 В Украине мало сторонников как "правой", так и "левой" идеологии, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Формальное разделение на "левых" и "правых" слабо выражено в украинском обществе, сторонники центристских взглядов составляют большинство во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Определяя свою позицию между "левыми" и "правыми" по шкале от 1 до 10 (где 1 - крайне левая позиция, 10 - крайне правая позиция), среднее значение ответов респондентов составляет 5,2 балла. При этом 23% опрошенных тяготеют к левому идеологическому крылу, 18% - к правому, а подавляющее большинство (58%) придерживаются центристской позиции. Крайне "правая" и "левая" позиции имеют одинаково низкую популярность – около 2%", – говорится в результатах исследования

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Согласно опросу, на Западе Украины респонденты в среднем располагают себя "правее" (5,9 баллов при среднем значении по Украине 5,2 балла). Сторонники центристских взглядов составляют большинство (абсолютное или относительное) во всех регионах Украины. На Западе доля респондентов, которые отнесли себя к правому идеологическому спектру, значительно больше, чем в других регионах (35%). Зато на Востоке, Юге и в Центре страны больше, чем на Западе, доли "центристов" и "левых".

Авторы исследования отмечают, что ни одно из идейно-политических направлений не пользуется преимущественной поддержкой граждан. Так, национально-демократическое направление выбрали 17% респондентов, социал-демократическое – 8%, либеральное – 4%, социалистическое, экологическое, национально-радикальное, а также политическое направление, включающее идеи воссоединения Украины с Россией, выбрали по 3% опрошенных.

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На Западе несколько больше респондентов, чем в других регионах, ассоциируют себя с национально-демократическим направлением, на Востоке и в Центре – с социально-демократическим.

Во всех регионах около половины опрошенных не смогли определиться относительно самоидентификации с тем или иным идейно-политическим направлением.

Опрос проводился социологической службой "Центра Разумкова" с 21 по 27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганско областей. Опрошены 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.