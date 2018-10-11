 3 тысячи ракет "Стугна" и 200 пусковых установок заказали ВСУ в 2018 году - поставки уже идут, - КБ "Луч"

Об этом в интервью корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал Олег Коростелев, генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч".
Отвечая на влпрос "Какие отзывы о них от военных?", директор отметил: "Отзывы неплохие, в том числе от руководства Генштаба и Сухопутных войск. Но, к сожалению официальной оценки работы нашего вооружения нет".
"Могу отметить, что отзывы военных, которым приходилось использовать эту технику – положительные", - подчеркнул он.
Говоря о количестве ракет, Коростелев отметил: " Мы поставили в войска порядка 200 пусковых установок ПТРК "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним".
Полностью интервью с Олегом Коростелевым читайте ПО ССЫЛКЕ
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нулі тут явно зайві
жывотным в стойло провели интернет???
Гуньдяя отвезут в Тайланд, сделают операцию, и Гуньдяй станет старой проституткой на закате лет...
https://charter97.org/ru/news/2018/10/11/308657/
луч еще лучше сделает установку
2-3 года и будет на уровне мировых играков впк
а где технологии там и деньги
арабам нужны птрк и много
зачем платить больше?)