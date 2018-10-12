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Все про:грипп (384) Минздрав (1736) Курпита (1)

 Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине начнется во второй половине ноября, - Минздрав

Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начнется во второй половине ноября, а пик ожидается в начале декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

По его словам, пока что медики не фиксируют подъема заболеваемости, а эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении текущей недели гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи украинцев, из них 71% - дети в возрасте до 17 лет.

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В ведомстве предупреждают, что грипп в этом сезоне рискуют заболеть более 13 миллионов жителей нашей страны."В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть 30% украинцев имеют высокий шанс заразиться или получить осложнения от гриппа", - заявил Владимир Курпита.

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В этом году к нам могут пожаловать:

  • вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;
  • вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);
  • вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

Медики отмечают, что лучший способ уберечься от гриппа - сделать прививку. В Украину уже поступило 350 тысяч вакцин, их должно хватить до середины декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3091007
 
 
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Как там с вакцинами? Или опять их доставят, когда подъем перейдет в спад?
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Форумчанка із Словакії мені писала, що вони масово вакцинуються, тому ніяких сезонних захворювань
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- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут...
Підйом захворюваності на грип та ГРВІ в Україні почнеться в другій половині листопада, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7103
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ну и ? где государственная программа бесплатной вакцинации населения? или опять шкуру будут драть с людей--школу/ясли/ сад без прививок запретят посещять? вот уроды
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине начнется во второй половине ноября, - Минздрав
 
 
 
 
 
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