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 Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко

Киевский городской совет 11 октября принял решение переименовать улицу Мельникова в Шевченковском районе в честь режиссера Юрия Ильенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-служба горсовета, за это проголосовали 63  депутата.

Ювеналий Мельников (1868-1900), имя которого носила улица с 1957 года, был организатором одного из первых марксистских кружков в Украине и проживал на этой улице, которая в то время носила название Большая Дорогожицкая.

Юрий Ильенко (1936-2010) - один из самых известных украинских режиссеров. Снял такие фильмы, как "Родник для жаждущих", "Белая птица с чёрной отметиной", "Лебединое озеро. Зона", "Молитва о гетмане Мазепе".

Улица Юрия Ильенко пролегает от Лукьяновской площади (где заканчивается улица Сечевых Стрельцов) до улицы Елены Телиги.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090996
 
   
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разумное и правильное решение назвать улицу древнего Киева именем великого украинского режиссёра Ильенко вместо мелкого, никому неизвестно марксиста-кружковца.
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Жизнь не стоит на месте. Был Мельников, борец за лучшую жизнь для рабочего класса. Тогда не много было других движений за народное благополучие - не из чего было выбирать, надо было или действовать, или приспособиться и тихонько кушать свой хлеб с маслом. Мельников выбрал борьбу, прошел тюрьмы и ссылки, и умер в 32 года в тюрьме. Подвиг скромный. Он всего лишь отдал свою жизнь за угнетаемых. В знак благодарности его именем назвали улицу. Но жизнь не стоит на месте. Нашли другого героя. Пройдёт время, найдут и третьего.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУлицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко
 
 
 
 
 
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