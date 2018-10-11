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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

Заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске.

В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", – сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов.

Напомнив, что заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".

В предыдущий раз Синод Российской православной церкви заседал 14 сентября. Тогда было принято приостановить совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата и больше не упоминать о Варфоломее во время богослужений. Эти решения также были вызваны недовольством РПЦ политикой Константинополя в Украине.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря

Источник: https://censor.net.ua/n3090980
 
 
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Опрос в прямом эфире украинского телеканала. Открытка кремлядям и прочим Новинским, орущим что автокефалия Украинской Православной Церкви приведет к "религиозному расколу" и "гражданской войне" в Украине. Не дождетесь мрази. Нате, выкусите:

"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 6394
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Ну да, Воронеж нервно замер....
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А хіба це по церковному мститися ?
Що в божих заповідях говориться ?
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а они там служат хлеба кусу а не Иисусу "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 7996
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Бог им простит а задача нормальных людей организовать им встречу по быстрее "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 7688
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Да Вы "просвещены", батенька... Протопопа Аввакума цитируете... Похвально...
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Ксения, я вас умоляю, какое отношение имеет РПЦ к Божьим заповедям?
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обрежутся не так и привет старо рузге секта - скопцы
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Там казачки с нагайками в Киев обещались приехать чтобы защищать храмы церкви еретиков.
Ласкаво просимо до Ураїни. Але не сумнівайтесь що взад повернетесь з нагайками у дупі😄
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Які казачки? У мокш лишились одні кізячки "Відповідь буде різкою", - в РПЦ готують реакцію на дії Константинополя - Цензор.НЕТ 9759
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Хай едут...
Украинский чернозём может поэтому и самый лучший в мире...
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Какие нафик костюмы ОЗК,лишь бы памперсы успели одеть
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Ссуки и Лавру взорвать могут....им терять нечего. Надеюсь СБУ работает сейчас как никогда!!
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зачем им лавры взрывать? Русня скорее всего устроит массовую посадку на бутылки адептов мордовского шайтаната.
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Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

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кацапы,мы вас не боимся! крепка броня и танки наши быстры!
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Перейдуть під патронат головного муфтія.

"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 3252
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Та хоч до самого чорта в пекло, лише б тут в Україні нам не смерділи.
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РПЦ - это сатанисты , там нет сердца и любви , там только ненависть .
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Посткагебешна, феесбешна бізнесструктура.
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прикольно слушать "угрозы" от гундяевской секты)))))))))))))))))))))))))
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"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", - сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов.
Выстроятся вдоль МКАД, южнее Москвы, Спинами на юг. По команде "Раз!" - нагнутся, "Два!" - закинут рясы на спину, "Три!" - спустят штаны и покажут Константинополю голые задницы...
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Ждем на рос.тв: "Я сама из Лавры,поверьте,там не все так однозначно"...
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Так на днях вже професійну шахрайку-плакальницю показувало рашаTV. Тепер вона в ролі "істінно вєрующєй свідєтєльніци сєкти Гундяя".
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хорошим ответом будет если гундяй выстрелит себе в ногу
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Ответ будет жёстким.)

Мокши, вы можете даже обосраться в свои ссаные портки от возмущения, имеете полное право.))

Гэбешный москальский сатанат, мокшанские самосвяты уже ставят знак равенства между собой и всем мировым православие?) рожа не треснет, мокши?))

Ниже выдержка из "Томоса" 1943 года для мокшанского "патриархата" -

делегатов на "собор" отбирали комиссары госбезопасности Карцов и Федотов. Делегатов на "собор" тщательно инструктировали:
"Обязать агентов из числа епископов, участников предсобороного совещания, по прибытию связаться с работниками 5 отдела 2 управления НКГБ СССР" (с)

Сейчас гэбэшная секта возмущается украинским, руським Томосом, но пена скоро спадет. И уже мы зададим актуальные вопросы на тему богословия. Духовные, животрепещущие, патриархальные. Что-то вроде:
- Какого куя вы, нелегальные сектанты-комиссары-безбожники, вообще делаете в православии?

