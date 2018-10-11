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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (586) Омелян (538)

 Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что после завершения работы на своей нынешней должности планирует идти в политику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Омелян сообщил в эфире "Громадского ТВ".

Он отметил, что изначально планировал уделить семье свое свободное время после того, как завершит работу в Мининфраструктуры.

"Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовное производство, открытое против Омеляна НАБУ - ред.) я вижу четкий путь - в политику", - сказал министр.

Омелян рассказал, что уже имеет предложения от политических сил, но пока не ведет никаких переговоров.

"Я человек лояльный, человек командный, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги по той командой, которой я работаю сейчас (Омелян был назначен на должность от" Народного фронта "- ред.)" , - пояснил он.

Также Омелян заявил, что для него важно, чтобы нынешний президент Украины остался на второй срок, чтобы проекты, которые реализует Мининфраструктуры, развивались дальше.

В то же время министр отметил, что предложений присоединиться к "Блока Петра Порошенко" не получал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опубликовало доказательства незаконного обогащения Омеляна - переписку в мессенджере. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3090987
 
   
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тебе четкий путь на свалку истории
следом за гипер- за... упом Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях - Цензор.НЕТ 9820
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Быстрый путь Володи Омеляна в политику. Там внизу уже ждёт Коля Мартыненко.
Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях - Цензор.НЕТ 5521
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"Я вижу четкий путь - в политику". Только через "гиперлуп". Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях - Цензор.НЕТ 2320
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тебе четкий путь на свалку истории
следом за гипер- за... упом Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях - Цензор.НЕТ 9820
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Быстрый путь Володи Омеляна в политику. Там внизу уже ждёт Коля Мартыненко.
Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях - Цензор.НЕТ 5521
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минуточку! свалка подождет - сначала, тюрьма!!!!!!!!!!
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С таким чемоданом бабла, как у Омеляна, любой шлагбаум пропустит его купейный вагон и семафор подмигнет зеленым глазом.
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без тебе там мерзоти досить......чи вирішив збіьшити потенціал мерзоти....
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Жену уже отправил в США. Вали туда сам, политик недолеланный.
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Попери спочатку білизну в поїздах, в політику він йде
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никогда в жизни не проголосую за Яценюка, Авакова. И вообще ни за кого из народного фронта. Сколько человек потеряли работу в Николаевском порту, подробно в репортаже https://www.youtube.com/watch?v=EsDhAXgtFWY. Известно, что, возглавляющий Министерство внутренних дел, Арсений Аваков подумывает основать приближенную частную фирму по охране морских портов в Одессе. Такие выводы Информ-UA сделало узнав о негодовании группы людей профсоюза охраны Одесского морского порта, которое они высказали на одном из депутатских приемов Сергея Лещенко которые после он осветил на одном из украинских телеканалов. Так, возмущенные работники сообщили о новой бизнес-идее Арсена Авакова, законное воплощение которой можно поставить под сомнения, пересмотрев норму законодательства «О морских портах Украины». Она категорически запрещает кому-то, кроме пограничников и загонов охраны портов Службы Морской Безопасности, быть причастными к обеспечению контроля за вышеупомянутыми объектамиПодробности читайте на Информ-UA: https://inform-ua.info/politics/1538390386-zakon--ne-pomekha-novy-byznes-pryneset-arsenu-avakovu-ocheredne-myllyon
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Всё государство разодрано и разделено на куски частных бизнес-империй.
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Предвыборный лозунг "Автомобильные дороги, это вчерашний день, а Hiperloop - наше все!"
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"Я вижу четкий путь - в политику". Только через "гиперлуп".
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Омелян - двоюродный брат Слепака . А это уже показатель
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А що у них спільного? Один митець і герой а інший кабінетний щур і номенклатурник. Подивіться його біографію - з інститутської лави одразу в міністерство. Цікаво чий він протеже?
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Вы зря так травите омеляна. Он запустил лоукосты по всей стране. Например в Братиславу самолет 30 евро. А раньше МАУ сдирала огромные деньги с украинцев . Сейчас стали оживить аэропорты по всей стране. Вы просто идете на поводу у кацапов, которых жаба давит
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завдяки цьому, до речі, і МАУ тепер запровадила програму "квитки за ціною лоукосту". Зростає нормальна конкуренція. А вона завжди ламає монополістам зручні умови.
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неожиданно интересное интервью. Никогда бы не подумал. Надо посмотреть, что из омеляна будет получаться лет через десять.
https://www.youtube.com/watch?v=C5VXzcWZZt8
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У меня инженерное образование и хочу сказать, что из моего опыта - он толковый министр. Не знаю каким он будет политиком. Но завистников у него много. И большинство явно прокацапских . Тому ЩО только идиоты кацапы будет грудью ложиться против дешевых перелетов по городам ЕС.
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как-то на час я залип на этом интервью
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Арестович? Я бачу чіткий шлях - в політику, - міністр інфраструктури Омелян про свої подальші дії - Цензор.НЕТ 9577 Ну тогда ясно, что это за деятель Омелян и кто его гуляет.
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Это интервью не Арестовича Омеляну, а Омеляна Арестовичу.
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Ну можно и так сказать. И сутенер у них один.
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О шо вам гипер луп мешает? Вам телега больше к душе лежит ...
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телега - не главное, потому что только на четыре месяца. Дровни - вот это вещь!
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Известная схема. Наворовался. И что б спрятаться- сразу в политику!Ежели что- это не уголовное. Это политическое преследование.
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Бальчуна сожрал, УкрЗализныця теперь опять убыточна, молодец.
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а при Бальчуне вона була прибутковою ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
В Україні найнижчя ціна на проїзд у метро та залізничними шляхами. Вам декілька разів заікнулись про підвищеня цін на ж\д квитки, то ви тут в конвульсіях бились три тижні. А за які ж гроші мають підвищувати рівень сервісу, нові потяяги та пасажирські вагони купляти, білизну вам нову та гарну купляти Якщо квиток до Києва з Дніпра ФІРМОВИМ потягом "Дніпро" коштує 10 доларів..
Кумедні ви...
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а НЕ фірмовим і взагалі за 7-8 можна купити !!
таки кумедні..
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Представь себе, была прибыльная! Прибыльность планировали повысить за счёт тарифов на грузовые перевозки и сокращение расходов на содержание УЗ (воровство средств при закупке техники, материалов, оборудования, запчастей, подрядах и тп). Но твой любимый барыга через комиссию про урэгулювання тарыфив не дал потрусить карманы Ахметки с Пинчуком и Фирташем.
Мимо, порохоботик, плохо работаешь, канхвету не заслужил 🍬
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та не хвилюйся ти про мої цукерки. Я в змозі собі їх купити, а не як ти "заслуживать".)) Пасажирські перевезення та вантажні - регулюють різні законодавчі нормативи, тому, твій недолугий висновок скоріше невлучний ніж. мій. Ти готове платити в три рази більше за проїзд у пасажирському потягу? Сумніваюсь.)) Бо такі як ти навіть на проїзд на дрезині не заробили ))
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Ну как всегда, порохобот обгадился и вместо аргументов на личности решил перейти. Чего ты ко мне прицепился с этими тарифами? Я за прибыльность предприятия писал, которое опять вогнали в убытки, которые опять будут покрывать за счет государства, т.е. за деньги граждан, а не олигархов, и тарифы на пассажирские перевозки на это не повлияли никак.
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"на лічності" перейшло ти. Що, не подобається коли тобі віжповідають тим самим?)) Звісно. Он тут для таких як ти виклали цікаве інтерв'ю з Омеляном. Подивись, може прозрієш))).. Хоча, навряд чи. Такі як ти не прозрівають)
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Как формируются тарифы на железнодорожные перевозки грузов

