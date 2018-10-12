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 За прошедшие сутки террористы 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 11 октября, ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минскими договоренностями, было применено 10 раз.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык и Лебединское противник обстреливал из120-мм минометов, а по опорным пунктам возле Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из 82-мм минометов. По защитникам Водяного оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожено и шестеро получили ранения.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре ООС.

За прошедшие сутки террористы 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091006
 
 
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!!
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На днях було багато втрат...
Деякі бійці померли від хвороб та поранень..
Молімось за наших хлопців, бо вони жертвують найдорожчим за нас усіх.
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