Слова, разумеется, будут другие, но смысл именно такой. Де-юре рассеянский патриархат незаконен. И этот косяк мы выжмем досуха.
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Как какого куя? Идеологическими диверсиями и заодно бизнесом занимаемся.
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Скорее всего такой же, какой дали в свое время в министерстве финансов РФ, когда полезные санкции улучшили рубель

"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 1105
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Дарма ви каци напали на Україну.. Поки не пізно - нах з Криму та Донбасу, і пошвидше на карачках в Київ клянчити знижку на репараційні виплати..
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Украина не только получит #Томос, а и сделает РПЦ еретиками )) Вот это я понимаю #многоходовочка"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 8092
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Обьясните уже этим тупарям, что Константинополь является источником православия в ваше залесье - тупые свинособаки! Как только вы разорвёте отношения с Константинополем - вы прекратите быть хростианской православной церковью!!
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Ответом Москвы на удар Константинополя будут танцы Москвы на граблях !
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как не крути, но все равно их придется силой выкидывать с украинских храмов...
Они же сумасшедшие бесы....

"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 7719 Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 24 мин.24 минуты назад
У московских попов припекает:

"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя - Цензор.НЕТ 5038
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АХАХАХА ракеты РФ не в силах запустить в космос, а у ФСБшных попов так бомбанет сегодня, что у них получится вылетить на орбиту! БУГАГА
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коммунисты в рашке в 20х 30х годах прошлого столетия делали в храмах туалеты и склады, жгли иконы, рушили храмы, кресты, колокола плавили. Не страна а недоразумение и ещё учат других где такого дикого режима не было.'
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На ногу собі вже наступили? Тепер вкусіть себе за хвіст!
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сейчас каааак нагадим себе у штаны ,вот мы какии грознаи,бойтесь нас тяперича рассиянцев то
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Надо правильно называть РПЦ, не русская, а российская православная церковь, потому как мокшане не Русь а Россия.
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вообще это несуразное образование называется московия
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А лучше уж называть МПЦ - московская православная церковь. Так как Россия все таки напоминает слово "Русь" и происходит от него.
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не так московская православная секта гундяя раскольника
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Похоже мировое Православие скоро избавится от сатанинской структуры, которая его очень компрометирует и навязывает свои сатанистские правила.
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"Ответ будет жестким"... Всё, пи**** Воронежу...
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Все что они могут, это пернуть в лужу!
Кацапомрази охуевшие....
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попи - христопродавці, верхи на арматі, підуть штурмувати Константинопіль???
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Заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске.Источник: https://censor.net.ua/n3090980

.....................
а що ж так, чому у Мінську? Все так погано? Кацапів навіть лояльні серби, чи то якісь там умовні кіпріоти чи мальтійці в цьому питанні не готові прийняти та надати місце для засідання, для роздмухування йому статусу міжнародного? Що на цей раз "нейтральний" Лука скаже у виправдання, коли знову в столиці Біларусі антиукраїнське фсбшне збіговисько галасуватиме та антиукраїнські заяви прийматиме?
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Какой ответ ? Что вы можете сделать Константинопалю русские свиньи?
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Ответ будет жёстким , сглотнут всё без остатка . Сплёвывать не будут .
сруцкие , вы там держитесь . Дрючить будут со всех сторон .)
Карма , за всё надо платить .
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засуетились гниды)) припали в Константинополе московским демонам хвоста))
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Интересный ,как говорят французы , "пердюмонокль" .....После получения томоса можно и гундяя отлучить! Вот кирюха и бесится . Тем паче ,что есть за что!
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я знову ж, в 2258-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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... перепишут " Боже царя храни" на " боже хорони Путина" ( ну как гимн СССР). И пойдут крестовым походом..., куда глаза глядятъ .....
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кгбисту гундяю хочу напомнить что палка имеет два конца и второй конец бьет всегда сильней и пусть не запускает бумеранг потому что вернется и так лупанет по дурной башке что и в мацкве места не будет где спрятаться "Відповідь буде різкою", - в РПЦ готують реакцію на дії Константинополя - Цензор.НЕТ 621
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"...Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами..."
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Значит сжигаться будут "Відповідь буде різкою", - в РПЦ готують реакцію на дії Константинополя - Цензор.НЕТ 1017
"Сгорим, но вечно живы будем. (Остановясь, ударил молодуху по щеке.) Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя… А затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя… Враг за дверями…Слышите! Петр - антихрист во плоти… Его слуги ломятся по наши души…"
"Відповідь буде різкою", - в РПЦ готують реакцію на дії Константинополя - Цензор.НЕТ 8763
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Прихожане московского пархата. Ответ будет жестким.
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Ну посмотрим,что за ответу эти гандоны дадут!Поцы никак не угомонятся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя
 
 
 
 
 
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