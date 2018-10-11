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 Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что сегодня "веховой день" в истории Украины, когда объявлено решение о создании автокефальной украинской церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Парубий отметил: "Это "веховой" день истории Украины и ее Православной Церкви! Приветствую все решения Синода Вселенской Патриархии.

Первым пунктом сегодняшнего решения Синода объявлено о процессе предоставления Украинской Поместной Православной Церкви автокефалии. Искренне надеюсь, что в ближайшее время состоится Всеукраинский Православный Собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи - патриоты Украины, которые провозгласят образования Единой Поместной Украинской Православной Церкви. Я убежден, что после объединительного собора в Киеве, Всесвятийший Патриарх Варфоломей вручит Предстоятелю Поместной Украинской Православной Церкви Томос об автокефалии.

Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, такие как признание УПЦ КП и УАПЦ, идею восстановления Ставропигии Вселенской Патриархии в Киеве, а главное сегодня Вселенская Патриархия отменила Синодальное письмо 1686 года.
Об этом сотни лет мечтали и сейчас верят в высшую справедливость поколения украинцев. Украинская Православная Церковь - Церковь Владимирова крещения впервые с 1686 завоевала свою долгожданную независимость от Москвы.

Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за его молитвы и родительскую опеку над украинским народом.

Спасибо экзархам Всесвятейшого Патриарха за их важную миссию в Украине.

Украинские государственники, пастыри и светские люди, каждый на своем месте и в своей области, много сделали, чтобы наконец завоевать Единую Украинской Поместной Православной Церкви.

Спасибо всем единомышленникам и соратникам этого святого дела! Искренне поздравляю Украинский Народ!"

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090981
 
   
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Дайте нам Кровавого Пастора!! Пусть он скажет!
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Щира подяка Святійшому Варфоломію за це відповідальне та історичне рішення Синоду, під його керівництвом.. Довго чекали.. Дочекалися..
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І дай Боже довгії літа Святійшому Патріарху Варфоломію!
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Подякуємо всім причетним до цього безумовно історичного рішення.
Ми вибороли свою Церкву.
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Так шо робити з тими сарайчиками по паркам від МП?
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весь БПП,НФ,Турчинов і Юля.........
сьогодні і завтра вся стрічка новин буде з піаром....
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Оказывается, и Парубий за томосом ходил.
Это поражение всегда сирота.
А у любой победы много отцов.
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Нужно понимать, что РПЦ теперь иностранный агент, со всеми вытекающими...
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а это как то влияет на экономику или может станет легче жить или лучше ?
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Кто ещё сегодня на делах церковных не попиарился?
Лучше бы вы, падлы, на взорваных арсеналах попиарились бы, на семочках и прочих голубанах. На добровольцпх которых вы в парашу отдаете на пытки и смерть. На курсе доллара, тарифах и ценах! На нищенских зарплатах и пенсиях! На миллионах сбежавших по Польша и надеющихся сюда не вернуться!
А то там свои языки в задницы позасовывали, а на религии кукарекают. А шо, дёшево и мило! Забыли, суки, что церковь отсоединена от государства?
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знайшлась людина, що не радіє нашому успіхові і певно співчуває росєянам
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а можно узнать в чем успех? как он отразиться на обычных людях? ответ предсказуем "никак"
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мені достатньо бачити як казяться кацапи
погано, що деякі "українці" цього не розуміють або не хочуть розуміти.
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погоди можно вопрос? вы живете и радуетесь только для того что бы знать что там думают россияне и как они реагируют? . Господи прости мне вас жаль , в жизни есть не только цензор нет видя ваши комментарии под каждой статьей и не один , создается впечатление что вы живете на этот сайте. поверьте "кацапам" вообще похер что тут твориться , а вы посвящаете все свое время и всю свою жизнь пустоте
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А ти чим займаєшся ? Споглядаєш за всіма на цьому сайті ?
Давай повертайся до теми, набрид твій флуд.
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То есть, предатели в высшем руководстве Украины это не важно! Пятый арсенал взлетевший на воздух, 80% уничтоженных стратегических невосполнимых запасов боеприпасов это мелочь! Зато бешенство кацапов для тебя важно! И ты приписываешь себя к украинцам, к правильным украинцам. А другие для тебя украинцы в кавычках.
А мне задаётся, что у вас фейковые победы. Обычный пиар по ольгинско-минстецевских методичке.
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Це важливо. Але навіщо навмисне применшувати важливість історичних змін ?
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да как то эти изменения не вовремя , только вроде бы все было стабильно , можно было брать кредиты отдавать их что то планировать , а тут блин змины еще и исторични , как то хочется просто жить , а не змини историчны наблюдать
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Ксения хотите я скажу когда они будут "казытся" ? когда у нас будет средняя зп 1500 $ в месяц или такая пенсия средняя или хотя бы 800 - 900 $ , когда у нас повыситься уровень жизни вот тогда и только тогда они задумаются , а это все остальное в пользу бедных и на радость местных холопов
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ну представьте средне статистического российского гражданина он ходит на работу ему вообще пофиг что тут твориться , а вы только и ждете что бы они казились . это самообман а вот когда у нас будет много работы хорошие зарплаты они к нам будут на заработки ехать и мы будем ими управлять)) вот это перемога блин
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Парубию тоже респект, он очень много сделал для поместной церкви Украины-Руси.
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Всемирный банк: «Выживаемость взрослых» в РФ ниже эфиопской

https://charter97.org/ru/news/2018/10/11/308657/
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Насолоджуймося сьогоднішньою ганьбою кацапні.. Завтра в них буде чергова ганьба.. Покотилася параша під укіс, ніщо її вже не зупинить.. Не можна піднімати руку на матір, як це зробили кацапня , зачарована солодкими брехливими гаслами русского міра як і хуйла, так і гундяя..
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вот есть мнение господа ликующие...
Обсудим...? Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий - Цензор.НЕТ 7860

Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий - Цензор.НЕТ 8799 Edgar Kelwin‏ @edgar_kelwin 47 мин.47 минут назад
Вот и сигнал поступил"томос"! Теперь внимательно наблюдаем за управляемым хаосом! И главное все действия в унисон.Боевики Путина не только в Киеве. БАРЫГА " с такой ситуацией" объявляет военное положение" и ВУАЛЯ! ВЫБОРЫ ОТМЕНЯЮТЬСЯ И ОН ВЕЧНЫЙ КОРМЧИЙ! А ВЫ КАК ВСЕГДА В ЖОПЕ

Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий - Цензор.НЕТ 792
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий
 
 
 
 
 
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