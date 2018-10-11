 Архиерейский собор выберет предстоятеля Украинской церкви, которому и передадут Томос, - Филарет

Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что процесс объединения будет очень быстрым. Мы договоримся, когда созовем этот собор. А я планирую созвать его в ближайшее время, это будет архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, архиереи автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата, которые захотят", – сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

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Патриарх Филарет пояснил, что это будет "объединительный собор, который выберет общего предстоятеля патриархата, а дальше после этого уже будет решение Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской церкви".

"А после того, как мы получим Томос и войдем в молитвенное единение, будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями Московского патриархата", – отметил он.

Ранее патриарх Филарет подчеркнул, что после снятия анафемы архиереи трех церквей смогут объединиться в единую Украинскую православную церковь, которая потом будет признана Вселенским патриархом.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.