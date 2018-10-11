 Я вижу четкий путь - в политику, - министр инфраструктуры Омелян о своих дальнейших действиях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Омелян сообщил в эфире "Громадского ТВ".
Он отметил, что изначально планировал уделить семье свое свободное время после того, как завершит работу в Мининфраструктуры.
"Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовное производство, открытое против Омеляна НАБУ - ред.) я вижу четкий путь - в политику", - сказал министр.
Омелян рассказал, что уже имеет предложения от политических сил, но пока не ведет никаких переговоров.
"Я человек лояльный, человек командный, поэтому для того, чтобы рассматривать серьезно любые другие предложения, я сначала должен подвести итоги по той командой, которой я работаю сейчас (Омелян был назначен на должность от" Народного фронта "- ред.)" , - пояснил он.
Также Омелян заявил, что для него важно, чтобы нынешний президент Украины остался на второй срок, чтобы проекты, которые реализует Мининфраструктуры, развивались дальше.
В то же время министр отметил, что предложений присоединиться к "Блока Петра Порошенко" не получал.
следом за гипер- за... упом
https://www.youtube.com/watch?v=C5VXzcWZZt8
В Україні найнижчя ціна на проїзд у метро та залізничними шляхами. Вам декілька разів заікнулись про підвищеня цін на ж\д квитки, то ви тут в конвульсіях бились три тижні. А за які ж гроші мають підвищувати рівень сервісу, нові потяяги та пасажирські вагони купляти, білизну вам нову та гарну купляти Якщо квиток до Києва з Дніпра ФІРМОВИМ потягом "Дніпро" коштує 10 доларів..
Кумедні ви...
таки кумедні..
Мимо, порохоботик, плохо работаешь, канхвету не заслужил 🍬
https://biz.censor.net.ua/resonance/3026811/kak_formiruyutsya_tarify_na_jeleznodorojnye_perevozki_gruzov
наша залізниця возить грузи олігархів в 10 раз дешевше ніж це коштує в Польші, 80% цих товарів ідуть на експорт... то чому їм не піднімають ціну на перевезення...
https://www.youtube.com/watch?v=C5VXzcWZZt8
Преумножать наворованное бабло?
2. Благодаря ему оживают аэропорты в Украине. А вы что сделали для страны?
3. Он предлагает ВМЕНЯЕМЫЕ идеи развития инфраструктуры. А вы только гавнякаете?
Это в совокупности лучше, чем Ляшко, Тимошенко, Гриценко, не говоря уже о Рабиновиче.
И люди ждут новых лиц. На старых надежд мало. Почему бы и не Омелян?