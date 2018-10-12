 Украинская диаспора Канады призвала парламент признать Россию спонсором терроризма

Об этом говорится в специальном обращении, направленной Конгрессом Украинцев Канады всем членам парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Рекомендуем правительства Канады в сотрудничестве с союзными государствами признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма", - убеждает Кук.
Кроме этого, террористами следует признать также так называемые ДНР и ЛНР. "Рекомендуем Канаде вместе с государствами-союзниками признать так называемые Донецке и Луганске народные республики террористическими организациями", - говорится в документе.
В Конгрессе напомнили, что Россия уже четвертый год пытается помешать расследованию катастрофы МН17. "Мировое сообщество должно решительно отреагировать на угрозы России международному миру и безопасности и добиться справедливости для сотен невинных жертв МН17", - отмечается в обращении.
Діаспора закликає, але має бути хтось з парламенту, хто зробить подасть проект / документ.
Так, законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу подав Джейм Безан, депутат українського походження.
Разбитое корыто им в помощь!
Ескалація конфлікту в Азовському морі привертає все більше уваги міжнародної спільноти. 22 жовтня
На засіданні Європарламенту обговорять ситуацію в Азовському морі
Європарламент планує на пленарному засіданні обговорити ситуацію в Азовському морі. Але спершу євродепутати підкомітету з безпеки і оборони вирішили детальніше розібратися у ситуації.
Для цього чотири члени підкомітету відвідали у вересні Україну, зокрема побували в Маріуполі. А у четвер, 11 жовтня, вони запросили представників зовнішньополітичної служби ЄС, НАТО й адміністрації президента України, аби розібратися у ситуації та з'ясувати, як її можна врегулювати.
Російські перевірки - проблема і для суден ЄС
З весни цього року Росія проводить посилені перевірки суден, які прямують до або з українських портів у Азовському морі. Замість звичних раніше кількох годин ці перевірки іноді розтягуються і до кількох днів. За даними, які навів заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, Росія так перевірила вже понад 200 суден. Більшість із них - під прапорами країн ЄС, зокрема Німеччини, Австрії, Болгарії, Греції, Нідерландів, уточнив Єлісєєв.
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Представник Європейської служби зовнішніх справ Люк Девінь додав, що під прапорами країн ЄС були близько 120 суден. Він наголосив, що "ці інспекції мають природу зловживання", зокрема вони суттєво збільшили ціну перевезення вантажів. "Це проблема не лише для українських суден і української економіки, а також для кораблів країн ЄС", - зауважив Девінь.
А Радослава Стефанова, голова відділу, який займається Україною та Росією в штаб-квартирі НАТО, заявила, що Альянс розглядає "погіршену безпекову ситуацію в Азовському морі" в контексті безпеки в Чорному морі та всьому регіоні. "Це (ситуація в Азовському морі. - Ред.) пов'язано з нашою власною безпекою", - додала вона. https://tsn.ua/svit/u-yevroparlamenti-proveli-zasidannya-schodo-situaciyi-v-azovskomu-mori-1232058.html