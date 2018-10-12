 Украинская диаспора Канады призвала парламент признать Россию спонсором терроризма

Об этом говорится в специальном обращении, направленной Конгрессом Украинцев Канады всем членам парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рекомендуем правительства Канады в сотрудничестве с союзными государствами признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма", - убеждает Кук.

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Кроме этого, террористами следует признать также так называемые ДНР и ЛНР. "Рекомендуем Канаде вместе с государствами-союзниками признать так называемые Донецке и Луганске народные республики террористическими организациями", - говорится в документе.

В Конгрессе напомнили, что Россия уже четвертый год пытается помешать расследованию катастрофы МН17. "Мировое сообщество должно решительно отреагировать на угрозы России международному миру и безопасности и добиться справедливости для сотен невинных жертв МН17", - отмечается в обращении.

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