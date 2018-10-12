 Начальник пожарной охраны арсенала в Калиновке не был наказан за халатность из-за истечения сроков привлечения к админответсвенности

Об этом говорится в судебных материалах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Майор Моклюк был назначен на должность начальника службы пожарной безопасности в марте 2014 года. Прокуратура установила, что подсудимый не проводил с личным составом занятия по пожарной безопасности и не контролировал ее соблюдение на территории воинской части.
26 сентября 2017 года, в день взрыва арсенала, на его территорию гражданские лица пронесли 2 зажигалки, 2 пачки спичек, сигареты в количестве 6 пачек и канистру с нефтепродуктами. Эти предметы были обнаружены в помещении отдела хранения №16, солдат, допустивший пронос этих вещей, был оштрафован судом.
Моклюку также вменялось то, что в день возникновения пожара на арсенале пожарный автомобиль с военнослужащими привлекался не к прямым обязанностям, а к работам по разбрасыванию щебня. Из-за этого в нем была использована часть горючего, поэтому во время тушения пожара автомобиль был на дозаправке и не мог оперативно приступить к тушению.
Более того, во время тушения пожара вышел из строя пожарный танк из-за поломки коробки передач и сцепления. Также установлено, что на других пожарных танках не работала световая сигнализация и не были натянуты гусеничные ленты.
Моклюк не проконтролировал исправность гидранта, что привело к тому, что единственный исправный танк во время пожара заправлялся водой из пожарного автомобиля.
Постовой, который должен был выявлять беспилотные аппараты в небе над арсеналом, в день взрыва не находился на пожарной башне.
Среди других нарушений, допущенных начальником пожарной охраны, числится отсутствие автоматической пожарной сигнализации; захламление территории воинской части; отсутствие матовых оконных стекол в хранилищах боеприпасов, что могло привести к детонированию боеприпасов от нагрева от прямых солнечных лучей.
По совокупности всех выявленных нарушений прокуратура попросила суд признать начальника пожарной безопасности виновным в халатности и привлечь к административной ответственности. Моклюк свою вину не признал.
В итоге подсудимый избежал наказания, и дело против него было закрыто 21 февраля текущего года, так как 20 февраля истек 3-месячный срок привлечения к административной ответственности.
Напомним, 26 сентября 2017 г. около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
Нужно переходить на НАТОвские стандарты, с тем же окладом, что и у, допустим, поляков. Тогда всё будет работать нормально.
Совок. Ну когда же вы уже нормально и адекватно начнёте реагироать на ситуацию, а не искать виноватых среди завхозов?
В чому особливість комбата Білецького? В тому, що він носить звання підполковника, але ніколи не був капітаном! Командиром батальйону він став (за словами ветеранів «Азову») через те, що був призначений на цю посаду міністром МВС Аваковим в день, коли батальйон був легалізований в системі МВС. Створював батальйон не Білецький, його створювали активісти Майдану за активної участі Ярослава Бабича (загадково загиблого 25 липня 2015 р.).
Генерал Муженко натомість пройшов всі щаблі кар'єри від курсанта до генерал-лейтенанта. Всупереч твердженню ніби Муженко такий собі «окопний генерал» без жодного штабного досвіду, насправді він був начальником штабу полку, дивізії, окремої бригади в Іраку, начальником штабу корпусу. Війну він почав заступником начальника Генерального штабу. Відомим генерал Муженко став після бою в Донецькому аеропорту 26 травня 2014 р. - першої перемоги української зброї над загарбником. Саме Муженко тоді прийняв доповідь бійців 3-го полку спецназу про захоплення терористами нового терміналу ДАП. Саме Муженко організував перекидання в ДАП вертолітного десанту та забезпечення авіаційного прикриття. І саме Муженко дав дозвіл спецназівцям відкрити вогонь по терористах ДиРи.
З травня 2014 р. генерал Муженко - заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ, а по факту, керівник Збройних сил в зоні АТО. Начальником Генерального штабу генерал Муженко став 3 липня 2014 р. Під його керівництвом були звільненні Слов'янськ, Бахмут, Лисичанськ, Дебальцеве, Савур-Могила, успішно були виведені з оточення частини, що перебували в «Південному мішку», здійснений рейд 95-ї бригади по тилах противника, практично були взяті в оточення Луганськ, Горлівка, Єнакієве, Стаханов, Алчевськ.
