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 ЧП под Ичней: интенсивность взрывов на территории военного склада Минобороны составляет до 3 в час, - ГСЧС

По состоянию на 7:00 12 октября на территории военного склада Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины было осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн).

Организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% административной территории арсенала под Ичней разминированы: авиация продолжает тушение очагов тления, - Минобороны

Пиротехническими подразделениями обеспечено реагирование на 53 заявки.

В пунктах приема психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 270 лицам (всего с начала работ - 1120) и организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская помощь, население обеспечивается горячим питанием.

Организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала.

"С целью проведения спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек и 77 ед. техники", - добавили в ведомстве.

ЧП под Ичней: интенсивность взрывов на территории военного склада Минобороны составляет до 3 в час, - ГСЧС 01

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3091013
 
 
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НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9954Ray‏ @Ray_net_ua 45 мин.45 минут назад
Дегенераты-мародеры у власти в Украине
На заседании Кабмина по вопросу взорвавшего седьмого(!) военного склада ВСУ с 2014 года, Аваков просит их не ненавидеть за провал ВСЕГО, а Гройсман вообще ушел в астрал и произнес речь Будды.
ВИДЕО:

https://t.co/X9MQlpetCQ

НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 530
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Порохоботи, це вже перемога?
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НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9708Ray‏ @Ray_net_ua 24 мин.24 минуты назад
"На арсенале в Калиновке было потеряно 32 тонны снарядов, кто понес ответственность, за это?" -"За что? За что?" -разговор журналиста и представителя Генштаба ВСУ, который не понимает почему нужно нести ответственность, за потерю складов боеприпасов
ВИДЕО:

https://t.co/y5qDmMwxq1

НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7017
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Шкода..
Краще би на кацапів використали, а так в повітря..
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Доброго ранку, Ксенiя! Декілька днів за мною чесало теж одне таке. Не звертай уваги. Гарного дня і добрих новин. НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1051
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Дякую, Наталія. Мене просто дратує, що ціла гілка замість обговорення теми тролячими стараннями перетворилась в пліткарський куточок.
Файного вам дня !
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А шо тут было? Шо тут крестов, как на цвынтари?
Трохы поистерила баба с косой? НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1305
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Доброе утро! На Мальте тоже есть очень бедные, процветает коррупция и убивают журналистов. О жизни в Украине я сужу по своей украинской родне, друзьям и по тому, что я вижу, когда приезжаю туда. Не заменила обнищания. Некоторые начали строить дома, ездить заграницу. Извините, что не ответила на ваш вопрос, но, скорее всего, я не общаюсь с людьми из тех 65%. .
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спасибо что ответили Наталья
На данный момент субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

