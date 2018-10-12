 Британия сообщила об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в октябре 2017 года, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Мининфраструктуры.

"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе оперативного совещания с директором международного аэропорта "Одесса" Павлом Прусаком и начальником Киевского метрополитена Виктором Брагинским.

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Омелян подчеркнул, что аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.

Участники совещания также договорились развивать отраслевой центр киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданный Мининфраструктуры.

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