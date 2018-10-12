 ЧП под Ичней: интенсивность взрывов на территории военного склада Минобороны составляет до 3 в час, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до 3 взрывов в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины было осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн).

Организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

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Пиротехническими подразделениями обеспечено реагирование на 53 заявки.

В пунктах приема психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 270 лицам (всего с начала работ - 1120) и организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская помощь, население обеспечивается горячим питанием.

Организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала.

"С целью проведения спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек и 77 ед. техники", - добавили в ведомстве.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".