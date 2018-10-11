 "Нельзя провести законные выборы на территориях, которые заняты вооруженными группировками", - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью одному из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что эти выборы полностью незаконны. Нельзя провести законные выборы на территориях, которые заняты вооруженными группировками", - подчеркнул дипломат, комментируя обсуждения главарем "ДНР" Денисом Пушилиным в Москве подготовки к выборам главы и народного совета "ДНР".

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Как отметил Волкер, на Донбассе действуют различные незаконные вооруженные формирования и политические структуры, которые были созданы Россией. "Это незаконные власти, и им нет места в Минских соглашениях, и они также не должны существовать в соответствии с Конституцией Украины", – сказал спецпредставитель США.

Волкер также подчеркнул, что со своей стороны призывает Россию не признавать легитимными выборы на оккупированных территориях.

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