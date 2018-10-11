 В Украине может равноправно существовать "Русская православная церковь", но "Украинской церковью" она называться не будет, - Филарет

Об этом он сказал на брифинге в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Создание в Украине единой поместной православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не могут существовать другие церкви, имеется в виду Русская церковь", - сказал Филарет.

Патриарх Филарет пояснил, что те украинские епархии, которые не присоединятся к единой Украинской православной церкви, "не будут иметь право называться "Украинской церковью".

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"А право на существование будут иметь, причем равное право с украинской церковью. Только называться будут "русская церковь", а не "украинская", - подчеркнул он.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.