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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 МВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что полиция не допустит провокаций при

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Горячо приветствую сегодняшнее решение Синода Вселенского патриарха о начале процесса создания Единой Украинской автокефальной церкви.

Министерство внутренних дел не допустит никаких провокаций или насилия с чьей бы то ни было стороны в связи с этим историческим решением.

Мы не ожидаем никаких насильственных действий со стороны настоящих патриотов Украины, верующих УПЦ КП и УАПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте - это московская агентура, - Порошенко

Заявление о захвате храмов находящихся в управлении громад Московского патриархата я лично оцениваю как провокации, которые выгодны лишь руководству Российской Федерации и ее спецслужбам.

В Украине церковь отделена от государства.

Но я считаю правильным, чтоб в знак признания исторической важности решения об автокефалиии, будущей Единой помесной церкви, решением Государства для целей богослужения был бы передан Собор Святой Софии - колыбель православия Киевской Руси".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Архиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, которому и передадут Томос, - Филарет

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090997
 
   
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Я бы не советовал сейчас посещать храмы МП, ведь кгбисты любят что нибудь взорвать и потом обвинять всех в этом... (с)
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Президент Петро Порошенко наказав керівникам операції Об'єднаних сил на Донбасі в якості вогню у відповідь застосовувати всі підпорядковані їм сили і засоби для збереження життя українських воїнів.
Про це він заявив на зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби в рамках робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв - як до оборони, так і до ефективного контрнаступу. Ми не повинні піддаватися на провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил, проте дозволяю і наказую застосовувати всі підпорядковані вам сили і засоби в якості вогню у відповідь для збереження життя наших людей", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що його вимога - не здавати жодного клаптика української землі, і водночас сьогоднішнє прохання і наказ - ми маємо зберегти кожного українського воїна.

"Ми не маємо права воювати радянськими методами, коли перемога досягалася ціною численних втрат. Армія повинна воювати не числом, не великою кров'ю, а якістю та професіоналізом", - наголосив Глава держави.
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невже? А раніше берегти воїнів потреби не було? "мінськ три" - поїде особисто підписувати? Чи разом з пластирем вже розробили план взяття мацкви?
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При боевых действиях всегда есть потери, а Порошенко говорит о готовности при наступлении орков...
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на твои вопросы Степаныч уже давно дал ответы. Не пропускай.
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А ти, такий розумний, вже може своїм язиком вже й Гєнєралісімусом став би?
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У Соловьёва такой язык, что он вообще может все шпили слизать и проглотить за раз
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Вот именно, что спи...нул. Потому что не могут, а только 3,14ят. Они же тоже ядерную доктрину США знают. Так что обосцутся, они дебилы, а не самоубийцы. А обычными средствами, так и подавно не могут. Украина, а особенно Сирия это показали.
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Та не, причина немощности Рашки в другом, оружия у них дохерища и идиотов самоубийц пол-страны, особенно у власти. Причина в другом, в потере спизженого бабла, которое у себя они хранить не могут и спрятать негде. Пока воровали тихонько, никто их не трогал, а как влезли в Украину - сразу по еблососу получили, благодаря поддержке союзников. Так, постепенно, всю территорию между Украиной и Китаем отвоюем у Московии.
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Софійський Собор - то всесвітня культурна спадщина. Попам туди ніззя
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Поставьте кордон вокруг Лавры и всех подземных выходов! Банда РПЦМП вынесет все материальные и прочие ценности для вывоза в пидоРашку! Если уже не вынесла
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кацопопы, конечно, алчные подонки в своем подавляющем большинстве, но не идиоты.
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Согласен.

Сейчас самое время показать свою истинную сущность националистическим и патриотичистическим организациям, типа Национального корпуса, Свободы и т.п. А именно, конфисковать украденное и вернуть на место.
К сожалению, у нас нет таких бескорыстных формирований, все продажны...
Не хотел зрадоботить, но...
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Шо, голые стены? МВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3729 А куда Сладчайший смотрел? Или он в доле?
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а за лампочками в твоем парадняке пусть хуйло следит
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Хер-Ащенко, шел бы ты ..... тарелки лизать....
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после того спектакля с жириновским, похваливал это существо, но теперь уже он так разкрылся, что если он скажет хорошая погода, то покажется, весма пасмурно.
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пока по украински не могу, каюсь, кстати, заметили как русня уже украинской пробует говорить (на ютубе выдно) а это знак, такои как после здрвых звиздюлин они начали свободно говорит - аллах акбар и Чечня круто
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по телефону - теперь есть самые большие подозрение что это всё был театр по договорённости

https://www.youtube.com/watch?v=FHOTFh-9ccM
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Те церкви и приходы, что пожелают остаться во владении РПЦ, вместо именования УПЦ Московского патриархата будут носить название - Экзархат Русской Православной Церкви в Украине. То есть не будут каноничной церковью в Украине.
Никакого насилия не будет. Все будет банально просто. Кто пожелает быть каноничной церковью в Украине перейдет в Украинскую Поместную Православную Цервковь, это и священнослужители и приходы, громады. А кто нет тот будет просто филиалом, без каноничности, как евангелисты, адвентисты, баптисты в Украине. Никто не будет ничего насильно отбирать и заставлять, все пройдет естественно. Может пару лет понадобится для процесса слияния церковь, не все сразу.
Единственные кто нагнетают так это российская пропаганда и ее подручные.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко
 
 
 
 
 
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