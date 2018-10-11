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 Политика Украины, Общество
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Все про:Левые (61) опрос (1585) правые (43) социология (367)

 В Украине мало сторонников как "правой", так и "левой" идеологии, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Около половины опрошенных не смогли определиться с идейно-политическим направлением. Из определившихся 58% – центристы, 23% тяготеют к "левым" и 18% – к "правым".

Формальное разделение на "левых" и "правых" слабо выражено в украинском обществе, сторонники центристских взглядов составляют большинство во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Определяя свою позицию между "левыми" и "правыми" по шкале от 1 до 10 (где 1 - крайне левая позиция, 10 - крайне правая позиция), среднее значение ответов респондентов составляет 5,2 балла. При этом 23% опрошенных тяготеют к левому идеологическому крылу, 18% - к правому, а подавляющее большинство (58%) придерживаются центристской позиции. Крайне "правая" и "левая" позиции имеют одинаково низкую популярность – около 2%", – говорится в результатах исследования

В Украине мало сторонников как правой, так и левой идеологии, - опрос Центра Разумкова 01.

Согласно опросу, на Западе Украины респонденты в среднем располагают себя "правее" (5,9 баллов при среднем значении по Украине 5,2 балла). Сторонники центристских взглядов составляют большинство (абсолютное или относительное) во всех регионах Украины. На Западе доля респондентов, которые отнесли себя к правому идеологическому спектру, значительно больше, чем в других регионах (35%). Зато на Востоке, Юге и в Центре страны больше, чем на Западе, доли "центристов" и "левых".

В Украине мало сторонников как правой, так и левой идеологии, - опрос Центра Разумкова 02

Авторы исследования отмечают, что ни одно из идейно-политических направлений не пользуется преимущественной поддержкой граждан. Так, национально-демократическое направление выбрали 17% респондентов, социал-демократическое – 8%, либеральное – 4%, социалистическое, экологическое, национально-радикальное, а также политическое направление, включающее идеи воссоединения Украины с Россией, выбрали по 3% опрошенных.

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На Западе несколько больше респондентов, чем в других регионах, ассоциируют себя с национально-демократическим направлением, на Востоке и в Центре – с социально-демократическим.

В Украине мало сторонников как правой, так и левой идеологии, - опрос Центра Разумкова 03

Во всех регионах около половины опрошенных не смогли определиться относительно самоидентификации с тем или иным идейно-политическим направлением.

Опрос проводился социологической службой "Центра Разумкова" с 21 по 27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганско областей. Опрошены 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3090988
 
 
 Топ комментарии
 
А чем принципиально правые отличаются от левых? Как послушаешь Тягнибока, разговор сводится к общему с левыми лозунгу "Взять все, да и поделить". В Украине мало сторонников как "правой", так и "левой" идеологии, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 681
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ну что? будут на сегодня еще хорошие новости? ну типа хуйло удавилось, гундяй застрелился!!! или я спать пойду............
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"Левые"- это по идее коммуняки: красные. "Правые"- это по идее фашисты: коричневые. Так что теперь: красно-коричневые это центристы? Центру Разумкова пора что-то делать с головой. Со своей.
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фашисты и комми это всего лишь частные случаи правых и левых идей...политический мир на много больше
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Я о "среднем арифметическом" написал в исполнении этих дебилов. Посмотрите, как вопрос задан (и нарисован), и всё поймёте. Удачи !!!
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В Украине очень силен дух Хозяина. Потому центристы- это и есть генетические Газды. Украина - мощная страна
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Країна безідейної, байдужої біомаси і упирів-олігархів, що безкарно і нахабно грабують Україну

Микола Міхновський:

Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед
ширшого загалу її
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А чем принципиально правые отличаются от левых? Как послушаешь Тягнибока, разговор сводится к общему с левыми лозунгу "Взять все, да и поделить". В Украине мало сторонников как "правой", так и "левой" идеологии, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 681
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принципиально они отличаются только в одном...левые выступают за всеобщее равноправие, а правые за всеобщее неравноправие
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что интересно, вышиватники прославляют бандеру, но толком ничего не знают о его экономической программе...я немного погуглили и кое-что накопал, и эти вещи были довольно "левыми", комуняцкими...одна тп на меня и набросилась за фейк даже
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Вячеслава Чорновола тоже многое леваки цитируют. Однако для Москвы и большинства украинцев он в 90-е был "е...нутым западенцем".
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Там по крайней мере нету такого идиотизма как -- "от каждого по способностям к каждому по потребностям" И национализировать и "Взять все, да и поделить"-- немного разные вещи. Это в общем так, не вдаваясь в подробности... Молчу уже за откровенно популистские лозунги -- земля крестьянам , фабрики рабочим...
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Все эти ценры Разумкова , развод для лохов .
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Заказуху лепят типа ни рыба ни мясо -соевый- имеет наибольшую поддержку украинцев. Ни в одной стране ни кои времена центристское болото не побеждало на президентских выборах. Это всегда были или правые или левые. А непонятное говно "и нашим и вашим" всегда ненавидели и презирали
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Это означает, что в Украине мало радикалов или непопулярны радикальные настроения.
Но если че, центристы в морду будут бить по центру между глаз
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правые-левые так размыты, что не понятно, как их позиционируют. центр, выходит, ничего не хочет менять - их всё устраивает. левые традиционно - комми/социалисты. значит, мой выбор - правые)).
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та хто його знає. залежить все від обставин . коли наших бють ми праві коли мажори наші бикують ми ліві
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та хто його знає. залежить все від обставин . коли наших бють ми праві коли мажори наші бикують ми ліві
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Право,лево...Это вообще не про нас.У нас только одно разделение в партиях:Просто жулики.И прокацапское лобби.Нынешние жулики,к сожалению,абсолютно лояльны к прокацапскому лобби,заигравшись в борьбе с конкурентами в своём сегменте...
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То , что для Европы "центризм" -- для Украины "правое". А то, что в Украине считается "центризмом" в Европе "левое". По этому на западе Украины и преобладают якобы "правые".
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В основном это из-за повального "совка головного мозга"
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ну что? будут на сегодня еще хорошие новости? ну типа хуйло удавилось, гундяй застрелился!!! или я спать пойду............
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И это правда. Время радикалов прошло. Что делать -- понятно. Надо только делать. Заканчивается время разрушения. Настает время строить.
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Идеология... Она есть в Украине? В Україні мало прихильників як "правої", так і "лівої" ідеології, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 7136 Может и обретется какая нибудь, если сложа ручки в надежде лоб не пробьем молясь на рошена и на последующих вождей нации или вождиц
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...і всі "крайні" отримують мзду з кремлівської одної каси
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Ліваки захопили Захід.Там починається якась дурість творитися.
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У нас немає притомних фінансово незалежних правих. Тобто вони є, але практично невідомі, як той же "Новий Вогонь". C14, Азов, і інші лягли під владу, яка тягне їх на дно. Праві програми неадекватні, пишуться з основою на різні заборони без урахування того, що народ наш історично дуже волелюбний. Нові ліві добре модернізувалися, як "Автономний Опір", багато молоді готової діяти. Ці в свою чергу не можуть відмовитися від доктрини марксизму-ленінізму, яка вкрай агресивно сприймається, як центристами, так і правими звичайно ж.

Обидві сили могли б значно збільшити число прихильників, якби не трималися за старий мотлох. Праві в Європі зараз виграють вибори за виборами насамперед за рахунок відмови від догматів і пошуку нових ідей. Умовний Гітлер не пройде не тому що "фашизм, кашмар", він просто буде нецiкавий та непопулярний. Так iнколи це призводить до кошмарним перегинів. Наприклад в Німеччині в гонитві за владою ультраправа "АдН" просунула на пост спiвголови вiдкриту ЛГБТ - Аліс Вайдель. Що допомогло перемогти на виборах. Нашим "ультра" звичайно ні в якому разі не варто брати приклад з пи**расів будь-якої статі, але тренд зрозумілий - потрібно щось нове. На заповідях Коновальця далеко не заїдеш.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине мало сторонников как "правой", так и "левой" идеологии, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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