Іловайськ? Я навіть не апелюватиму до українських джерел. Команда естонських журналістів Кристера Париса, дослідивши обставини Іловайського бойовища, дійшла висновку - винуватцем трагедії був заступник голови ДніпроОДА Геннадій Корбан, про це фільм «Битва за Дніпро». Дивно, але на ділянках фронту, де Корбана не було, ніяких катастроф за Муженком не помічено. Навпаки. Закрити діру у фронті, що виникла після Іловайського бойовища, і забезпечити умови для підписання Першого Мінську вигідного Україні вдалося через «Рейд Помсти» 79-ї і 95-ї бригад, проведеному також за планом штабу АТО, тобто Муженка.
І вже кому дорікати Іловайськом Муженку, так точно не Білецькому. Відхід Білецького з Іловайська 20 серпня й досі створює чимало питань. Білецький порушив наказ? Тоді чому його навіть не пожурили? Чи наказу взагалі не було? Тоді що взагалі привело Білецького в Іловайськ? Відповіді нема.
Але ж склади, скажете ви… І я вам відповім - склади. 10 жовтня прокуратура завершила опитування військовослужбовців, що охороняли склади, і відкинула версію службової недбалості. Є підстави вважати, що мала місце диверсія. Ба більше, диверсія явно була причиною пожеж у Балаклеї та у Калинівці. У Балаклеї знайшли літальний апарат з РФ, у Калинівці - сліди диверсійної групи. Звертає увагу на себе той факт, що всі склади, де ставалися пожежі, розташовані біля кордонів з Росією, з Придністров'ям. І ще. Зайнявся склад зразу в кількох місцях, у жовтні, коли ночі холодні та мокрі. От же ж диво, нинішнього спекотного літа не вибухнуло ніде нічого, а тут - як поробили. Чи ніяких «як»?
Вибухи сталися практично на річницю вибухів у Калинівці, за тиждень до дня народження генерала Муженка, і в той час, коли переговори про надання Томосу для створення Української помісної церкви вийшли на фінішну пряму. Не забагато збігів?
Захиститися від диверсій? Смішно. Радянські партизани здійснили тисячі диверсій на тилах Вермахту, - ніхто не додумався там знімати з посад Гальдера або Кейтеля. Поляки у 20-х роках потерпали від радянських диверсійних груп, - почитайте про перші подвиги «легендарних партизан» Орловського і Ваупшасова. Пілсудському знімати начштабу Польського війська не примарювалося тоді навіть після пиятики. Ба більше. У Росії від 2000 р. сталася 21 пожежа на військових складах - вибухали буквально ешелони боєприпасів. 7 загиблих і біля 300 поранених. Хотів би я подивитися в РФ на комбата, який вимагає звільнення начальника Генштабу, хай навіть і депутата Держдуми.
Давно відомо - 100%-во від професійних диверсантів захиститися неможливо. Це все одне, що повністю закрити кордон - навіть параноїдальний радянський кордон порушували, коли сильно хотіли. Рішення - у будівництві нових складів подалі від кордону та з принципово новою системою безпеки. Й українська влада вже робить це.
Буквально на днях здається в експлуатацію комплекс складів боєприпасів на Хмельниччині. 37 залізобетонних сховищ, 70 км електромереж, 20 км водогонів, 15 кілометрів доріг із твердим покриттям. Робот проведено на один мільярд 250 мільйонів гривень з урахуванням всіх вимог НАТО. Аби за наявного фінансування (60% від потреб) провести всі роботи зі збереження боєприпасів потрібно 20 років. І у ці 20 років Україна так само лишатиметься вразливою до диверсій - за будь-якого Президента. І зважте, опозиція у нас вважає, що МО і так забагато витрачає, - на «Прямому» ефірі з Миколою Вереснем я чув і бачив, як ремствували про це депутати від «Батьківщини» і «Самопомочі»
А ці склади на Хмельниччині, до речі, ПЕРШІ сучасні склади, які побудовані в Україна за часи Незалежності. До війни не будував ніхто ні чорта. Хоча склади боєприпасів у нас вибухали й раніше.
У травні 2005 р. горів і вибухав 47-й склад боєприпасів на Хмельниччині. У липні того ж року запалали склади в Новобогданівці у Запорізькій області, які горіли вже роком раніше. Все це за прем'єра Тимошенко та міністра оборони Гриценка. У 2008 р. знову таки за прем'єра Тимошенко палали склади з 95 000 т боєприпасів у Лозовій, - по Юлії Володимирівні тоді бульдозером проїхався голова АП Віктор Балога. Якою була реакція згаданих видатних осіб на вибухи боєприпасів тоді, коли й близько не було війни? Хто тоді був у них винний, теж Муженко?
