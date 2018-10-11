 РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла

Пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков заявил, что Русская православная церковь вынуждена разорвать отношения с Константинопольским патриархатом из-за его решения снять анафему с глав церквей в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Спас", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НТВ".
"Легализация раскола (...) обусловит дальнейшие очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, связанные с разрывом евхаристического общения и другими решениями, которые будут приняты", – сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла в четверг вечером в эфире одного из российских каналов.
По мнению отца Александра, сегодня Константинополь принял "катастрофические решения для всего мирового православия".
Читайте на Цензор.НЕТ: РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)
В РПЦ не впервые говорят о возможном разрыве с Константинополем.
Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП
))))
- сесть в их космическое корыто...?
У цих свинособак із рота витікають лише свиняче рохкання, собаче вищання, смердюче булькання та "інші звуки, іздаваємьіе сволотою".
Ка#цапы таки не подвели!
Может не все тут понимают, что происходит - РПЦ добровольно и без принуждения становится сектой со статусом опущенцев.
https://www.ntv.ru/novosti/2086301/
Нам же краще, РПЦ стане не канонічною чи як там звуть розкольників. А для вірян в Україні це стане великим стимулом переходу в оновлений Київський патріархат. ГИ
РПЦ - если провести аналогию с велосипедом
Источник: https://censor.net.ua/n3090978
Оце амбіції, Москва - світове православ'я. А від Бога навіть заповідь є щодо погоди, яку в РПЙ забули.
Гундяй и вся суть РПЦГБ
Нарешті хоч десь без кацапів
не пеняй, сегун,
на нунчаки,
коль руки кривы.
Гэбешный москальский сатанат, мокшанские самосвяты уже ставят знак равенства между собой и всем мировым православие?) рожа не треснет, мокши?))
Ниже выдержка из "Томоса" 1943 года для мокшанского "патриархата" -
делегатов на "собор" отбирали комиссары госбезопасности Карцов и Федотов. Делегатов на "собор" тщательно инструктировали:
"Обязать агентов из числа епископов, участников предсобороного совещания, по прибытию связаться с работниками 5 отдела 2 управления НКГБ СССР" (с)
Сейчас гэбэшная секта возмущается украинским, руським Томосом, но пена скоро спадет. И уже мы зададим актуальные вопросы на тему богословия. Духовные, животрепещущие, патриархальные. Что-то вроде:
- Какого куя вы, нелегальные сектанты-комиссары-безбожники, вообще делаете в православии?
Слова, разумеется, будут другие, но смысл именно такой. Де-юре рассеянский патриархат незаконен. И этот косяк мы выжмем досуха.
Хех..)))
Куда интересно, податься гундяевскому сатанату, без Украинских Церквей?....
Или они еще надеются отжать их у украинцев, как отжали имущество нашего народа в Крыму и на Донбассе?!...
Ублюдки рашистские совсем страх потеряли!....