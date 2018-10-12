 Начальник пожарной охраны арсенала в Калиновке не был наказан за халатность из-за истечения сроков привлечения к админответсвенности

Об этом говорится в судебных материалах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Майор Моклюк был назначен на должность начальника службы пожарной безопасности в марте 2014 года. Прокуратура установила, что подсудимый не проводил с личным составом занятия по пожарной безопасности и не контролировал ее соблюдение на территории воинской части.

26 сентября 2017 года, в день взрыва арсенала, на его территорию гражданские лица пронесли 2 зажигалки, 2 пачки спичек, сигареты в количестве 6 пачек и канистру с нефтепродуктами. Эти предметы были обнаружены в помещении отдела хранения №16, солдат, допустивший пронос этих вещей, был оштрафован судом.

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Моклюку также вменялось то, что в день возникновения пожара на арсенале пожарный автомобиль с военнослужащими привлекался не к прямым обязанностям, а к работам по разбрасыванию щебня. Из-за этого в нем была использована часть горючего, поэтому во время тушения пожара автомобиль был на дозаправке и не мог оперативно приступить к тушению.

Более того, во время тушения пожара вышел из строя пожарный танк из-за поломки коробки передач и сцепления. Также установлено, что на других пожарных танках не работала световая сигнализация и не были натянуты гусеничные ленты.

Моклюк не проконтролировал исправность гидранта, что привело к тому, что единственный исправный танк во время пожара заправлялся водой из пожарного автомобиля.

Постовой, который должен был выявлять беспилотные аппараты в небе над арсеналом, в день взрыва не находился на пожарной башне.

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Среди других нарушений, допущенных начальником пожарной охраны, числится отсутствие автоматической пожарной сигнализации; захламление территории воинской части; отсутствие матовых оконных стекол в хранилищах боеприпасов, что могло привести к детонированию боеприпасов от нагрева от прямых солнечных лучей.

По совокупности всех выявленных нарушений прокуратура попросила суд признать начальника пожарной безопасности виновным в халатности и привлечь к административной ответственности. Моклюк свою вину не признал.

В итоге подсудимый избежал наказания, и дело против него было закрыто 21 февраля текущего года, так как 20 февраля истек 3-месячный срок привлечения к административной ответственности.

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Напомним, 26 сентября 2017 г. около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.



По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.



Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".



В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.



29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.