливать санкционный сыр )))
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Это пиндосы вместо святой воды подсунули минералку
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Пусть побольше и почаще гундяевская братья "святит" свою рукожопую технику.
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Собеседование при приеме на работу в центр Хрумичева.
-С помощью чего летает ракета?
-С помощью божьей
-Приняты!
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Божественная сила равна произведению божественной массы на божественное ускорение 😂
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Это Ярош священнику в воду нассал, оттого ракета и не долетела)))
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Фейк. Ярош на священика нассал. Чем лишил его божественной благадати!
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Как ракету назовёте, так она и полетит.
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Перед катастрофою ракети "Союз" її освятили священики РПЦ - Цензор.НЕТ 3343

давай досвиданья, демон кремлёвский
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Теперь мокашанские попы это сброд мошенников ритуалы которые они проводят это фейк всевышний изгнал их из церковного божества ... Перед катастрофою ракети "Союз" її освятили священики РПЦ - Цензор.НЕТ 1355
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Неправильно поп освещал. 1) Журналюг вместо ракеты (об этом уже написали). 2) Для круглой Земли вместо плоской (по форме струи на фото). Вот ракета край плоского земного диска и задела. Перед катастрофою ракети "Союз" її освятили священики РПЦ - Цензор.НЕТ 9890
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Розкольники з Православно Фашистької секти? Потрібно було лаптями натерти, та портретами путіна позаскотчувати. Результат був би такий самий, зате більш вражаючий.
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АПЛ ,,Курск,, была первой подлодкой,которую освятили московские попы.Аминь
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Это ..уки вам за Ичню....бог шельму метит (н.м.)
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Тренер по "Спортивному наколеняхстоянию" оббрызгал жидким реквизитом ракету и это должно было снять заклинание рукожопости?
Ой наивнаиии...)))))
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А может не надо было этого делать! Глядишь бы и долетела
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПеред катастрофой ракеты "Союз" ее освятили священники РПЦ. ФОТО
 
 
 
 
 
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