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 Политика Украины, За рубежом
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 Госдепартамент США приветствовал решение Украины продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Соединенные Штаты приветствуют решение Верховной Рады Украины и руководства нашего государства о продлении действия Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в США в Facebook, об этом говорится в обнародованном заявлении Государственного департамента США.

Как отметили в ведомстве, продлением срока действия этого закона Украина демонстрирует длительную приверженность мирному урегулированию конфликта и имплементации минских договоренностей.

"Храбрый шаг Украины в направлении мира подчеркивает длительную несостоятельность России выполнить свои обязательства по минским договоренностями", - отмечается в заявлении Госдепартамента.

В заявлении содержится призыв к России обеспечить полное и всеобъемлющее прекращение огня, а также отменить фиктивные выборы, которые Россия "организует в подконтрольных ей частях восточной Украины".

"Соединенные Штаты продолжают поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского формата по продвижению имплементации минских договоренностей и являются открытыми к диалогу с Москвой о путях восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ".

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Госдепартамент США приветствовал решение Украины продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО 01

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3091005
 
 
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Ахенты кремля! Зрада видно Кацман поделился с ними баблом с панамской фаблики
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Пока создаются всякие форматы и им высказываются выспренные приверженности почти каждый день гибнут лучшие из украинцев
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А что ты предлагаешь? Я лично не вижу военного пути решения данной проблемы!
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Я также не хочу что-бы Украина капитулировала и включила Донбасс на правах федерации!
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Я разве призывал к военному решению? Лично мне предельно надоело соплежуйство т.н. союзничков, которые в очередной раз, вместо реального отрезвления балуются второстепенными санкциями, мычат вроде правильные спичи и в то же время строят всякие потоки, спонсируя экономику засрахи...
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Какие есть союзники. Рвать с ними тоже не с руки. Всё напоминает конец 30 годов прошлого века только Гитлер уже не тот!
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Выход один постепенно консолюдируя общество становиться вторым Израилем но увы это более фантастический вариант чем прозрение союзников. Скорей Лаптестан развалиться!
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