Що робилося тоді для утилізації непотрібних боєприпасів, так, що ми стикнулися з проблемою під час війни, коли аби виставити охорону на складах, її треба зняти з фронту? Де сучасні склади, побудовані в Україні до війни? Відповіді нема.
Відповідати за зроблене - не вимогами розкидатися.
- Йо, Джері, як тобі Томас?
- О, я обожнюю Томас!
Восстановиться на службе по всем эпизодам со складами любого уровня офицеру не сильно сложно. Вот рапорт, что нужно было починить ограждение, а ограждение 600 гектаров вы себе представляете, ага, - с 2016 года пишу рапорт. Вот рапорт, что три бардака, один из которых не на ходу, недостаточно, чтобы безопасность периметра обеспечить. А 40 такелажников с некомплектом в 40% от штата на 88 тысяч тонн боеприпасов, элементов ракет, пороховых колец к минометке, двигателей к ПЗРК и мин догнивающих будут загружать эти вагоны десятки лет. И нет, негде принять массово командировочных - казармы сняты с баланса во времена прошлых сокращений, батареи вырезаны. И почему-то очереди на контракт пожить в лесу среди комаров, где ближайший магазин в 15 километрах и арбуз лакомство, от КПП до села не выстраиваются. Нет не выстраиваются, я проверял.
И да, мы выдвинули на периметр ЗУ-23\2 с прожекторами, но вы пробовали работать по малоразмерной цели ночью ими? Ну я не знаю, как сюда попали тактические БПЛА, - может, приехали туристы посмотреть на шпили, купили в Чернигове китайский БПЛА да и отработали. В конце-концов не я продолжил безвизовый режим, потому что миллионы моих сограждан вывозят валюты из РФ на втором месте после Польши, и не я завою как сучка, если его введут. И вот было три проверки - все было нормально, предписания выполнены, трава покошена, все противопожарные средства на местах. В десяти хранилищах необвалованных, где пороха, скисшие двигатели от ПЗРК и гнилые "ломы" от Т-54, провалилась крыша, рапорт подан.
Правда, согласно плану восстановления жизнеобеспечения арсеналов выделены средства на строительство хранилищ, эвакуацию и продление срока эксплуатации "Малюток", а не на ремонт гнилья и утилизацию довесков к выстрелам. В этом году градом побило и погнило еще 5, так что я в рапорте указал. В конце концов не я каждый год от заявок армии закрываю 40-60%, и не я против введения военных судов, и не я не посещаю 80% заседаний, а потом рассказываю как реформировать армию. Но, что-то я отвлекся.
Вот план занятий с личным составом по технике безопасности, вот смета запрашиваемая, вот расход топлива, вот мы спасли технику, как началась детонация, и никто не пострадал. Вот характеристика, и справка, что не было доган и служебного несоответствия. Короче, я - кругом молодец. А то, что у вас то транспорта нет, то загружены мощности печи и цеха по утилизации, да никак не могут вывезти "Малютки", то это в тыл, в оперативное, к заму по озброенню. А я пошел дальше служить. И не один суд не натянет, что начальник арсенала, с наличными силами и закрытием бюджета на 40-60%, что-то там какую-то халатность допустил. Потому что 1600 вагонов и 88 тысяч тонн ему сортировать 20 лет. И вот некомплект, вот рапорта, а вот запросы. И где, кстати, мои компенсации за отстранение от службы?
И никакие навесы на 600 га, никакие бредни про экскаваторы и РЭБ-средства, работающие круглосуточно, на суде как в Фейсбуке не проходят. Поэтому никто не сидит, а восстанавливаются на службе и компенсацию требуют.
И даже получив полное финансирование, освоить его в краткие сроки нереально. Вывезти, утилизировать, продлить срок 300 тысячам тонн гнилья, которое каждый год пополняется - 7-10 лет. 300 тысяч тонн - это год бомбежки Германии во Второй Мировой, напоминаю. Это не считая новых хранилищ, подземных, дверей, которые способны выдержать приход ОТРК, систем такелажа, вентиляции, казарм для персонала.
Можно шутить натужно о папиредниках, но непотриб трех военных округов СССР и Западной группы войск не испарится от этого. И никто не сядет, пока будет так с финансированием и комплектацией. 7-10 лет готовьтесь тащить лямку. Это объективная реальность на сегодня.
Ронин