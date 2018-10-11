EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  9099  57
Все про:Беларусь (2731) Газ (8929) Новак Александр (122) нефтепродукты (26)

 Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года

Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Рейтер несколько источников в правительстве РФ. Позже эту информацию подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, подписанный странами протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива.

"Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели", - цитирует Новака ТАСС. При этом соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси - это продукция нефтехимических заводов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не может положиться на Россию, если что-то случится, - Лукашенко поручил создать новое вооружение для армии РБ

Ранее о том что Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) сообщил Reuters. Источники агентства сообщили, что исключение составят нефть, природный газ, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, а также ряд нефтепродуктов для нефтехимии, экспорт которых будет регламентирован индикативными балансами и протоколами к межправсоглашению между РФ и Беларусью.

"Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта, в частности, ряда компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, также широкой фракции легких углеводородов, масла, вазелин", — добавил он.

В Минэнерго РФ от комментариев Reuters отказались, переадресовав вопрос вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему отрасль. Представитель Козака Илья Джус подтвердил полный запрет на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов с целью избежать потерь российского бюджета и уйти от серых схем. Детали объемов экспорта других нефтепродуктов он комментировать отказался.

Также читайте: Может обернуться "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ

Источник: https://censor.net.ua/n3090977
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот и бацьке прилетело. Так еще "союзники" остались или это последний?
 показать весь комментарий
 
Треба бацкє про Томос подумати.. Може цим вгамує на деякий час своїх юродивих братьєв..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну вот и бацьке прилетело. Так еще "союзники" остались или это последний?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не прилетело - вазелин по прежнему будут поставлять
 показать весь комментарий
 
 
Это такой "Таможенный Союз", равноправие, свободная торговля) тот, про который нам азиров и мертвечук пел Росія вводить заборону на експорт нафтопродуктів і газу в Білорусь до кінця 2019 року - Цензор.НЕТ 521
"адин нарот" во всей красе.
"Таможенный Союз" выгоден исключительно России, РФ использует его как феодал, для контроля за рынками своих подконтрольных государств и устранения конкуренции с их стороны для личного олигархата х"йла.
 показать весь комментарий
 
 
Це не бацьке, це нам прилєтєло. Імпорт пального з Білорусі закриється скоро.
 показать весь комментарий
 
 
Не бачу підстав радіти: це все ударить по Україні. Обмеженя поставок призведуть до дифіциту та подальшого росту цін.
 показать весь комментарий
 
1 ойро за литр по ЕС - сильно подорожает?
 показать весь комментарий
 
 
А чего не на Новый год в прямом эфире?
 показать весь комментарий
 
 
Какое там! Были "братья"....А теперь срака об сраку -- и уже нет...Бацька ухитрился путлеру соли на хвост насыпать..
 показать весь комментарий
 
хрєново бацька розчепирювався..не зацінив його чпагат хйло...
 показать весь комментарий
 
 
Вот будет прикол для Германии на Новый год в будущем когда-нить... В 20-градусный мороз...
 показать весь комментарий
 
 
Треба бацкє про Томос подумати.. Може цим вгамує на деякий час своїх юродивих братьєв..
 показать весь комментарий
 
 
Беларусы вообще-то традиционно были католиками. Их в православие насильно перекрещивали. И на латинице писали аж до вхождения в СССР. Ну а там больше их мнения никто не спрашивал ...
 показать весь комментарий
 
 
Перекрестить назад и алфавит поменять. Как ответная мера на санкции.
 показать весь комментарий
 
Странный ответ. Кононично и скрепно было бы Воронеж расхерачить
 показать весь комментарий
 
 
Как ракету не святи,
В рашке ей всегда "кранты".
 показать весь комментарий
 
 
так они же сУюжные гАсударства. А торможенный союз как же?!
 показать весь комментарий
 
 
Так жидко обосрались.

Ну вот и телорусы уже не брятья.
Остались Куба Индия Вьетнам Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года - Цензор.НЕТ 6478
 показать весь комментарий
 
 
Добре хоч вазелін "бацькє" залишили.
Хто ж тепер перетрахнєт перетрахіватєля?
 показать весь комментарий
 
 
Таежный союз в действии Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года - Цензор.НЕТ 3184 Беларусь в ответ прекратит поставки креветок из минского водохранилища и прочих деликатесов-хамона, сыров, колбас, вискарей, вин и.т.д. которые произведены не в Европе, а на белорусских фермах Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года - Цензор.НЕТ 3184
 показать весь комментарий
 
 
Не "врубились" вы... Это попытка удара по Украине... "Бацька" часть российского топлива, под видом произведённого в Беларуси, в Украину перепродавал...
 показать весь комментарий
 
 
Это стало заметно, когда после подорожания бензина там, то и у нас он тоже дорожает!

ps Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов.

