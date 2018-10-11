 Экс-сотрудник "Беркута" приговорен к 9 годам лишения свободы за шпионаж в интересах "ДНР", - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Изюмским городским судом Харьковской области по результатам рассмотрения обвинительного акта экс-беркутовцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

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Установлено, что сотрудник специального полка милиции ГУ УМВД Украины в г. Киеве, находясь с 27 мая по 6 июля 2014 г. во время выполнения своих непосредственных обязанностей в зоне АТО, осуществлял сбор и передачу участниками террористической организации "Донецкая Народная Республика" информацию о блокпостах, вооружении, перемещении и расположении личного состава и военной техники подразделений АТО, чем способствовал деятельности указанной террористической организации.

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Кроме того, указанное лицо незаконно осуществляла приобретение, ношение, хранение патронов калибра 9 мм в количестве 326 штук, патроны калибра 7,62 мм в количестве 364 патрона и патронов калибра 5,45 в количестве 471 патрона