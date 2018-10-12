 США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе.
В частности, его спросили относительно предупреждения со стороны представителей Русской православной церкви, что независимость Украинской православной церкви приведет к насилию в Украине.
"Это трагедия, что у вас есть религиозные лидеры, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - заявил Волкер.
Также он сказал, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о возможности предоставления Украинской православной церкви Томоса является религиозным решением.
"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление всех людей исповедовать свою религию так, как они хотят, и иметь свободу, и признание, и делать это мирно", - заявил Волкер.
"Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть такое", - подчеркнул Волкер.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Смерть маскалям!
Они не могут быть старшими, так как родились позже. Ведь это так просто. Но кацапы ж не видят простого из- за своей тупости.
Киеву было 500 лет, когда его крестили, а на месте мацквы медведи за вами гонялись и жабы квакали.
Есть слова "край" и "країна".
пс. що ж вас так дратують навколоцерковні теми..
.Є інфа .що Пецик викликав до себе *на чай * Онуфрія ..але це не завадило підняти *хай московському каганату !
РПЦ в её следованию христианской морали и об этом говорит призыв российской
церкви к насилию,всё тайное становится явным.
Православіє - політичний механізм, щоб утримати українців в колі свого впливу. Зокрема московського. Тепер вплив перетікає до Константинополя? А зовсім без впливу, нє? Лячно? Напяму з Господом спілкуватись, без посередників? І не принижуватись, щоб за це треба було ще й платити комусь?
А пока следует ожидать сумасшедшего сопротивления мокшанских попов при полной поддержке российского политикума. Будет непросто, надо выстоять.
Вчора Вселенский Патріархат підтвердив Канонічність (законність) Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Автокефальної Православної Церкви, (це як батько признав нас своїми дітьми), стер межу між цими українськими церквами, відновив своє правління, скасувавши свій же указ від 1686 року, попутно скасувавши Русский мир на території України. Тепер всі приходи УПЦ КП та УАПЦ згідно рішення Синоду Вселенскої Православної Церкви, (по праву хазяїна канонічної території), як і до 1686р, знову належеть її. Тепер, по суті, в Україні є Українська Православна Церква Вселенский Патріархат (перша серед рівних, до речі!) та (якийсь!) Екзархат Русскої Православної Церкви.
П.С. "Русский мир" в Украине бесповоротно в прошлом.
это хорошо
надеюсь после того как нам дадут томас петр алексеевич освободит наши храмы от московских попов