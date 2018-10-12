 ЧП под Ичней: интенсивность взрывов на территории военного склада Минобороны составляет до 3 в час, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины было осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн).
Организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.
Пиротехническими подразделениями обеспечено реагирование на 53 заявки.
В пунктах приема психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 270 лицам (всего с начала работ - 1120) и организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская помощь, население обеспечивается горячим питанием.
Организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала.
"С целью проведения спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек и 77 ед. техники", - добавили в ведомстве.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
Краще би на кацапів використали, а так в повітря..
Файного вам дня !
Трохы поистерила баба с косой?
На данный момент субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
как мы с Вами поняли среди этих 65% украинских граждан ваших знакомых нет
вам не кажется мягко говоря странным что ваши друзья стали ездить за границу и строить дома после того как Петр Алексеевич стал президентом?)
почему до 2014 у них было всё плохо, а после 2014 вдруг стало хорошо?)
к корыту прорвались?))
стандарти..
Те, що ти бачив, це виключення, а загалом по совку арсенали зберігались саме так.
і досить приписувати мені методички, є в тебе - то на інших не кивай.
саме через таких як ти в нас війна, занепад і відтік населення.
І ти ще маєш нахабство когось обвинувачувати..
Сам обирав проросійськи сили, які контролювали грабунок українців, позбавили нас реальної державності та майбутнього, а зараз підтримують окупанта, сидячи на віллах в Іспанії ?
свою думку напишіть.
Другое дело, что за все эти десятилетия ниодной тупой бездари не пришло в голову навести там порядок. Расчитывали тупо всё продать, а остальное утилизировать. Барыгам всё похер, если нет личного интереса. А поскольку, товар там нишевый то, экономили на хранении и охране. Уже после 2014 МОУ сокращало охрану арсеналов и не проводило никаких серьёзных работ. Вот это более страшно, чем неправильное складирование доставшееся от совка.
...Периметр охорони був 8.2 км ..який охороняло 12 охоронців ..(тобто один на 700 метрів )
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"На арсенале в Калиновке было потеряно 32 тонны снарядов, кто понес ответственность, за это?" -"За что? За что?" -разговор журналиста и представителя Генштаба ВСУ, который не понимает почему нужно нести ответственность, за потерю складов боеприпасов
ВИДЕО:
https://t.co/y5qDmMwxq1
Дегенераты-мародеры у власти в Украине
На заседании Кабмина по вопросу взорвавшего седьмого(!) военного склада ВСУ с 2014 года, Аваков просит их не ненавидеть за провал ВСЕГО, а Гройсман вообще ушел в астрал и произнес речь Будды.
ВИДЕО:
https://t.co/X9MQlpetCQ
2005-й годы. Новобогдановка;
2008 год. Лозовая;
2015 год. Сватово;
2017 год. Балаклея;
2017 год. Калиновка;
2018 год. Ичня.
корнет Порошенко, налейте бухла!