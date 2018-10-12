 Госдепартамент США приветствовал решение Украины продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в США в Facebook, об этом говорится в обнародованном заявлении Государственного департамента США.

Как отметили в ведомстве, продлением срока действия этого закона Украина демонстрирует длительную приверженность мирному урегулированию конфликта и имплементации минских договоренностей.

"Храбрый шаг Украины в направлении мира подчеркивает длительную несостоятельность России выполнить свои обязательства по минским договоренностями", - отмечается в заявлении Госдепартамента.

В заявлении содержится призыв к России обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение огня, а также отменить фиктивные выборы, которые Россия "организует в подконтрольных ей частях восточной Украины".

"Соединенные Штаты продолжают поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского формата по продвижению имплементации минских договоренностей и являются открытыми к диалогу с Москвой о путях восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ".

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Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.