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 Украинская диаспора Канады призвала парламент признать Россию спонсором терроризма

Канада должна на официальном уровне признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

Об этом говорится в специальном обращении, направленной Конгрессом Украинцев Канады всем членам парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рекомендуем правительства Канады в сотрудничестве с союзными государствами признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма", - убеждает Кук.

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Кроме этого, террористами следует признать также так называемые ДНР и ЛНР. "Рекомендуем Канаде вместе с государствами-союзниками признать так называемые Донецке и Луганске народные республики террористическими организациями", - говорится в документе.

В Конгрессе напомнили, что Россия уже четвертый год пытается помешать расследованию катастрофы МН17. "Мировое сообщество должно решительно отреагировать на угрозы России международному миру и безопасности и добиться справедливости для сотен невинных жертв МН17", - отмечается в обращении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091004
 
   
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Це треба негайно зробити. Мінус нашій владі, що нема системної роботи у цьому напрямку.
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Яким чином діаспора чи українська влада може заставить, примусити - канадський парламент негайно це зробити? - признать росію спонсором терроризму.
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Я переважно написав про нашу владу і нічого у мене нема про те, щоб примушувати канадців. Читайте уважно.
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Негайно навряд.
Діаспора закликає, але має бути хтось з парламенту, хто зробить подасть проект / документ.
Так, законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу подав Джейм Безан, депутат українського походження.
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Треба пришвидшити цю роботу, бо визнання росії, як спонсора тероризму вплине на перебіг війни в Україні.
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але ж тоді у рошена буде співпраця з террористами, а не агрессором - видача затриманих, фінансування торгівлею. За це будуть санкції
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Россия сдохнет и так, можно и не желать им этого.😄
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Начинается откровенное глумление над мордором...
Разбитое корыто им в помощь!
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То є добре. Жаль не в Канаді, а то активно агітував би за позитивне вирішення цього питання. Головне почати. Канада, Штати а там і Європа👍
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Ух ты! Это оочень серьёзно! Если такое признание состоится, оно неизбежно потянет за собой цепную реакцию, а когда пойдёт цепная реакция, новостные редакторы больше могут не морочиться очередными сюжетами про продление санкций.
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