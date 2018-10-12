 Суд продлил на 2 месяца арест директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Саркисян подозревается в нарушении техники пожарной безопасности, и, кроме того, в настоящее время суд рассматривает объединенное дело экс-директора и его заместителя Татьяны Ланиной, которая подозревается в присвоении 120 тыс. грн бюджетных средств.

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В четверг во время заседания было допрошено несколько свидетелей, в том числе девочка, проживавшая в сгоревшем корпусе, а также руководитель благотворительного фонда "К" Оксана Дроган, проживающая рядом с "Викторией".

В частности, Дроган заявила, что видела, как начинался пожар. По ее словам, вначале была вспышка, после которой в нескольких корпусах пропало электричество, а потом показалось пламя. Она также утверждает, что слышала, как художественный руководитель "Адели" винила себя в гибели детей.

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Опрошенная девочка сказала, что пожарная сигнализация до трагедии в лагере срабатывала без причины и сотрудники комплекса ее отключали, а мать ребенка предположила, что причиной возгорания мог стать поджог.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

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15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

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"Цензор.НЕТ" опубликовал статью с анализом результатов за шесть месяцев расследования.

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.