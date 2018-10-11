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 РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла

Это будет сделано из-за решения снять анафему с глав украинских церквей.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков заявил, что Русская православная церковь вынуждена разорвать отношения с Константинопольским патриархатом из-за его решения снять анафему с глав церквей в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Спас", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НТВ".

"Легализация раскола (...) обусловит дальнейшие очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, связанные с разрывом евхаристического общения и другими решениями, которые будут приняты", – сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла в четверг вечером в эфире одного из российских каналов.

По мнению отца Александра, сегодня Константинополь принял "катастрофические решения для всего мирового православия".

Читайте на Цензор.НЕТ: РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

В РПЦ не впервые говорят о возможном разрыве с Константинополем.

Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3090978
 
   
 Топ комментарии
 
Мало того что потеряли 30% своих храмов в Украине, так еще побьют горшки с Константинополем, сказочные д...))
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Мало того что потеряли 30% своих храмов в Украине, так еще побьют горшки с Константинополем, сказочные д...))
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😂😂😂 кирилл - АНАФЕЕЕЕЕМАААААА! рпц - СЕКТАААААА
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чухчеистам рпц,этим сектантам-раскольникам совсем кокошники посносило... РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 459
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У них яхт и самолетов личных нет.....зачем патриарху-ФСБешнику с такими нищебродами водиться.... РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 3888
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страна всегда зеленых апельсин РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 1685 гы гы гы гы гы
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А томос от материнской константинопольской церкви вы уже имеете, отец партейный ? РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 3590
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материнской для них является Украинская Православная Церковь
))))
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Так кто же "раскольники" православия?
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Во пердак порвало, как теперь срать....
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Американець дивиться на якесь бородате лайно.. Співчуваю йому..
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Вообще удивительно как он не побоялся
- сесть в их космическое корыто...?
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У американца совсем вид унылый-WTF? В каком я веке?
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а потом еще чуть не убили при неудачном взлете ))
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У них просто святая вода теперь недействительная. Паленка, фальсификат.
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Кстати, гундяев просто офицер фсб. он просто на работе.и вряд ли он верующий
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С пингвинами Антарктиды-вот настоящая скрепная связь Как всегда у мокш-кацапов, все вокруг плохие, лишь они одни Дартаньяны
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бомбящий пердак скрепойнутой кацаплухиРПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 3580
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Йа, йа. Ми, бандерофашистен, будем уничтожайт, будем конфисковайт. Битте шён.
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Ми цього чекали 332 роки. А тепер хай весь світ почекає, поки ми насолодимось цим дійством. По-перше, це прекрасно та естетично))))
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Ага и Константинополь в ядерный пепел . Сказочные долбо... !
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Главное вывести кацапов из равновесия А морду и все остальное они разобьют себе сами Ич раскольники поганые !
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Каци - вгамуйтеся.. Ви програли.. На лобі і у гундяя, і у хуйла історія вже написала чорним маркером слово х@й.. Нанизуйтесь на пляшки без зайвого лементу, сєктанти та віровідступники .. Святійший Філарет сьогодні зламав хребет русскому міру..
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со всем миром рвет раша потихоньку, хотя в последнее время процесс ускоряется постоянно
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Это многоходовочка, так было задумано,теперь гундяев спокойно поведет ботву к муслимам братьям своим под знаменем кадырова
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Ну что ж. Замечательный шаг кремлевских дебилов-КГБшников в поповских сутанах, который приведет к признанию Константинополем РПЦ сектой самозванцев и еретиков, коими они по сути и являются. Вперед чуваки. За словом и дело
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Бог в помощь, козломордые. Еретики.
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Куплю билет и назло кондуктору пойду пешком.....
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І яке це там "абщеніє"? Це від слова щенятя?
У цих свинособак із рота витікають лише свиняче рохкання, собаче вищання, смердюче булькання та "інші звуки, іздаваємьіе сволотою".
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А я буквально только что спорил с товарищем на тему - уйдет РПЦ в раскол или нет РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 1877
Ка#цапы таки не подвели!
Может не все тут понимают, что происходит - РПЦ добровольно и без принуждения становится сектой со статусом опущенцев.
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Опрос в прямом эфире украинского телеканала. Открытка кремлядям и прочим Новинским, орущим что автокефалия Украинской Православной Церкви приведет к "религиозному расколу" и "гражданской войне" в Украине. Не дождетесь мрази. Нате, выкусите:РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 290
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Как они примитивно предсказуемы! Иметь таких дебилов оппонентами скучно. Та самоизолируйтесь уже наконец то и стройте свой гребаный "русский мир" в отдельно взятой стране! В библиографическом каноне УПЦ МП было тридцать канонических книг да и то все греческого происхождения. Может еще Эвангелие от Кирюши Гундяева появится... Будет 31! Тогда уж точно "третий Рим - сладкий дым"! И шаманов якутско-бурятских не забудьте...
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Лучше с нами разорвите отношения . Константинополь , он далеко и с турками ссорится параше тоже нельзя .) А то потока турецкого не будет .
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От і добре. Світ нарешті побачив справжнє козяче рило мокшанських сатанистів
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Самое главное, не отказывайтесь от этого намерения!

