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Все про:маршрутки (376) перевозки (274) Мининфраструктуры (586) Омелян (538)

 Рынок автобусных перевозок – на 30-40% нелегальный, - Мининфраструктуры

Из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок, говорит Омелян.

30-40% автобусных перевозчиков в Украине работают в тени. Об этом в эфире программы "Громадського" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь наши усилия, это не только на российском направлении, а в целом по Украине, нацелены на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков. Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения", – сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, планирует ли его ведомство отменить автобусное сообщение с РФ.

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Министр инфраструктуры отметил, что из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок.

Ранее Омелян заявлял, что с 1 января 2019 в Украине будет запрещено использовать для пассажирских перевозок автобусы, переоборудованные из грузового транспорта.

21 июля Национальная полиция сообщила о начале проверки технического состояния пассажирского транспорта из-за смертельных аварий на дорогах Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090990
 
 
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Пани бабло делят . Холопы ушами хлопают .
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Симбиоз автомобильной мафии и правящих князьков.В Харькове ни на одном маршруте Вам не дадут билет.Кусок масла на краюху Гепы.110% ,а не треть
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...цікаво,а хто кришує цей "чорний ринок"?
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Черные перевозки когда-то, может, и станут цветными, однако не те, которые в радуге всех цветов и мастей. Имеют не черные, а красивые - да и будут иметь.
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Ну так и что же делается для того, чтобы они стали легальными?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРынок автобусных перевозок – на 30-40% нелегальный, - Мининфраструктуры
 
 
 
 
 
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