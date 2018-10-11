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 Политика Украины
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 В Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет

Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что в Украине имеют право существовать другие православные церкви, но "Украинской церковью" будут называться только те, кто войдут в состав единой поместной церкви.

Об этом он сказал на брифинге в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Создание в Украине единой поместной православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не могут существовать другие церкви, имеется в виду Русская церковь", - сказал Филарет.

Патриарх Филарет пояснил, что те украинские епархии, которые не присоединятся к единой Украинской православной церкви, "не будут иметь право называться "Украинской церковью".

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"А право на существование будут иметь, причем равное право с украинской церковью. Только называться будут "русская церковь", а не "украинская", - подчеркнул он.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090979
 
   
 Топ комментарии
 
Кстати, Украинский патриарх Филарет, которого так люто ненавидит вата и боятся еретики РПЦ, - уроженец Донецкой области (1929г., с.Благодатное). Вот что значит коренной житель Донбасса

В Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 7776
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20 лет Филарет жил будучи отлученным от церкви и преданным анафеме. При этом боролся за независимую Украинскую Церковь. Мне очень тяжело представить, какой это груз для священнослужителя. 20 лет. И победил. Живые легенды живущие с нами в одно время.
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Не "русская", а "российская"
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Судью-ветеринара Хахалеву назначил указом Путин. Героев-неудачников наградил указом Путин. Закон о повышении пенсионного возраста подписал опять же Путин. Когда до россиян дойдёт, что все их проблемы происходят из одного места - из полового органа Дедушки?
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расеяне думают половым органом дедушки - поэтому им приходит половой орган бабушки. Анатомию не обманешь)
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Только старинные памятники архитектуры должны принадлежать украинской церкви. А то враги их могут намеренно разрушить в виде диверсии.
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Звісно вони, расіянські, не можуть бути Українською, а тільки рогатою...
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Ордо-шаманско-сатанинская-козломордая церковь ОШМКЦ
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Прав Патриарх, пусть заново реестрируются с просьбой аренды имущества в Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 6941
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У соседей сектантов у тюрьму и гонения.
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Кстати, Украинский патриарх Филарет, которого так люто ненавидит вата и боятся еретики РПЦ, - уроженец Донецкой области (1929г., с.Благодатное). Вот что значит коренной житель Донбасса

В Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 7776
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20 лет Филарет жил будучи отлученным от церкви и преданным анафеме. При этом боролся за независимую Украинскую Церковь. Мне очень тяжело представить, какой это груз для священнослужителя. 20 лет. И победил. Живые легенды живущие с нами в одно время.
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Анафема имитаторов не работает.
Или работает наоборот.
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По сёлам когда ехал я в командировке из Доброполья к себе в днепропетровскую область-слушал украинскую речь .В городах,понятно,истребляли как могли.Но это точно наша территория.
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Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Видно руки, видно ноги, видно роги.
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.....и обьявить террористической и неканоничной. Наконец выходим за 20 лет на нормальные позиции.
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Да поддерживающие терористические воруженные формирования.
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Будет Патриархат Украины-Руси и Патриархат Неруси
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Формально Филарет прав. Но где эта "церковь" будет править - это вопрос
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это хорошо - не хочу ходить к кацапским раскольникам и самозванцам
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Мудрі слова Святійшого Патріарха Філарета.. Але , оподаткування церкви держави-агресора повинно бути в десятки разів більшим від оподаткування Української Православної Церкви, та держава повинна достроково розірвати договори оренди храмів з церквою держави-агресора (особливо щодо Лавр) та передати їх у власність аба в оренду Українській Православній Церкві.. Не розумію, коли в Києво-Печерській Лаврі , збудованій на кошти Івана Мазепи перебувають представники церкви, котрі наклали анафему на Івана Мазему..
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Ну тут с патриархом Филаретом никак нельзя согласится. Какая такая русская церьковь? Мокшанская и только мокшанская
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Возвращаемся к истокам : Киевсккая Русь, Червона Русь/Зап Украина/, Белая Русь/ понятно/ и черная русь /некоторое время название обитателей мокшинских топей/
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Вы путаете - "Черная Русь" - так по-ошибке на некоторых картах обозначена "Червоная Русь", ибо на древнерусинском языке "Червоная" = "Чермная".
И, кстати, это название (Russia Rouge) относится не только к Западной Украине, но и на многих картах - ко всей правобережной Украине, включая Киев.
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Он сказал по букве закона, потому что имел в виду, что УПЦ МП должна называться РПЦ, а РПЦ официально - русская, а не российская. Вот он так и говорит, как есть. Если бы РПЦ называлась российская, а не русская, тогда и в Украине была бы российская. Тут все в официальной терминологии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет
 
 
 
 
 
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