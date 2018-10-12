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 США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают стремление украинцев к признанию своей собственной единой поместной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе.

В частности, его спросили относительно предупреждения со стороны представителей Русской православной церкви, что независимость Украинской православной церкви приведет к насилию в Украине.

"Это трагедия, что у вас есть религиозные лидеры, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - заявил Волкер.

Также он сказал, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о возможности предоставления Украинской православной церкви Томоса является религиозным решением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление всех людей исповедовать свою религию так, как они хотят, и иметь свободу, и признание, и делать это мирно", - заявил Волкер.

"Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть такое", - подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091011
 
   
 Топ комментарии
 
300 років мокші старшебратствували, а тут бац і вже молодші. Вялічіє зникло "как с бельіх яблонь дьім". А все через свою ненажерливість. Не чіпали б Україну, то і надалі все було б як було. А все почалось з окупації Криму. Чи вартий він був цього? Тепер ходитимуть в приблудах-самозванцях. Далі буде.
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Трудно переоценить нашу победу в борьбе за отделение от гебешной гундяевской церкви. Дело даже не в религии, а в основном стержне расейского мракобесия на котором держится так назывемый "руским мир". Это как игла на которой держится жизнь сказочного Кащея Безсмертного. Достаточно ее сломть и он становится обычным смертным гавнюком и пьяницей, что из себя представляет русский мир на самом деле.
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300 років мокші старшебратствували, а тут бац і вже молодші. Вялічіє зникло "как с бельіх яблонь дьім". А все через свою ненажерливість. Не чіпали б Україну, то і надалі все було б як було. А все почалось з окупації Криму. Чи вартий він був цього? Тепер ходитимуть в приблудах-самозванцях. Далі буде.
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Они заменили историю на свою выдуманную. По этой же легенде оккупировались крым . На самом деле Киев - мать городов русских. То есть кацапстан - исторически часть Украины .
Они не могут быть старшими, так как родились позже. Ведь это так просто. Но кацапы ж не видят простого из- за своей тупости.
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Ответ правильный
Киеву было 500 лет, когда его крестили, а на месте мацквы медведи за вами гонялись и жабы квакали.
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Киев и Украина есть суть разные вещи, потому что Киевская Русь это Украина!
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Что-бы ответить на этот вопрос сначала скажите, а когда появилась Россия?
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Перша згадка слова Україна - 1187 рік, Київський літопис... А коли перша згадка слова Росія??
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Ну и где ты видел перевод слова "окраина" в украинском, а не руцком, винторогий?
Есть слова "край" и "країна".
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ЛІтописи треба читати... В Київському літописі слово Україна вживається по відношенню до Переяславщини. Переяслав - менше 100 км від Києва. В 1187 Київ це столиця Русі, окраїна не може бути за 100 км від столиці.
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Кривославный ымперец в опеперец, идете к своей чертовой татаромордовской матери окончательно и безповоротно
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сначала был московский улус золотой орды...200 лет...а потом полукровки мокшанские ,грязные козломорды решили себя называть расеянами. кагбе примазавшись к истории и Руси Киевской
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Поддержка американцев а не Науру и Венесуэлы многого значит!
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Так, ці точно "вірять". Навіть на зелених банкнотах це написано. Країна, по кількості створених зомбосект типу свідків якогось "єгови", програє лише Індії з її безкінечним розмаїттям крішнаїтоподібних мозковисмоктувачів. Які успішно метастазують за межі країни походження
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А сколько зомбосект одних только нацистов создано в твоем запоребрике под покровительством сатанинской РПЦ?
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У спам, придурку. Тобі все запарєбрікі ввижаються серед тих, хто має іншу думку, відмінну від твоєї. Сам - носій московитського нарєчія, хто ти є? Українською не розмовляєю принципово (тэляча мова?), чи не вивчив, розуму не вистачило?
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В США есть единая поместная церковь? Ми віримо в принцип релігійної свободи, тому США підтримують прагнення українців мати Єдину помісну церкву, - Волкер - Цензор.НЕТ 1034 А какая?
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секта прихильників долара
пс. що ж вас так дратують навколоцерковні теми..
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Тому що "єдина помісна церква" це як мінімум маячня. А коли вона сказана громадянином Штатів - то двічі
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ви такий розумний, вас би на місце Волкера..
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я бы это немного перефразировал - но таварисЧ сильно обидчивый...)
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Пояснюю. Україна унітарна держава, тому і церква повинна бути одна.
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церквей может быть много, но одна должна быть главная. Как Католическая в Польше или Протесатанская в Германии.
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Трудно переоценить нашу победу в борьбе за отделение от гебешной гундяевской церкви. Дело даже не в религии, а в основном стержне расейского мракобесия на котором держится так назывемый "руским мир". Это как игла на которой держится жизнь сказочного Кащея Безсмертного. Достаточно ее сломть и он становится обычным смертным гавнюком и пьяницей, что из себя представляет русский мир на самом деле.
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Именно этого как раз и ждут московские попы!
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А ти маєш надію на їх *толерантність * ?
.Є інфа .що Пецик викликав до себе *на чай * Онуфрія ..але це не завадило підняти *хай московському каганату !
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я знаю что этого они ждут что бы у нас небыло томоса и этого не хотят все нормальные люди. Все нужно делат по закону!
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П.С. Незная тебя мог поумать что ты гебешный провокатор.
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Поместная церковь по-американски - в каждом месте своя церковь!
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Томос о предоставлении Украине автокефалии ,как индикатор ,проявил ,всю неискренность
РПЦ в её следованию христианской морали и об этом говорит призыв российской
церкви к насилию,всё тайное становится явным.
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Думаю за томос надо благодарить именно госдеп..
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если бы ты умел читать еще что-то кроме своей гебешной методички, то понял слова Влокера "Мы верим в принцип религиозной свободы" правильно, как независмость от другой страны в данном случае генбнявой паРаши.
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Это законы экономки, кто больше зарабатывет от того больше завият осталные, кто меньше зарабатывает. Со временем выравняемся как все страны ЕС, а может даже перегоним....
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В усьому Світі православних називають "ортодоксами"(orthodox). Це ті, що не реформувались з часу царя гороха. Ще коли шамани бігали. Шаманів переловили, але, щоб люди до батюшек пішли, їх теж вдягли в одяг шаманів з усіма їхніми бубутіннями і кадилами. Але вже дві тисячі років пройшло! Весь Світ вже літає у космос, а православні ці ракети свяченою водою брискають.
Православіє - політичний механізм, щоб утримати українців в колі свого впливу. Зокрема московського. Тепер вплив перетікає до Константинополя? А зовсім без впливу, нє? Лячно? Напяму з Господом спілкуватись, без посередників? І не принижуватись, щоб за це треба було ще й платити комусь?
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Совсем без влияния - это здорово. Но не всё сразу, такие серьёзные дела быстро не делаются. Сначала надо полностью уйти из-под РПЦ МП. Если получится (дай Бог), тогда можно будет двигаться дальше.
А пока следует ожидать сумасшедшего сопротивления мокшанских попов при полной поддержке российского политикума. Будет непросто, надо выстоять.
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...не думаю что будет сумасшедшее сопротивление мокшанских попов. Они тоже люди и понимают что выбора у них нет. За них все решит паства - граждане Украины, а не гебешный Гундяй.
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Може хтось сидить під РПЦ МП, але для мене особисто це питання не стоїть. Думаю це питання не буде в Україні стояти ні для кого, якщо соціальна реклама буде нас питати з бігбордів: "Ти вже заплатив московським батюшкам за кулю для твого сина?"
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Отримаєм цей Томос, не отримаєм, а українці свою церкву мати мусять і будуть. І не просто церкву, а глибоко реформовану, зовсім не схожу на це кацапське православне одоробло з усіма його попонами і забубонами. Глибоко реформовану на західний манер.
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Отримаєм цей Томос, не отримаєм...

