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 Экс-сотрудник "Беркута" приговорен к 9 годам лишения свободы за шпионаж в интересах "ДНР", - прокуратура

За содействие деятельности террористической организации "Донецкая Народная Республика" экс-сотрудник киевского "Беркута" приговорен к 9 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Изюмским городским судом Харьковской области по результатам рассмотрения обвинительного акта экс-беркутовцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

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Установлено, что сотрудник специального полка милиции ГУ УМВД Украины в г. Киеве, находясь с 27 мая по 6 июля 2014 г. во время выполнения своих непосредственных обязанностей в зоне АТО, осуществлял сбор и передачу участниками террористической организации "Донецкая Народная Республика" информацию о блокпостах, вооружении, перемещении и расположении личного состава и военной техники подразделений АТО, чем способствовал деятельности указанной террористической организации.

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Кроме того, указанное лицо незаконно осуществляла приобретение, ношение, хранение патронов калибра 9 мм в количестве 326 штук, патроны калибра 7,62 мм в количестве 364 патрона и патронов калибра 5,45 в количестве 471 патрона

Источник: https://censor.net.ua/n3090995
 
   
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Беркут усерается лишь на лету. Пока его не собьют. А на остальное - воля Божья.
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Его что второй раз осудили? Тогда это беспредел по всем понятиям, включая международные. Екс-співробітника "Беркута" засуджено до 9 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8891 Или вечерняя смена на Цензоре не знает о чем писала дневная? Так должен вам заметить, сутра было более захватывающе. Там писали, что вражина слил сепарам приезд на фронт самого Сладчайшего с Рюкзаковым в 2014-м году. Екс-співробітника "Беркута" засуджено до 9 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР", - прокуратура - Цензор.НЕТ 1610 Вот только возникает вопрос, почему сепаратюги массированный артналет не устроили? Екс-співробітника "Беркута" засуджено до 9 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР", - прокуратура - Цензор.НЕТ 3834
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-сотрудник "Беркута" приговорен к 9 годам лишения свободы за шпионаж в интересах "ДНР", - прокуратура
 
 
 
 
 
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