https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov

наша залізниця возить грузи олігархів в 10 раз дешевше ніж це коштує в Польші, 80% цих товарів ідуть на експорт... то чому їм не піднімають ціну на перевезення...
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вони також ж в рази нижчі, ніж в тій самій Польщі. Тобто, олігархів потрібно нахиляти, щоб вони сплачували ваш проїзд у пасажирському потязі? З якого дива?
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для понимания некоторых моментов может быть полезно
https://www.youtube.com/watch?v=C5VXzcWZZt8
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Ну, почему как только нечистого на руки берут за задницу, так он сразу бежит в политику?
Преумножать наворованное бабло?
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Абаждите. 1. Он министр . А вы кто?
2. Благодаря ему оживают аэропорты в Украине. А вы что сделали для страны?
3. Он предлагает ВМЕНЯЕМЫЕ идеи развития инфраструктуры. А вы только гавнякаете?
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А какой? Не опускайтесь до совковых дикарей, которые " генетику" назвали продажной девкой империализма
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А я бы хотел видеть Омеляна в политике. Интересный он пацан. Поинтереснее 80% наших политиков, осмелюсь сказать.
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Почему же? Омелян смело, разумно и практично мыслит. У него достаточная психологическая стойкость и напор для занятий политикой. Он не делает ставку на задуривание мозгов быдлу, а скорее наоборот пытается говорить рационально. У него нет болезненного самолюбия.
Это в совокупности лучше, чем Ляшко, Тимошенко, Гриценко, не говоря уже о Рабиновиче.
И люди ждут новых лиц. На старых надежд мало. Почему бы и не Омелян?
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Омелян перестал быть "новымлицом" и претендовать называться перспективным самостоятельным политиком в будущем, в тот момент, как пришёл в суд брать на поруки Мартыненко.
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В ближайший сортир - прямая дорога. Главное запастись мягкими бумажками с распечаткою Украино-рашинского догоВора о дружбе и взаимопомощи.
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А я вижу не менее четкий план на нары, причем немедленно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях
 
 
 
 
 
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