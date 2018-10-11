 Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Парубий отметил: "Это "веховой" день истории Украины и ее Православной Церкви! Приветствую все решения Синода Вселенской Патриархии.
Первым пунктом сегодняшнего решения Синода объявлено о процессе предоставления Украинской Поместной Православной Церкви автокефалии. Искренне надеюсь, что в ближайшее время состоится Всеукраинский Православный Собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи - патриоты Украины, которые провозгласят образования Единой Поместной Украинской Православной Церкви. Я убежден, что после объединительного собора в Киеве, Всесвятийший Патриарх Варфоломей вручит Предстоятелю Поместной Украинской Православной Церкви Томос об автокефалии.
Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, такие как признание УПЦ КП и УАПЦ, идею восстановления Ставропигии Вселенской Патриархии в Киеве, а главное сегодня Вселенская Патриархия отменила Синодальное письмо 1686 года.
Об этом сотни лет мечтали и сейчас верят в высшую справедливость поколения украинцев. Украинская Православная Церковь - Церковь Владимирова крещения впервые с 1686 завоевала свою долгожданную независимость от Москвы.
Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за его молитвы и родительскую опеку над украинским народом.
Спасибо экзархам Всесвятейшого Патриарха за их важную миссию в Украине.
Украинские государственники, пастыри и светские люди, каждый на своем месте и в своей области, много сделали, чтобы наконец завоевать Единую Украинской Поместной Православной Церкви.
Спасибо всем единомышленникам и соратникам этого святого дела! Искренне поздравляю Украинский Народ!"
Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Ми вибороли свою Церкву.
сьогодні і завтра вся стрічка новин буде з піаром....
Это поражение всегда сирота.
А у любой победы много отцов.
Лучше бы вы, падлы, на взорваных арсеналах попиарились бы, на семочках и прочих голубанах. На добровольцпх которых вы в парашу отдаете на пытки и смерть. На курсе доллара, тарифах и ценах! На нищенских зарплатах и пенсиях! На миллионах сбежавших по Польша и надеющихся сюда не вернуться!
А то там свои языки в задницы позасовывали, а на религии кукарекают. А шо, дёшево и мило! Забыли, суки, что церковь отсоединена от государства?
погано, що деякі "українці" цього не розуміють або не хочуть розуміти.
Давай повертайся до теми, набрид твій флуд.
А мне задаётся, что у вас фейковые победы. Обычный пиар по ольгинско-минстецевских методичке.
https://charter97.org/ru/news/2018/10/11/308657/
Обсудим...?
Edgar Kelwin @edgar_kelwin 47 мин.47 минут назад
Вот и сигнал поступил"томос"! Теперь внимательно наблюдаем за управляемым хаосом! И главное все действия в унисон.Боевики Путина не только в Киеве. БАРЫГА " с такой ситуацией" объявляет военное положение" и ВУАЛЯ! ВЫБОРЫ ОТМЕНЯЮТЬСЯ И ОН ВЕЧНЫЙ КОРМЧИЙ! А ВЫ КАК ВСЕГДА В ЖОПЕ