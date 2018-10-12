 Британия сообщила об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в октябре 2017 года, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Мининфраструктуры.
"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе оперативного совещания с директором международного аэропорта "Одесса" Павлом Прусаком и начальником Киевского метрополитена Виктором Брагинским.
Омелян подчеркнул, что аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.
Участники совещания также договорились развивать отраслевой центр киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданный Мининфраструктуры.
это в адрес тех тугодумов, кто пытается писать с иронией, мол "в это тоже пукин виноват?" - ДА, это хуйло, с помощью армии своих свинособак, пытается устроить бардак по всему миру
В нас то і ворогів окрім них не було і немає.
Было бы неплохо админам внимательнее присматриваться к таким спамщикам.
Не, это нормально?
Это утверждают даже их врачи
https://vignette.wikia.nocookie.net/shararam-smeshi/images/4/4a/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.jpeg/revision/latest?cb=20150307031629&path-prefix=ru
СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак на урядові та інфраструктурні інформаційні системи - See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4250#.xnbiaRiy.dpbs
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує МВС.
У зв'язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України МВС наголошує на "неприпустимості актів свавілля і екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі або нетерпимості".
Також відомство "закликає політичних та громадських діячів утриматися від провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію у країні".
"Закликаю не допускати провокацій і спекуляцій. МВС забезпечить безпеку та правопорядок", - заявив Аваков.
"Якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійній ворожнечі, діятиме жорстко. Хай це не стане несподіванкою для всіх "гарячих голів", - додав міністр. https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/12/7194958/