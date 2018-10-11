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 Архиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, которому и передадут Томос, - Филарет

Глава УПЦ КП надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым.

Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что процесс объединения будет очень быстрым. Мы договоримся, когда созовем этот собор. А я планирую созвать его в ближайшее время, это будет архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, архиереи автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата, которые захотят", – сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет

Патриарх Филарет пояснил, что это будет "объединительный собор, который выберет общего предстоятеля патриархата, а дальше после этого уже будет решение Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви".

"А после того, как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями Московского патриархата", – отметил он.

Ранее патриарх Филарет подчеркнул, что после снятия анафемы архиереи трех церквей смогут объединиться в единую Украинскую православную церковь, которая потом будет признана Вселенским патриархом.

Также на Цензор.НЕТ: В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090982
 
   
 Топ комментарии
 
когда узнала о Томосе в Украине
Архиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, котором и передадут Томос, - Филарет - Цензор.НЕТ 4708
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"Русский мир" скукоживается на глазах. Как будто его шпилем проткнули.
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Вата не примазуйся. Твое дело в мокшанских болотах с волками со злобы выть!
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примазуется порошенко к Томосу. не он его просил,а украинская церковь (которая отделена от государства по Конституции) ..и не он томос получит, а церковь. порошенко просто пиарится на церкви. а Томос- это хорошо. и путинхуйло смокчет с гундяем-это тоже классно

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Да неужели? Вот Томос сам взял и прилетел! Зрадофил вот только не нада нас за лохов держать!
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московское ордена Ленина ЗАО "РПЦ" им.Дзержинского.
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Я думаю что все УПЦ МП согласятся. Кому охота в чукотское епискофство ехать яйца морозить!
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кхм... тут дело даже не в этом, судя по их риторике, гундяй себя назовёт Главным Перуном, Варфоломея объявят агентом госдепа, да и вообще чуркой неруским, и соответственно из Лавры их ..."чтоб до утра не было", ибо Лавра - это гос.собственность. Мало кто захочет идти в кэгэбэшный Сатанат, только те, на кого есть ооочень мощный компромат, а такие как Павло Пузатый - настоятель Лавры, они тут никому не впёрлись.
Но буза будет! Причём буза большая!
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А вообще-то Филарета сейчас беречь надо. Охранять в смьісле
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С чего бы? Есть Филарет или нет его - томос будет и Украинская Поместная Православная Церковь будет независимо от наличия или отсутствия Филарета.
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И потом перевозку томоса в Украину. Кацапы способны на все
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Здоров'я Вам Святійший, та довгих років служіння.. Був щиро захоплений ясністю Вашого розуму та думки на сьогоднішньому брифінгу..Здоров'я..
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Дасть Бог обере Собор предстоятелем Філарета! Справжній проводир незалежної Української церкви!
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"Русский мир" скукоживается на глазах. Как будто его шпилем проткнули.
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Они сами стали на этот шпиль присаживаться
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Теперь Третий Рим - Киев - столица Руси-Украины. Простят ли мокшей после 300-летнего бегства из Орды прежние хозяева ватников ?
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Киев - это Киев, а не Рим №3.
Мы не мокшане, нам чужой славы не надо.
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Киев, до 1917 года, имел славу второго Иерусалима. Этого названия нам достаточно.
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Главное, что теперь главные это мы. Увлекаться империализмом не стоит /скоро увидим чем это заканчивается на примере ватников/, но возвращаемся к истокам, рост которых прервала проклятая московщина.
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Зачем нам быть вторыми или третьими? Мы - это мы. Киев - это первый и единственный Киев, он же Русь.
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Гундяй теперь возглавит ново-девичий монастырь. Не справился....
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Кацикам, котрі тут час від часу намагаються тролити нас котлами , хочу нагадати, що такого "котла", в який ви сьогодні юродиві попали - історія ще не знала.. Хвала Святійшим Варфоломію та Філарету!
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Архиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, котором и передадут Томос, - Филарет - Цензор.НЕТ 9269Ігор Мосійчук
2 год ·
ТОМОС ТАКИ Є! САМОСТІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕРКВІ БУТИ!
На відміну від декого створення української помісної Церкви для мене це не питання політики і передвиборчої компанії а справа життя, боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу!
На цьому тернистому шляху який особисто я долав більше двадцятип'яти років було скільки всього, що можна написати цілу книгу і я її колись обов'язково напишу.Я пам'ятаю все...
Я пам'ятаю як ми разом з нині вже на жаль покійним моїм духівником отцем Дмитром та патріотами-ентузіастами на стадіоні в моїх рідних Лубнах на Полтавщині відправляли першу службу рідною українською мовою...
Я пам'ятаю як власними руками допомагав будувати першу церкву «Всіх святих» УПЦ КП в Лубнах...
Я пам'ятаю як разом з побратимами УНСОвцями бився з «беркутом» захищаючи вірян на похоронах Святійшого Патріарха Володимира...
Я пам'ятаю як в Полтаві на Водохрещу разом з духівництвом УПЦ КП та побратимами з УНА-УНСО зібрали та провели найбільшу в місті за весь час десятитисячну хресну ходу і як рятував з води вірян які туди провалились...
Я пам'ятаю як молився в тюремних камерах куди був кинутий за власні переконання та підтримку як духовну так і матеріальну яку надавала в ув'язнені мені Матір-Церква...Я пам'ятаю буремну весну 2014 коли українські священники благословляли нас перших добровольців перед від'їздом на ратний подвиг по захисту Вітчизни...
Я пам'ятаю і ніколи не забуду своїх друзів, побратимів з числа українського духовенства які завжди були і залишаються поруч в найтяжчі хвилини на війні, у в'язниці, в лікарнях та госпіталях!
Боротьба з «руским миром» за створення української помісної церкви входить в завершальну фазу! На дворі наша українська осінь! Слава Перемозі!!!
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предлагаю главным попом украины избрать порошенко......
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А шта, идея! Отлучит Новинского от церкви, всех кацапов заставит не воровать, не убивать и т.п. по всем заповедям прокатит, может потом их и в какноническую церковь примет, годам к 80...
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Теперь гундяй хер собачий а не патриарх всея Руси , он и так был хером собачим, а не патриархом, но теперь это официально утверждено .Теперь вообще никаким боком к Руси. И отсохнет язык у того, кто его патриархом Руси назовет , он им и не был никогда
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Після томосу російські церкви в Україні не зможуть називатися українськими - Філарет
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Після томосу гундяй піде у пекло звідки виліз, та розрив мозку кацапів є гарантований, бо їх у їхніх наче як "школах" , а справді пропагандиських збіговищах вчать одному, а виявиться що кацапія ніколи Русью не була. Ха - ха - ха!
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Тепер, головне- щоб УПЦ КП та УАПЦ не почали камилавки ділить...
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У мене вже давно підозра, що УАПЦ це галицький (бо там практично всі галичани) проект Кремля. Не зовсім тільки зрозуміло, чи вони проект Кремля для розколу, чи вони церковні Тягнибоки, які дальше свого носа не бачать. І для них все що східніше Галичини то недоукранці (в тому числі і Філарет), яких треба грубо перетворювати на "справжніх українців". Я відчуваю, що ще з цим УАПЦ буде морока. Якщо так буде, то їх якось треба нейтралізувати на тій основі що УПЦ КП багато, а їх мало, бо люди більше хочуть ходити до УПЦ КП, а не до них.
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добавка. Підозрюю, що вони замислили (мають завдання від Пуйла) вимагати представництва такої ж кількості виборщиків, як і від УПЦ КП. Треба їх на місце ставити. Думаю, що вони й будуть поставлені на місце.
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Пердаки у парашников подрывают непадецки. Спрашивайте в аптеках вашего города:

