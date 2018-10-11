 Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Парубий отметил: "Это "веховой" день истории Украины и ее Православной Церкви! Приветствую все решения Синода Вселенской Патриархии.

Первым пунктом сегодняшнего решения Синода объявлено о процессе предоставления Украинской Поместной Православной Церкви автокефалии. Искренне надеюсь, что в ближайшее время состоится Всеукраинский Православный Собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи - патриоты Украины, которые провозгласят образования Единой Поместной Украинской Православной Церкви. Я убежден, что после объединительного собора в Киеве, Всесвятийший Патриарх Варфоломей вручит Предстоятелю Поместной Украинской Православной Церкви Томос об автокефалии.

Сегодня Вселенская Патриархия приняла исторические решения, такие как признание УПЦ КП и УАПЦ, идею восстановления Ставропигии Вселенской Патриархии в Киеве, а главное сегодня Вселенская Патриархия отменила Синодальное письмо 1686 года.

Об этом сотни лет мечтали и сейчас верят в высшую справедливость поколения украинцев. Украинская Православная Церковь - Церковь Владимирова крещения впервые с 1686 завоевала свою долгожданную независимость от Москвы.

Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за его молитвы и родительскую опеку над украинским народом.

Спасибо экзархам Всесвятейшого Патриарха за их важную миссию в Украине.

Украинские государственники, пастыри и светские люди, каждый на своем месте и в своей области, много сделали, чтобы наконец завоевать Единую Украинской Поместной Православной Церкви.

Спасибо всем единомышленникам и соратникам этого святого дела! Искренне поздравляю Украинский Народ!"

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.