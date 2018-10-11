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 3 тысячи ракет "Стугна" и 200 пусковых установок заказали ВСУ в 2018 году - поставки уже идут, - КБ "Луч"

В этом году в Вооруженные силы Украины поставлено 200 пусковых установок ПТРК "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним.

Об этом в интервью корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал Олег Коростелев, генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч".

Отвечая на влпрос "Какие отзывы о них от военных?", директор отметил: "Отзывы неплохие, в том числе от руководства Генштаба и Сухопутных войск. Но, к сожалению официальной оценки работы нашего вооружения нет".

"Могу отметить, что отзывы военных, которым приходилось использовать эту технику – положительные", - подчеркнул он.

Говоря о количестве ракет, Коростелев отметил: " Мы поставили в войска порядка 200 пусковых установок ПТРК "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним".

Полностью интервью с Олегом Коростелевым читайте ПО ССЫЛКЕ 

Источник: https://censor.net.ua/n3090986
 
   
 Топ комментарии
 
Поговаривают, что с гундяева сняли погоны...
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3000 тысячи ракет "Стугна"...

............
нулі тут явно зайві
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3000 тысячи ракет "Стугна"...

............
нулі тут явно зайві
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Ну не знаю, не знаю...А я не проти 3-х мільйонів"Стугн"
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Та хотя бы по одному комплексу на роту! Как то так. Не скоро будет.
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я також за, тому як стугни не тільки проти броні ефективні. І також вважаю, що 3 тис. - це не так вже і багато. Але все ж краще, аніж наприклад 300.
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так призвичаїлися брехати ніяк зупинитися не можуть..... бюджет пиляють нулі приписують....
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а тебе какая разница????
жывотным в стойло провели интернет???
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Поговаривают, что с гундяева сняли погоны...
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скорее всего штаны и Ахмат молотит его плетьми, а архиереи и прочая хрень разносят божественную казну так как больше прихода с Украины-Руси не будет, а ватники все пропивают.
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у Путина есть знакомый хирург по кличке Томас...
Гуньдяя отвезут в Тайланд, сделают операцию, и Гуньдяй станет старой проституткой на закате лет...
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Alter Nator, после Вашего комента я под столом 3 тисячі ракет "Стугна" та 200 пускових установок замовили ЗСУ в 2018 році - поставки вже йдуть, - КБ "Луч" - Цензор.НЕТ 5217У меня возле стола уже яма от моих регулярных падениях от Украинских комментарий. Такие падения для меня как упражнение по физкультуре.
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Всемирный банк: «Выживаемость взрослых» в РФ ниже эфиопской

https://charter97.org/ru/news/2018/10/11/308657/
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Мало.. Хотілося б більше.. Хотілося б не читати у вранішніх зведеннях про обстріли наших позицій танками або БМП, а тільки про згорілі при спробі обстрілів наших позицій танки та БМП каців та сепарні ..
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так вірно сидимо на місці.... чого ждемо..... може посадити на білого коня головнокомандуючого і вперед звільняти українські землі від іноземних окупантів по всій україні....
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та не..все круть.. главное чтоб не хранили так как в Ичне ))
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И не говори не успел пепел осесть в Ичне от пройопаного склада, а порохоботы уже празднуют пэрэмогу!
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Будуть підривати, як і інше озброєння?, чи будуть охороняти. Хтось має вже нарешті відповідати!!!
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Хоть якась користь від виборів у ВСУ буде зброя.
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надо под выборы посшибать от депудятлов как можно больше ништяков . они же хорошеньких из себя будут строить ))
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Ну, "железа" на ці "Стугни", у Путіна, вистачить... А от чи вистачить "бойових бурятів"?... Їх уже добряче на Донбасі "прорідили" - скоро в "Червону книгу" заносить прийдеться...
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я так понял, что за 2016-2017-2018 года, соотношение украинских ракет типа "Стугна" и ЛДНРовской техники примерно 7 к 1...
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Не очень приятно познакомиться, Херня, а я - Топ Ган...
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На кацапськіх ресурсах ця новина вже місяців два як висіла тільки там про 2000 ракет писали.
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Это фрагмент интервью с Коростелевым из рубрики Резонанс
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Обещать- не значит жениться.Мало ли что Мальдивский патриот Панамы обещал,вступая на трон, и ежедневно?
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все будет хорошо
луч еще лучше сделает установку
2-3 года и будет на уровне мировых играков впк
а где технологии там и деньги
арабам нужны птрк и много
зачем платить больше?)
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Цензор.НЕТНовостиОбщество3 тысячи ракет "Стугна" и 200 пусковых установок заказали ВСУ в 2018 году - поставки уже идут, - КБ "Луч"
 
 
 
 
 
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