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Сьогодні такий гарний теплий сонячний день як і новини, про автокефалію , про чергову кацапську ракету , про гвалтування нафтою і газом союзного Луки , бідний аж очі вирячив . Можливо ще і до гедеерівської льохи дійде , що "Північний потік -2" це коротенький повідок на який Анжелка сама сідає рядом з Лукою . Слава Україні !
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Спасибо Петру Алексеевичу, что решил дать нам томос!
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се, УПЦ МП поплыл. Прямо сейчас их епископ по плюсам расхваливает объединение церквей и славит Филарета) А прошло лишь пару часов с момента решения Константинополя.
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Это кто? Какой эпископ? Эпископов там очень много. Может этот и раньше поддерживал Филарета.
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Явно кращою кандидатурою єсть Філарет. Хоча напевно категорично проти цього буде УАПЦ. УАПЦ це чисто галицьке, радикальне утворення в українському православ'ї. Як і більшість галицьких політиків, вони абсолютно не здатні ні до якого компромісу. Це Тягнибоки православ'я. Вони не здатні, як це потрібно, бачити Україну в цілому, сприймати її такою як вона є і розумним, творчим шляхом розвивати в потрібному напрямі. Вони все що східніше галичини сприймають як недоукраїнців, яких треба грубо перетворювати на "справжніх українців". І Філарета вони не поважають по цій же причині. Люди їх прекрасно розкусили і в основному ходять до УПЦ КП, а не до УАПЦ. Але їх це нітрохи не заставляє думати і зрозуміти, що треба щось в собі міняти.
Тому я думаю, що не треба йти їм на поступки. Як вони не захочуть приєднуватись до церкви з патріархом Філаретом, то хай залишаються в стороні. Думаю, що тоді від них приходи побіжать ще скоріше ніж від УПЦ МП.
І ще мені якесь підозріле прізвище недавнього голови УАПЦ -Кудряков. Щось воно має спільного з Гундяєвим. У мене від цього і від їх упертості є й підозки, що вони галицький проект Крамля..
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Я воскресенье с женой ходили в церковь, что на Гарвард роуд. Она у меня очень верующая поэтому я не возражал что будем крестить нашего младшего. Я разговаривал со святым отцом, он смешной не оставляет преодолеть мой клинический атеизм. Но человек он хороший и добрый, поэтому меня не напрягает при нем креститься и даже свечку поставить за святого Тимона. Я его спросил про автокефалию УПЦ. Но он сказал мне одну простую вещь, что вероятность того, что Русская православная церковь за рубежом признает автокефалию УПЦ крайне низка. Во всяком случае Русская православная церковь в Великобритании не пойдет на риск конфронтации с РПЦ МП. А это означает, что за рубежом православные храмы не будут принимать тех кто перейдет или уже перешел УПЦ. Это значит, что не будут ни причащать, ни отпевать, ни венчать. Единственное что можно будет, это покаяться, принять легкую епитимью, обычно в виде финансовой помощи храму и перекреститься.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрхиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, которому и передадут Томос, - Филарет
 
 
 
 
 
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