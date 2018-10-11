 Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и газа в Беларусь до конца 2019 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Рейтер несколько источников в правительстве РФ. Позже эту информацию подтвердил министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, подписанный странами протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива.
"Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели", - цитирует Новака ТАСС. При этом соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси - это продукция нефтехимических заводов.
Ранее о том что Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) сообщил Reuters. Источники агентства сообщили, что исключение составят нефть, природный газ, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, а также ряд нефтепродуктов для нефтехимии, экспорт которых будет регламентирован индикативными балансами и протоколами к межправсоглашению между РФ и Беларусью.
"Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта, в частности, ряда компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, также широкой фракции легких углеводородов, масла, вазелин", — добавил он.
В Минэнерго РФ от комментариев Reuters отказались, переадресовав вопрос вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему отрасль. Представитель Козака Илья Джус подтвердил полный запрет на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов с целью избежать потерь российского бюджета и уйти от серых схем. Детали объемов экспорта других нефтепродуктов он комментировать отказался.
"адин нарот" во всей красе.
"Таможенный Союз" выгоден исключительно России, РФ использует его как феодал, для контроля за рынками своих подконтрольных государств и устранения конкуренции с их стороны для личного олигархата х"йла.
В рашке ей всегда "кранты".
Ну вот и телорусы уже не брятья.
Остались Куба Индия Вьетнам
Хто ж тепер перетрахнєт перетрахіватєля?
ps Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов.
Согласно данным налоговой статистики, импорт нефтепродуктов из Беларуси - 1,11 миллиарда долларов (40,37%), из Литвы - 262,7 миллионов долларов (9,54%)...
Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов.
А с ноября вдубасят гарные санкции ... ой , вдубасят ...
Лучше подальше отползайте , а то , как союзника за компагу будут жарить не по-детски .
Бацьке теперь вероятно тоже надо будет пенсионный возраст подымать!
Наступної весни Бацька стане губернатором білоруської губернії. О як.
ким би не були ви, ПАМ'ЯТАЙТЕ завдане вам зло!!!
ВЫЖЕБРАТЬЯ!!!!!
А с другой стороны это означает, что у нас не будет белорусского бензина.
У них с Белоруссией союзное государство, куда уж больше и что, помогло это белорусам?