 Пресечена незаконная подача сырья с материковой Украины на крымские заводы, – Гданов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Насосная станция, которая находится на материковой части Украины между центральным Сивашом и западным. Она закачивает на западный Сиваш воду. Вода из Сиваша, это рапа, является сырьем для "Бромного завода" и "Содового завода". Мы видели, как работает эта система. Мы ее отключили совместно с СБУ. На данный момент проводятся следственные действия", – сказал Гданов.
Электроэнергия для работы насосов шла с территории оккупированного Крыма.
На своей странице в Фейсбуке Гданов выложил фотографии насосной станции.
Шо со щебнем для крымского моста? Поставки героически прекращены потому что щебень больше не нужен? А аккумуляторы Порошенко продолжает поставлять для техники работающей на строительстве моста?
Шо с электроэнергией поставляемой пять лет на фирташевский заводик и дальше?
А заодно спроси почему «Крим» - Вільна економічна зона ? И кто конкретно в этом виноват?
«Крим» - вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" - як можна щось створювати на окупованій частині території ?
Чи знаєте ви що…
Україна продає модельне взуття в… Італію.
Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торгівельну марку Braska.
Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном.
Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо.
Найцікавіше те, що починалися вони як «Бренди-перевертні», тобто їх шили в Україні під виглядом іноземних марок. Тепер усе трохи не так і це взуття з задоволенням носять європейці.
Україна продає сири в… Голландію.
А ще - масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом.
А ще - ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.
Окреме слово - про органічну продукцію.
Чи знали ви, що українська компанія «Органік Мілк» (м. Баранівка Житомирської області) возить органічний сир, йогурт та інші «смаколики» до Еміратів літаками?
І ця компанія не єдина - їх дев`ять…
Один з найкращих світових брендів елітних меблів… український.
Їх виробляє ПП «Меблева фабрика "Мірт"» (Новоград-Волинський, Житомирська область).
Погляньте на фото. Зацініть.
Це не італійські і не французькі майстри постаралися. Їм до такої якості й краси далеко.
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові.
Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів… українська компанія «Айсберг» (Одеса).
ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.
А починалося усе з імпорту холодильників з Німеччини, Італії, Великої Британії…
Серед найкращих у світі вітрильних яхт… українські.
Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, «Вітрила України» з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками.
Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди… українські.
Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиж, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП «Фішер-Мукачеве» виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару.
А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду.
Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії забито українським солодким продуктом.
А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС.
А ще ми продаємо в Японію сигари і сигарети.
А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі. Про шоколад та цукерки помовчмо - це усі знають і це не цікаво.
А ще ми постачаємо чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини.
Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському.
Фабрика "Леся" має і власний бренд, в числі її продукції - ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо.
А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють надсучасні бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі.
Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі «Інститут монокристалів». Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.
А ще Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій.
Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.
А це - українські легкі гелікоптери, які щойно почала випускати коммпанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують замовники.
Так що не лише чавунними зливками, соняшниковою олією й вікопомною електропроводкою для «Фольксвагена» і «Опеля» ми можемо похвалитися.
І тут перераховано далеко не все, чим маємо пишатися.
Жаль, лише чомусь наші журналісти про це практично не розповідають.
Вони все більше бруд вишукують.
А тим часом, Україна лише розминається.
Вона лише випростовується на повний зріст після більш ніж 300-річного перебування у ярмі.
Ось хай лише закінчиться ця війна…
Недалеко ті часи, коли про Україну говоритимуть як про «світового економічного тигра».
Але для цього працювати треба, а не нити й шукати в усьому зраду…
Оккупированному Донбассу, вон, старательно ремонтируют мобильную связь и инет слёзно выпрашивая у оккупанта зелёные коридоры и перерывы в стрельбе для ремонтников.