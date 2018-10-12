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 Полицейские за неделю задержали пять наемников РФ в Славянске

Российские наемники в составе бандформирований обеспечивали функционирование сети блокпостов террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент комммуникации полиции Донецкой области. 

В сообщении отмечается, что в рамках проведения операции Объединенных Сил сотрудники полиции продолжают выявлять и привлекать к ответственности лиц, которые своими действиями способствовали военной агрессии и захвату украинских городов российско-террористическими войсками.

Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 4 лет, правоохранители собирают доказательства относительно их участия в составе террористических группировок и приобщают к материалам расследований.

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Так, за эте неделю славянские полицейские обнаружили 5 бывших наемников РФ. Самому старшему задержанному - 43 года. В 2014 году ему "доверили" дежурить на блокпосту возле захваченного здания СБУ. Но на этом "посту" он пробыл недолго, а с началом активной фазы боевых действий бежал из города.

Другие задержанные - наемники в возрасте от 30 до 36 лет, также осуществляли незаконную фильтрацию граждан на блокпостах террористов.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.

Всего с начала года полицейские Славянская обнаружили более 70 участников НЗФ "ДНР".

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Источник: https://censor.net.ua/n3091018
 
   
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Да там почти все, кто носит штаны, вахтовый метод у сепаров освоили...неделя через две, скоро в трудовые книжки записи будут писать для стажа и пенсии Полицейские за неделю задержали пять наемников РФ в Славянске - Цензор.НЕТ 216
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По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы Источник: https://censor.net.ua/n3091018
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Треба припинити миролюбність до таких покидьків. Якщо заробили 8 років, то давати 8 років.
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там ще можна і ст. 110 КК України застосувати вроді
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Ну да, делай, что хочешь, а потом сдайся и требуй снисхождения.
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Сначала прочитайте - кому не светит амнистия и не вводите в заблуждение...
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Могут искупить свою вину честным трудом. В Трудармии" по разминированию.
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Поліцейські за тиждень затримали п'ятьох найманців РФ у Слов'янську - Цензор.НЕТ 1189Чем больше сдадим наемников рф,тем лучше...
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Опять одни "несчастные заблудшие души". 12 000 только лучших парней Украины кто убил?
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