Согласно данным налоговой статистики, импорт нефтепродуктов из Беларуси - 1,11 миллиарда долларов (40,37%), из Литвы - 262,7 миллионов долларов (9,54%)...

Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов.
 показать весь комментарий
 
Вчера статья была. Вы стали больше соляры в России покупать, а у нас меньше. Оно и правильно , напрямую дешевше будет.
 показать весь комментарий
 
Этим можно тыкать тв деятелям, ратующим, ссориться не надо, чтобы газ был... В данном случае это бесполезно.
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам бульбаши и ответ на то что вы с винторогими один народ.Раз вы один так они на вас кер и положили. СЛАВА КПСС на Чернобыльской А.С.
 показать весь комментарий
 
 
А, ну, как братский народ братскому народу. )
 показать весь комментарий
 
 
Московские еретики совсем башкой тронулись! Скоро и неумолимо надвигается смерть Московии!!!
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, кто-то положил глаз на мозырьский нефтеперерабатывающий как уже это было когда-то с МАЗом.
 показать весь комментарий
 
тщательнЕе дружите с раиссей и ни в чём себе не отказывайте .)
А с ноября вдубасят гарные санкции ... ой , вдубасят ...
Лучше подальше отползайте , а то , как союзника за компагу будут жарить не по-детски .
 показать весь комментарий
 
 
белорусов можно поздравить, додружилист до перекрытия вентеля
 показать весь комментарий
 
 
Дохитрованился "бацька". Пусть теперь в Литву просится на правах ... уезда. А он такой! Труффальдино из Бергамо... Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года - Цензор.НЕТ 7814
 показать весь комментарий
 
 
Белорусов возьмём. А вот понаехавших всяких не мечтайте.
 показать весь комментарий
 
Имею ввиду понаехавших в Белорусь без паспорта гражданина Великого Княжества Литовского
 показать весь комментарий
 
 
Таежный союз просто экономическое чудо!
Бацьке теперь вероятно тоже надо будет пенсионный возраст подымать!
 показать весь комментарий
 
Білоруську армію вирішили залишити без ПММ

Наступної весни Бацька стане губернатором білоруської губернії. О як.
 показать весь комментарий
 
Как все знакомо. Напоминает действия россии против Украины. Сначала не продаем, не покупаем, а потом Крым, Донбасс и лугандон.
 показать весь комментарий
 
 
Это давно надо было сделать. А то мы свой бензин и соляру возим в Россию, а они нам свои, ,только качеством похуже. Теперь у нас конкурентов не будет.
 показать весь комментарий
 
У белорусов хватает НПЗ и автомобильное топливо они способны более чем достаточно сами производить, чем и занимаются, нефть же им не перекрыли, как и газ. Перекрыли автогаз, который белорусы тоже сами производят и российский им не нужен. Это идет перекрытие схем реэкспорта, в частности в Украину.
 показать весь комментарий
 
Все по московітськи логічно. Братський народ? Тримай лябовь!
 показать весь комментарий
 
ну думаю скоро появятся жидобульбобиндеры и лесные братья в телевизорах мордовии и о том что есть беларусы правильные и неправильные.
 показать весь комментарий
 
 
народ! що би і де би не відбувалося, в яку би сраку не залізли засрашники, навіть не думайте їх жаліти!!! давіть в собі те благородне почуття... вони тварі НІКОГО і НІКОЛИ не жаліли і заслуговують на адекватну сатисфакцію!!!
ким би не були ви, ПАМ'ЯТАЙТЕ завдане вам зло!!!
 показать весь комментарий
 
КАК?????? Росія вводить заборону на експорт нафтопродуктів і газу в Білорусь до кінця 2019 року - Цензор.НЕТ 416 Росія вводить заборону на експорт нафтопродуктів і газу в Білорусь до кінця 2019 року - Цензор.НЕТ 6694
ВЫЖЕБРАТЬЯ!!!!! Росія вводить заборону на експорт нафтопродуктів і газу в Білорусь до кінця 2019 року - Цензор.НЕТ 1642

А с другой стороны это означает, что у нас не будет белорусского бензина.
 показать весь комментарий
 
Ну и что теперь скажут Рабинович, Вилкул и прочие Шуфричи, что с расией нада дружить?
У них с Белоруссией союзное государство, куда уж больше и что, помогло это белорусам?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года
 
 
 
 
 
 вверх