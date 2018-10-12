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 Экс-наемник РФ, служивший водителем взвода саперов, сдался полиции Бахмута

Бывший пособник террористов "ДНР" приехал в подконтрольный Украине Бахмут, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов и начать мирную жизнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что житель оккупированной Горловки полтора года служил водителем у террористов на передовых позициях. Его задачей было возить наемников на российском транспорте для минирования окрестностей города и зерновых полей. Сам 34-летний горловчанин рассказал, что к террористам пришел в поисках заработка.

После нескольких месяцев обучения мужчине выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В его обязанности входило обслуживание боевой машины и доставка боевиков на передовые позиции в окрестностях Горловки.

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Кроме того он рассказал, что военные "Уралы" были привезены из РФ, а саперы занимались минированием лесопосадок и зерновых полей. В составе его подразделения было с десяток боевиков, которые находились на службе с 2014 года, остальной личный состав постоянно менялся.

После службы на российских террористов на Донбассе мужчина уехал в РФ, где сменил несколько мест работы, но впоследствии решил сдаться украинским правоохранителям для начала новой жизни на подконтрольной территории Украины.

"Согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом", - сообщили в полиции.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск террористической организации "ДНР".

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Источник: https://censor.net.ua/n3091015
 
   
 Топ комментарии
 
наша))) людина - треба понять) і відпустить! Экс-наемник РФ, служивший водителем взвода саперов, сдался полиции Бахмута - Цензор.НЕТ 2837
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Судя по мизерному количеству сдавшихся эта амнистия играет противоположную роль - они думают "Я ещё повоюю, а прийти с повинной и сказать, что стоял на блокпосту, всегда успею"....
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А получается, что есть - они даже не амнистированы (потому что амнистируют осужденных), а просто чисты перед законом...
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Ценный и неувиноватый кадр - его спровоцировали обещанием больших заработков...)))
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наша))) людина - треба понять) і відпустить! Экс-наемник РФ, служивший водителем взвода саперов, сдался полиции Бахмута - Цензор.НЕТ 2837
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Судя по мизерному количеству сдавшихся эта амнистия играет противоположную роль - они думают "Я ещё повоюю, а прийти с повинной и сказать, что стоял на блокпосту, всегда успею"....
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Ворог може засилати і легалізовувати тут свою агентуру. Зрадникам довіри нема.
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А получается, что есть - они даже не амнистированы (потому что амнистируют осужденных), а просто чисты перед законом...
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Там і так тої агентури кожен другий... Впевнений, що серед ментів, яким він здався, далеко не одна істота, яка стучит туди...
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істоти стукачі сидять і на Банковій і на Грушевського .......
то що вже казати про передову.
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Самая важная и самая охраняемая государственная тайна московии - это ее настоящая история
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сапер ? на разминирование минных полей и проделывания в них проходов в лугандоне, без миноискателя и щупа, на живца.....
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Кто ещё прочёл заголовок как "водителем взвода сепаров"?
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Видимо, только ты забыл с утра включить мозг.
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У рыгов и кацапов стало на одного избирателя больше . Ну я бы понял если бы у него поражение в гражданских правах хоть на 10 лет стало , а так мы успешно продолжаем и дальше поддерживать сепаратизм в стране.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-наемник РФ, служивший водителем взвода саперов, сдался полиции Бахмута
 
 
 
 
 
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