Вчора Вселенский Патріархат підтвердив Канонічність (законність) Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Автокефальної Православної Церкви, (це як батько признав нас своїми дітьми), стер межу між цими українськими церквами, відновив своє правління, скасувавши свій же указ від 1686 року, попутно скасувавши Русский мир на території України. Тепер всі приходи УПЦ КП та УАПЦ згідно рішення Синоду Вселенскої Православної Церкви, (по праву хазяїна канонічної території), як і до 1686р, знову належеть її. Тепер, по суті, в Україні є Українська Православна Церква Вселенский Патріархат (перша серед рівних, до речі!) та (якийсь!) Екзархат Русскої Православної Церкви.
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А після Обєднавчого собору в Україні, де зітруться адміністративні розбіжності, буде отримано Томас (в даному випадку указ про незалежність). Тоді нас признають серед рівних Церков, але зараз, з учорашнього дня, ми належим до Вселенського Патріархату, Першого серед Рівних.
П.С. "Русский мир" в Украине бесповоротно в прошлом.
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теперь у украинцев есть единая поместная церковь
это хорошо
надеюсь после того как нам дадут томас петр алексеевич освободит наши храмы от московских попов
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Через століття, і майже день в день.

США підтримують прагнення українців мати Єдину помісну церкву, - Волкер - Цензор.НЕТ 4464

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типа он озвучил свою прогрмму и программу московской гебни по дестабилизации Украины, через своих попов
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Гнать мразь Новинского метлой на кацапстан
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь, - Волкер
 
 
 
 
 
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