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Вітер в спину РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 2072

Нам же краще, РПЦ стане не канонічною чи як там звуть розкольників. А для вірян в Україні це стане великим стимулом переходу в оновлений Київський патріархат. ГИ РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 1042
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завивання на мокшанських та чухонських болотах ще вчора можна було передбачити,' але сьогодні там гавкіт зашкалює) да і пес з ними. Раша гудбай.
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РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 2005
РПЦ - если провести аналогию с велосипедом
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Была связь с Богом а остался....................билаин
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По мнению отца Александра, сегодня Константинополь принял "катастрофические решения для всего мирового православия".
Источник: https://censor.net.ua/n3090978
РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 5756

Оце амбіції, Москва - світове православ'я. А від Бога навіть заповідь є щодо погоди, яку в РПЙ забули.
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Такую потерю христианский мир как-то переживет.


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кирюша кгбист в панике,а это уже приятно
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Россия - территория сатанизма . Русский мир -нацисткая идеология .
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В бессильной злобе обкакавшиеся офицеры в рясах гундят о разрыве.....Чего? Девственной плевры ? Привычный для орды шантаж никого не напугает, но окончательно превратит РПЦ в секту раскольников и завершит изоляцию свихнувшейся страны.Аминь!
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Вітаю це рішення.
Нарешті хоч десь без кацапів РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 967
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Давайте, розривайте. Наступного року благодатний вогонь з мавзолею видобуватимете.
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***
не пеняй, сегун,
на нунчаки,
коль руки кривы.

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Можете даже и обосраться от возмущения в свои ссаные портки. Мокши, сатанисты, не сдерживайте себя, расслабьтесь.))

Гэбешный москальский сатанат, мокшанские самосвяты уже ставят знак равенства между собой и всем мировым православие?) рожа не треснет, мокши?))

Ниже выдержка из "Томоса" 1943 года для мокшанского "патриархата" -

делегатов на "собор" отбирали комиссары госбезопасности Карцов и Федотов. Делегатов на "собор" тщательно инструктировали:
"Обязать агентов из числа епископов, участников предсобороного совещания, по прибытию связаться с работниками 5 отдела 2 управления НКГБ СССР" (с)

Сейчас гэбэшная секта возмущается украинским, руським Томосом, но пена скоро спадет. И уже мы зададим актуальные вопросы на тему богословия. Духовные, животрепещущие, патриархальные. Что-то вроде:
- Какого куя вы, нелегальные сектанты-комиссары-безбожники, вообще делаете в православии?

Слова, разумеется, будут другие, но смысл именно такой. Де-юре рассеянский патриархат незаконен. И этот косяк мы выжмем досуха.
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"Секция спортивного наколеняхстояния" решила разорвать отношения с Константинополем?
Хех..)))
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а вообще то с сегодняшнего дня можно сказать что рпц обыкновенная болотная секта гундяя которая может только перднуть в свое болото
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Давай, япончик, рви когти из Константинополя
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Бггггггггг!....
Куда интересно, податься гундяевскому сатанату, без Украинских Церквей?....
Или они еще надеются отжать их у украинцев, как отжали имущество нашего народа в Крыму и на Донбассе?!...
Ублюдки рашистские совсем страх потеряли!.... РПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 8946
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРПЦ собирается разорвать связи с Константинополем, - пресс-секретарь патриарха Кирилла
 
 
 
 
 
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