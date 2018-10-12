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Все про:киберпреступление (462) хакер (710) Мининфраструктуры (586) Омелян (538) кибербезопасность (294)

 Британия сообщила об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в октябре 2017 года, - Омелян

Великобритания сообщила о попытках проведения кибератак спецслужбами Российской Федерации на международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен для вывода этих предприятий из строя в 2017 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Мининфраструктуры.

"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе оперативного совещания с директором международного аэропорта "Одесса" Павлом Прусаком и начальником Киевского метрополитена Виктором Брагинским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На объекты украинских госструктур совершена новая хакерская атака, - СБУ

Омелян подчеркнул, что аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.

Участники совещания также договорились развивать отраслевой центр киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданный Мининфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На электронные ресурсы ГФС осуществляются кибератаки

Источник: https://censor.net.ua/n3091026
 
   
 Топ комментарии
 
А хто б ще цим займався окрім росії ?
В нас то і ворогів окрім них не було і немає.
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Я тебе третiй раз витяную iз спаму сьогоднi. Британія повідомила про участь ГРУ РФ у кібератаці на київське метро та Одеський аеропорт у жовтні 2017 року, - Омелян - Цензор.НЕТ 5888 Прихильникам Ху@ла щось не до вподоби твої коменти.
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со временем всплывёт всё говно, которое рашка и её свинособаки устраивали по всему миру!
это в адрес тех тугодумов, кто пытается писать с иронией, мол "в это тоже пукин виноват?" - ДА, это хуйло, с помощью армии своих свинособак, пытается устроить бардак по всему миру
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Рукожопы тупые ничего не могут сделать, не обосравшись.
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Насрати сусіду під двері - найперша заповідь мокші.
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А хто б ще цим займався окрім росії ?
В нас то і ворогів окрім них не було і немає.
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Я тебе третiй раз витяную iз спаму сьогоднi. Британія повідомила про участь ГРУ РФ у кібератаці на київське метро та Одеський аеропорт у жовтні 2017 року, - Омелян - Цензор.НЕТ 5888 Прихильникам Ху@ла щось не до вподоби твої коменти.
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Дякую. Я вже і сама спам знімала, не завжди допомагає.
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Что-то вообще наглеют. Я тоже пару спамов сняла.
Было бы неплохо админам внимательнее присматриваться к таким спамщикам.
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Дякую. Для спаму потрібно мати багато ніків. З десяток.
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Оно ж, когда крыть нечем, или оскорблять начитает, или к доктору советует сходить, или спамит. Года три назад за мной шорхалось "чудо" и оставляло мерзопакостные комментарии. Объяснение почему: - Ты не любишь Путина.
Не, это нормально?
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О, англичане взялись... Зато теперь ГРУ может не напрягаться с конспирацией, а просто вывешивать план мероприятий в интернете.
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Британия сообщила... А где наши спецы????????
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Да? Ну ладно, поверю.А то , как то "за державу обидно".
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Сообщали. Теперь британцы подтвердили.

СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак на урядові та інфраструктурні інформаційні системи - See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4250#.xnbiaRiy.dpbs
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Проинформировала. Вы же очень интересовались "????????"...
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Треба відгороджуватись від тих мишебратів усім чим тільки можна.Нам з тими паскудниками не по дорозі. Британія повідомила про участь ГРУ РФ у кібератаці на київське метро та Одеський аеропорт у жовтні 2017 року, - Омелян - Цензор.НЕТ 445
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а говорили,что на киевское метро и Одесский аэропорт напал какой-то вирус "Petya"...
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Неужели этог кого то может удивить после того как паРаша с нами воюет в открытую уже почти 5 лет? Наверное толкьо европейских либералов.
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Пора где--то под Киевом построить собор в готическом стиле с 200-х метровым шпилем.... там всех кацапских разведчиков и будем брать, как на живца..... Британія повідомила про участь ГРУ РФ у кібератаці на київське метро та Одеський аеропорт у жовтні 2017 року, - Омелян - Цензор.НЕТ 8511
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Міністерство внутрішніх справ закликає утримуватися від провокацій та насильства на ґрунті релігійної ворожнечі або нетерпимості.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує МВС.
У зв'язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України МВС наголошує на "неприпустимості актів свавілля і екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі або нетерпимості".
Також відомство "закликає політичних та громадських діячів утриматися від провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію у країні".
"Закликаю не допускати провокацій і спекуляцій. МВС забезпечить безпеку та правопорядок", - заявив Аваков.
"Якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійній ворожнечі, діятиме жорстко. Хай це не стане несподіванкою для всіх "гарячих голів", - додав міністр. https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/12/7194958/
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ска. наконец-то наши способные ребята, готовые служить, будут мечтать работать не в КГБ, а МИ-6 !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБритания сообщила об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в октябре 2017 года, - Омелян
 
 
 
 
 
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