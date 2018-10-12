 МВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Горячо приветствую сегодняшнее решение Синода Вселенского патриарха о начале процесса создания Единой Украинской автокефальной церкви.
Министерство внутренних дел не допустит никаких провокаций или насилия с чьей бы то ни было стороны в связи с этим историческим решением.
Мы не ожидаем никаких насильственных действий со стороны настоящих патриотов Украины, верующих УПЦ КП и УАПЦ.
Заявление о захвате храмов находящихся в управлении громад Московского патриархата я лично оцениваю как провокации, которые выгодны лишь руководству Российской Федерации и ее спецслужбам.
В Украине церковь отделена от государства.
Но я считаю правильным, чтоб в знак признания исторической важности решения об автокефалиии, будущей Единой помесной церкви, решением Государства для целей богослужения был бы передан Собор Святой Софии - колыбель православия Киевской Руси".
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Про це він заявив на зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби в рамках робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв - як до оборони, так і до ефективного контрнаступу. Ми не повинні піддаватися на провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил, проте дозволяю і наказую застосовувати всі підпорядковані вам сили і засоби в якості вогню у відповідь для збереження життя наших людей", - сказав Порошенко.
Він підкреслив, що його вимога - не здавати жодного клаптика української землі, і водночас сьогоднішнє прохання і наказ - ми маємо зберегти кожного українського воїна.
"Ми не маємо права воювати радянськими методами, коли перемога досягалася ціною численних втрат. Армія повинна воювати не числом, не великою кров'ю, а якістю та професіоналізом", - наголосив Глава держави.
Сейчас самое время показать свою истинную сущность националистическим и патриотичистическим организациям, типа Национального корпуса, Свободы и т.п. А именно, конфисковать украденное и вернуть на место.
К сожалению, у нас нет таких бескорыстных формирований, все продажны...
Не хотел зрадоботить, но...
https://www.youtube.com/watch?v=FHOTFh-9ccM
Никакого насилия не будет. Все будет банально просто. Кто пожелает быть каноничной церковью в Украине перейдет в Украинскую Поместную Православную Цервковь, это и священнослужители и приходы, громады. А кто нет тот будет просто филиалом, без каноничности, как евангелисты, адвентисты, баптисты в Украине. Никто не будет ничего насильно отбирать и заставлять, все пройдет естественно. Может пару лет понадобится для процесса слияния церковь, не все сразу.
Единственные кто нагнетают так это российская пропаганда и ее подручные.