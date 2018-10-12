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Все про:субсидия (417) Минэкономразвития (470) монетизация (37)

 Минэкономразвития утвердило план монетизации субсидий. На 2019 год в бюджет заложено 55,1 млрд грн

В проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено 55,1 млрд грн субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий.

"Во время заседания межведомственная рабочая группа приняла решение о механизме предоставления субсидий в денежной форме. Монетизация жилищных субсидий будет проходить в три этапа. Первый этап должен начаться 1 января 2019 г. и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе - ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас проект Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2019" предусматривает субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55,1 млрд грн. По результатам заседания рабочей группы, Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте государственного бюджета на 2019 г. субвенции на:

- программу Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме,

- субвенцию Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.

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В то же время, Минрегионстрой и Минсоцполитики должны разработать механизм обеспечения целевого использования средств, полученных потребителями в виде субсидий, а именно: перечисление таких средств на лицевые счета граждан в банковских учреждениях с возможностью использования только для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Следующим шагом в вопросе монетизации жилищных субсидий должна стать разработка соответствующих нормативно-правовых актов, необходимых для введения первого этапа монетизации с 1 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3091009
 
 
 Топ комментарии
 
Кому интересны те субсидии? Это прошлое! Минэкономики должно думать о закупке свечей, ладанок и кадил, а не о каких-то там растущих тарифах. Кому это надо?
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Кому интересны те субсидии? Это прошлое! Минэкономики должно думать о закупке свечей, ладанок и кадил, а не о каких-то там растущих тарифах. Кому это надо?
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Этим вообще давно должно заниматься специальное Министерство по делам религий. Как, почему ещё не создано?)
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Плюс специальное антикоррупционное бюро и церковный отдел при прокуратуре. И да! Аттестационная комиссия доброчестности, которая будет определять кто из гадов-попов фсбшной церкви теперь будет причислен к лику патриотов-реФФорматоров
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ага аккурат после 31 марта наступает 1 апреля у Пеци будет не день юмора а у его банды будет не до монетизации им бы свои головы и 5 точки унести вовремя со страны... Томас Томасом а то что за горлянку их желает подержать 9%% населения страны факт непреложный как и то, что Луна -это спутник Земли....
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Если мы будем все с кадилами, то нам легче будет пережить зиму)
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Нам будет ещё легче пережить зиму, если мы все будем с кадиллаками.
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в бюджет заложено 55,1 млрд грн



Лучше б выдали их как пособие, возможно бы кто то секономил, утеплился.
Соседка недавно сказала моей жене: я не економлю у меня субсидия.
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Все, піпець субсидіям, це як монетизація пільг - хотіли дати 90 грн в зуби і їзди собі на радість при ціні білета в 5-8 грн у залежності від регіону. Урізання соцзахисту - це явно вказує на те, що докерувались......до плінтуса.
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Ну Вы, даёте! Субсидии нужны кагалу, чтоб оправдать нищенские доходы граждан. Безвиз нужен был для того, чтоб был повод залезть в карман заробитчанам и заставить их платить за нищих родителей! По этому ему так (безвизу) радовались пархатые -это их победа, а мы повелись и расплачиваемся лишением субсидий!
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55 млрд. для 6 000 000 домохозяйств ?
900 грн. на нуждающуюся семью в год? Мінекономрозвитку затвердило план монетизації субсидій. На 2019 рік у бюджет закладено 55,1 млрд грн - Цензор.НЕТ 7630
При стоимости отопления 5 000 в месяц.
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так в цьому і закладений принцип монетизації: дати суму , яка не відповідає реаліям.
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Я дуже переживаю за Юлю. ВОНА така маленька, ніжна, крихітна... Замерзне небога...
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Знову народ хочуть обдурити і, звичайно. обдурять.
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НАБУ засекретило частину звіту щодо розслідування Роттердам+
директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що бюро отримало економічний звіт про безпідставність застосування формули Роттердам+. За його словами, встановлено суму збитків - від 15 млрд грн.
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Якщо перераховані гроші на картку можна витратити тільки на сплату комунальних, то це ніяка не монетизація, а приховна крадіжка грошей з бюджету олігархами, як і зараз.
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Монетизація - це безвідсоткові довгострокові цільові кредити на модернізацію житла і систем опалення. А платити всі мають однаково. Хіба, що якийсь несуттєвий один відсоток особливим категоріям для допомоги через місцеві органи влади.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинэкономразвития утвердило план монетизации субсидий. На 2019 год в бюджет заложено 55,1 млрд грн
 
 
 
 
 
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