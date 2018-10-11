 На арсенале наблюдаются отдельные участки тления и единичные взрывы, - Минобороны о ситуации возле Ични

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По состоянию на 19.00 на технической территории продолжается ликвидация очагов тления. Наблюдаются единичные взрывы слабой интенсивности", - говорится в сообщении.
Для координации сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечено аэроразведка ВСУ. На территории 6-го Арсенала работают пожарные танки (ГПМ-54), инженерные машины разграждения (ИМР) и пожарные машины. Два пожарных самолета АН-32П авиации ДСНС Украины в течение дня совершили 25 сбросов воды.
На административной территории работают 15 групп разминирования, которые продолжают осуществлять поверхностную очистку.
В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов.
"Подразделения территориальных квартирно-эксплуатационных органов ВС Украины и персонал арсенала продолжают восстановление жизнедеятельности на административной территории военной части. Была проведена полная дефектацию зданий и объектов административной территории на степень повреждения", - сообщили в Минобороны.
Силами подразделений ВСП ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции с целью недопущения проникновения посторонних лиц, организована охрана вокруг периметра технической территории.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
Напомнили, что у нас скоро не будет боеприпасов этот Томос защищать....
пимедным тазом. Ракета сдохла, космонавты спаслись в аварийно отделённой капсуле на парашюте.Спите спокойно))) https://www.bbc.com/ukrainian/news-45813552
2. Какое наказание понес этот ответственный(ые)?
3. Если ответственные не были наказаны, кто в этом виноват? Какую ответственность понес этот виновный?
4. Какие меры приняты после взрыва первого арсенала, что бы взрывы не повторилось? После второго, третьего, четвертого? Меры не приняты или не дали результатов? Кто в этом виноват? Как он наказан? Кто виноват, что он не наказан?