как мы с Вами поняли среди этих 65% украинских граждан ваших знакомых нет
вам не кажется мягко говоря странным что ваши друзья стали ездить за границу и строить дома после того как Петр Алексеевич стал президентом?)
почему до 2014 у них было всё плохо, а после 2014 вдруг стало хорошо?)
к корыту прорвались?))
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У неї не було добавок E-576, Е621, Е451 та інших, а також не було модифікованого крахмалю та перемолотої шкіри. НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 485
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коли в цензорі виклали фото як зберігаються склади - то на думку спадав Сталін: тим, хто допустив таке зберігання потрібно дати по кайлу - і на каменоломню. Країна у війні, а вони елементарних бліндажів не могли нарити, щоб хоч там зберігати....., а не під відкритим небом.
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так зберігалось з часів совка
стандарти..
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Можливо....я служив в Радянській армії і мені доводилось бути на складах в Ленінградському окрузі: принцип побудови складів такий як і ядерний шахт - поїдь в музей ракетних військ під Первомайськом та подивись. Склади в бункерах, під товщею землі, навколо система загороджень, військові вартові, муха не пролетить, як кажуть. Але це було при СРСР....нині можливо і там бункера поваляли....
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Я не менше твого знаю.
Те, що ти бачив, це виключення, а загалом по совку арсенали зберігались саме так.
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Поїдь в Первомайськ в музей - побачиш військове спорядження тих часів. Не даром амереканці за голову взялись і вимагали даже шахти ракетні цементом залити, щоб відновити не можна було. Вирізати на метал за 28 років незалежності військове майно побільше потрібно було.....тепер голяка ходимо...
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правильно, за них не платять, методички цінніше, за них грошики капають, а на те, як живе народ, на ігнорування державних органів правами людей, на те, що країна до плінтуса скотилася, що молодь з країни тікає - тобі начхати, цього в методичках не має......
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я маю за всіх турбуватись ? з якого дива ?
і досить приписувати мені методички, є в тебе - то на інших не кивай.
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ну, правильно в методичках за турботу за людей не писали....є лише посилання на те, що у всьому винні кацапи, ну, наприклад в тому, що народ бідніє в Україні, а олігархи товстіють....війна ж іде...
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тебе переклинило ? ти сам кого обирав всі ці роки ? петю симоненка чи вітренчиху ?
саме через таких як ти в нас війна, занепад і відтік населення.
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а кого ти пропонуєш вибирати? Тих, які лише здатні пам'ятники валити та вулиці перейменовувати? Від цього користі для народу багато......
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Тобто я вгадала.
І ти ще маєш нахабство когось обвинувачувати..
Сам обирав проросійськи сили, які контролювали грабунок українців, позбавили нас реальної державності та майбутнього, а зараз підтримують окупанта, сидячи на віллах в Іспанії ?
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Що ти вгадала? - простіше скажи, з методички вичитала. Які проросійські сили, це Порошенка? - 1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук. На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію. У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна». 23 березня 2012 президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України. Так, саме за нього і голосував, думав що все вище перераховане - минуле, результат обставин. Однак за 4 роки в країні порядок не покращився, а тільки погіршився, державні органи на скарги людей дають відписки, на них не реагують, злочинність така, що вже на вулицях стріляють, соціальний захист людей падає. Всюди нехлюйське відношення до своїх службових відносин - а в результаті в повітря склади летять на сотні мільйонів доларів.
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а я що казав, от тобі на допомогу колегу прислали.....
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колега Ксенія зараз тобі скаже - це той "мальчиш-плохиш", який бесперечно винен у тому, що танцюристу власні яйця заважають.
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може досить посилатись на мене ?
свою думку напишіть.
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Когда же уже цензор запаролят, шоб москали сюда не шастали.
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Нашим релігія не забороняє про хуйла чи український Крим писати, навіть ватним.
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Не пиши и про тебя никто вспоминать не будет.
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У тебя пальцы скрючило? Так я за тебя напишу: твой путин-хуйло.
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ага, саме воно і винне в тому, що державні органи на скарги громадян плюють, що в Україні корупція процвітає, що українські олігархи під час війни збагачуються, а люди бідніють, що закони пишуться під бариг.....ох і падлюка це хуйло....... Повзюча війна приносить не менше втрат, чим активна фаза дій, а хто тоді припинив наступ в 2014 році, ми тоді ще могли звільнити свої території, коли вороги почали драпати. Так що у всьому винне хуйло, треба ж мати якнайдовше образ ворога, щоб народ поменше звертав увагу на власних бариг, та й ярлик ворога при нагоді невдоволеним можна почепити.... НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4773
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Ті фото з російського складу у ЗВО, я посилання давав раніш.
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та невже......щодо такого зберігання даже Пашинський пальчиком помахав: ай-яй-яй, ми не допустимо щоб козлів відпущення на цей раз покарали, давно, мов, попереджали про неналежне зберігання НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8240
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Большая часть этих складов сформирована во время вывода советских войск из стран Варшавского содружества в начале 90-х. Вывозили спешно из Германии и складировали так же спешно. Затем проходило расформирование частей во время обретения независимости. Так же вывозили куда попало, лишь бы место было и складовали абы как. Украинские арсеналы небыли способны принять такие массы вооружения.
Другое дело, что за все эти десятилетия ниодной тупой бездари не пришло в голову навести там порядок. Расчитывали тупо всё продать, а остальное утилизировать. Барыгам всё похер, если нет личного интереса. А поскольку, товар там нишевый то, экономили на хранении и охране. Уже после 2014 МОУ сокращало охрану арсеналов и не проводило никаких серьёзных работ. Вот это более страшно, чем неправильное складирование доставшееся от совка.
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Но зато у них, на дальнем востоке, мост упал на ЖД дорогу, и водитель КАМАЗа перевозивший по нему 50 тонн щебёнки, ногу сломал. Левую. А ещё футболисты подрались, ракета перевернулась и какой то Томас от них ушел в Украину. Так, что всё не так уж и плохо.
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Хтось з політтехнологів на ТВ дав інфу...
...Периметр охорони був 8.2 км ..який охороняло 12 охоронців ..(тобто один на 700 метрів ) НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4214
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интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час или каждые двадцать минут
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значит не все успели продать, что то там еще взрывается...
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НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9708Ray‏ @Ray_net_ua 24 мин.24 минуты назад
"На арсенале в Калиновке было потеряно 32 тонны снарядов, кто понес ответственность, за это?" -"За что? За что?" -разговор журналиста и представителя Генштаба ВСУ, который не понимает почему нужно нести ответственность, за потерю складов боеприпасов
ВИДЕО:

https://t.co/y5qDmMwxq1

НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7017
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Всё верно, чиновники в лампасах реально не понимают за что они отвечают. Это не маска идиота, это реальное состояние офицерского состава. Есть неписаные правила, которых они придерживаются, а закон в Украине вторичен- для лохов. И если пацан соблюдает неписаные правила то, он реально не понимает за что ктото должен отвечать, если он делал всё по понятиям.
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НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9954Ray‏ @Ray_net_ua 45 мин.45 минут назад
Дегенераты-мародеры у власти в Украине
На заседании Кабмина по вопросу взорвавшего седьмого(!) военного склада ВСУ с 2014 года, Аваков просит их не ненавидеть за провал ВСЕГО, а Гройсман вообще ушел в астрал и произнес речь Будды.
ВИДЕО:

https://t.co/X9MQlpetCQ

НП під Ічнею: інтенсивність вибухів на території військового складу Міноборони становить до 3 на годину, - ДСНС - Цензор.НЕТ 530
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2004-й Новобогдановка;

2005-й годы. Новобогдановка;
2008 год. Лозовая;

2015 год. Сватово;

2017 год. Балаклея;

2017 год. Калиновка;

2018 год. Ичня.
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Четвёртые сутки пылают станицы,
корнет Порошенко, налейте бухла!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП под Ичней: интенсивность взрывов на территории военного склада Минобороны составляет до 3 в час, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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