 США поддерживают стремление украинцев иметь единую поместную церковь, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спецпредставитель США сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе.

В частности, его спросили относительно предупреждения со стороны представителей Русской православной церкви, что независимость Украинской православной церкви приведет к насилию в Украине.

"Это трагедия, что у вас есть религиозные лидеры, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай, и мы, безусловно, не хотим видеть это", - заявил Волкер.

Также он сказал, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о возможности предоставления Украинской православной церкви Томоса является религиозным решением.

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"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление всех людей исповедовать свою религию так, как они хотят, и иметь свободу, и признание, и делать это мирно", - заявил Волкер.

"Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть такое", - подчеркнул Волкер.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.