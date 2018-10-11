 "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", – сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов.
Напомнив, что заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".
В предыдущий раз Синод Российской православной церкви заседал 14 сентября. Тогда было принято приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата и больше не упоминать о Варфоломее во время богослужений. Эти решения также были вызваны недовольством РПЦ политикой Константинополя в Украине.
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Що в божих заповідях говориться ?
Ласкаво просимо до Ураїни. Але не сумнівайтесь що взад повернетесь з нагайками у дупі😄
Украинский чернозём может поэтому и самый лучший в мире...
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кацапы,мы вас не боимся! крепка броня и танки наши быстры!
Выстроятся вдоль МКАД, южнее Москвы, Спинами на юг. По команде "Раз!" - нагнутся, "Два!" - закинут рясы на спину, "Три!" - спустят штаны и покажут Константинополю голые задницы...
Мокши, вы можете даже обосраться в свои ссаные портки от возмущения, имеете полное право.))
Гэбешный москальский сатанат, мокшанские самосвяты уже ставят знак равенства между собой и всем мировым православие?) рожа не треснет, мокши?))
Ниже выдержка из "Томоса" 1943 года для мокшанского "патриархата" -
делегатов на "собор" отбирали комиссары госбезопасности Карцов и Федотов. Делегатов на "собор" тщательно инструктировали:
"Обязать агентов из числа епископов, участников предсобороного совещания, по прибытию связаться с работниками 5 отдела 2 управления НКГБ СССР" (с)
Сейчас гэбэшная секта возмущается украинским, руським Томосом, но пена скоро спадет. И уже мы зададим актуальные вопросы на тему богословия. Духовные, животрепещущие, патриархальные. Что-то вроде:
- Какого куя вы, нелегальные сектанты-комиссары-безбожники, вообще делаете в православии?
Слова, разумеется, будут другие, но смысл именно такой. Де-юре рассеянский патриархат незаконен. И этот косяк мы выжмем досуха.
Они же сумасшедшие бесы....
Мuд Роисси @Fake_MIDRF 24 мин.24 минуты назад
У московских попов припекает:
Кацапомрази охуевшие....
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а що ж так, чому у Мінську? Все так погано? Кацапів навіть лояльні серби, чи то якісь там умовні кіпріоти чи мальтійці в цьому питанні не готові прийняти та надати місце для засідання, для роздмухування йому статусу міжнародного? Що на цей раз "нейтральний" Лука скаже у виправдання, коли знову в столиці Біларусі антиукраїнське фсбшне збіговисько галасуватиме та антиукраїнські заяви прийматиме?
сруцкие , вы там держитесь . Дрючить будут со всех сторон .)
Карма , за всё надо платить .
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами..."
"Сгорим, но вечно живы будем. (Остановясь, ударил молодуху по щеке.) Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя… А затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя… Враг за дверями…Слышите! Петр - антихрист во плоти… Его слуги ломятся по наши души…"