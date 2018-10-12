 Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине начнется во второй половине ноября, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

По его словам, пока что медики не фиксируют подъема заболеваемости, а эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении текущей недели гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи украинцев, из них 71% - дети в возрасте до 17 лет.

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В ведомстве предупреждают, что грипп в этом сезоне рискуют заболеть более 13 миллионов жителей нашей страны."В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть 30% украинцев имеют высокий шанс заразиться или получить осложнения от гриппа", - заявил Владимир Курпита.

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В этом году к нам могут пожаловать:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

Медики отмечают, что лучший способ уберечься от гриппа - сделать прививку. В Украину уже поступило 350 тысяч вакцин, их должно хватить до середины декабря.