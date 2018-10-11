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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20535) Россия (70723) Донбасс (17143) Волкер Курт (312)

 "Нельзя провести законные выборы на территориях, которые заняты вооруженными группировками", - Волкер

Соединенные Штаты не признают выборы на оккупированных территориях Донбасса и призывают Россию сделать тоже самое.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью одному из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что эти выборы полностью незаконны. Нельзя провести законные выборы на территориях, которые заняты вооруженными группировками", - подчеркнул дипломат, комментируя обсуждения главарем "ДНР" Денисом Пушилиным в Москве подготовки к выборам главы и народного совета "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучший способ помочь жителям Донбасса для России - выбрать мир для Украины, - Волкер

Как отметил Волкер, на Донбассе действуют различные незаконные вооруженные формирования и политические структуры, которые были созданы Россией. "Это незаконные власти, и им нет места в Минских соглашениях, и они также не должны существовать в соответствии с Конституцией Украины", – сказал спецпредставитель США.

Волкер также подчеркнул, что со своей стороны призывает Россию не признавать легитимными выборы на оккупированных территориях.

Также читайте: США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3090989
 
   
 Топ комментарии
 
Там и сразу после освобождения, не стоит выборы проводить.
Сначала, провести зачистку, в стиле криминальных войн 90-х, что бы особо ретивые "защитники интересов народных республик" и их жителей, переместились прямиком на кладбище.
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Путин свали с Донбасса. Хватит рассказывать сказки о защите населения. Никакие гражданские противостояния не приведут к такому количеству жертв и таким разрушениям, как твоя защита.
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он же свободный человек, так что всё понятно и логично.
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Якби він визнав, що подібні "вибори" перекреслили мінські домовленості, то і я би повірв, що Волкер розумний.
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чуть другое, уже вчера мне вопрос появился, после просмотра как ваши пропели гимн и показали скотобееве на пальцах тризуб Украины, как рускявые могут показать свою двухглавую курицу?
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fedjka, хотя Ваш комментарий не в тему, но вопрос - супер
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Там и сразу после освобождения, не стоит выборы проводить.
Сначала, провести зачистку, в стиле криминальных войн 90-х, что бы особо ретивые "защитники интересов народных республик" и их жителей, переместились прямиком на кладбище.
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Путин свали с Донбасса. Хватит рассказывать сказки о защите населения. Никакие гражданские противостояния не приведут к такому количеству жертв и таким разрушениям, как твоя защита.
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Вилкул , Новинский , Порошенко ,Ахметов , Рюкзаков - думают иначе .
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Теперь только за зброю .
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Начинаю думать, что Валкер- украинская фамилия. Может нам надо не в ЕС? а 51 штатом? Вот они уже и Манафорта по украинским делам судят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нельзя провести законные выборы на территориях, которые заняты вооруженными группировками", - Волкер
 
 
 
 
 
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