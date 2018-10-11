 Архиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, которому и передадут Томос, - Филарет

Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что процесс объединения будет очень быстрым. Мы договоримся, когда созовем этот собор. А я планирую созвать его в ближайшее время, это будет архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, архиереи автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата, которые захотят", – сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет
Патриарх Филарет пояснил, что это будет "объединительный собор, который выберет общего предстоятеля патриархата, а дальше после этого уже будет решение Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви".
"А после того, как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями Московского патриархата", – отметил он.
Ранее патриарх Филарет подчеркнул, что после снятия анафемы архиереи трех церквей смогут объединиться в единую Украинскую православную церковь, которая потом будет признана Вселенским патриархом.
Также на Цензор.НЕТ: В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Но буза будет! Причём буза большая!
Мы не мокшане, нам чужой славы не надо.
2 год ·
ТОМОС ТАКИ Є! САМОСТІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕРКВІ БУТИ!
На відміну від декого створення української помісної Церкви для мене це не питання політики і передвиборчої компанії а справа життя, боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу!
На цьому тернистому шляху який особисто я долав більше двадцятип'яти років було скільки всього, що можна написати цілу книгу і я її колись обов'язково напишу.Я пам'ятаю все...
Я пам'ятаю як ми разом з нині вже на жаль покійним моїм духівником отцем Дмитром та патріотами-ентузіастами на стадіоні в моїх рідних Лубнах на Полтавщині відправляли першу службу рідною українською мовою...
Я пам'ятаю як власними руками допомагав будувати першу церкву «Всіх святих» УПЦ КП в Лубнах...
Я пам'ятаю як разом з побратимами УНСОвцями бився з «беркутом» захищаючи вірян на похоронах Святійшого Патріарха Володимира...
Я пам'ятаю як в Полтаві на Водохрещу разом з духівництвом УПЦ КП та побратимами з УНА-УНСО зібрали та провели найбільшу в місті за весь час десятитисячну хресну ходу і як рятував з води вірян які туди провалились...
Я пам'ятаю як молився в тюремних камерах куди був кинутий за власні переконання та підтримку як духовну так і матеріальну яку надавала в ув'язнені мені Матір-Церква...Я пам'ятаю буремну весну 2014 коли українські священники благословляли нас перших добровольців перед від'їздом на ратний подвиг по захисту Вітчизни...
Я пам'ятаю і ніколи не забуду своїх друзів, побратимів з числа українського духовенства які завжди були і залишаються поруч в найтяжчі хвилини на війні, у в'язниці, в лікарнях та госпіталях!
Боротьба з «руским миром» за створення української помісної церкви входить в завершальну фазу! На дворі наша українська осінь! Слава Перемозі!!!
ватникам теж
Тому я думаю, що не треба йти їм на поступки. Як вони не захочуть приєднуватись до церкви з патріархом Філаретом, то хай залишаються в стороні. Думаю, що тоді від них приходи побіжать ще скоріше ніж від УПЦ МП.
І ще мені якесь підозріле прізвище недавнього голови УАПЦ -Кудряков. Щось воно має спільного з Гундяєвим. У мене від цього і від їх упертості є й підозки, що вони галицький проект Крамля..