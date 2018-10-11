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 Политика Украины
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Все про:церковь (896) Яценюк (7666) автокефалия (169)

 Победа близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата

Сегодня осуществлен чрезвычайно важный шаг по направлению к автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Поклонимся мужеству Патриарха Филарета, всем иерархам, священникам, мирянам, которые верили и знали, что Божья правда на их стороне.

Поблагодарим Президента Петра Порошенко, парламентариев, членов фракции Народный фронт, украинских дипломатов, которые продолжают борьбу за церковную независимость Украины. Победа близка", - написал Яценюк.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Победа близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090974
 
   
 Топ комментарии
 
Как и следовало ожидать из полезной для Украины вещи,соевая рать устроила свой пиаршабаш.Особенно он пафосно выглядит на фоне потери очередного стратегичнского склада.Этот тосмос состоялся благодаря Украинцам и тем героям ,кто на линии фронта сейчас ,а не педру.
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Теперішні і колишні політикани нам тепер мізки почнуть виносити Томосом, як це вже було з безвізом.. Сєня , от що ти особисто зробив для отримання автокефалії? Чим ти особисто допоміг Його Святості Патріархові Філарету в досягнення цієї мети? Краще шуруй в Ічкерію на допомого ополченцям Ічкерії в боротьбі з кривавими карателями кремлівсько-хуйловської хунти..
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Этот еще плинтусный Кроль из говна вылез ????
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Давайте вже кінця на президента - побачимо хоч, чому кінець буде.
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Я уже запутался, так кому всё-таки "слава" - Пете или Сене?
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обом ...
П.С - і про Гросю також не забувайте - йому також "слава"!
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Дякую за роз'яснення. І вся країна дякує цим трьом українцям.
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ЦЫКАВА Победа близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 6123 А ВАНА БУДЭ СЯГОДНЯ? ЧИ НЕ????
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Але ж, як же приємно тут чути мичання, та вскукарєки мокшанських ботів....
Скажіть?
Победа близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 3217
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В ідеалі, звісно, було б добре мати морське сполучення з Латвією
Перемога близько, - Яценюк про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 7616
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глядя на слова йаценючка - даже йа, - чото очкую. нэвжэ так йдэ шо-то косокриво?
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так,косокриво,бо ти неграмотний і в усіх словах помилки
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))) боширов ты?,чы петрофф? панятно одно - ты новічок!!! або одно з двох )))
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я не новачок,а Fjall_Raven неграмотний бовдур,знову з помилками пише
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Победы без боя Сеня не бывает,а бой давать Пеца не собирается своему другу
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Кто еще не отметился?
Ах да, а где Юля?...

Если не отметится, скажут "ахент Кремля" .
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Этот еще плинтусный Кроль из говна вылез ????
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Сеня тут стену строить не надо, так что брысь назад - под кровать
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плять и Сеня уже вылез! А баба Юля где? Или кремлевские кураторы её не разрешают?
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Сеня, мы рады. что в такие ответственные часы, ты опять с нами !
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И эта морковка из политического навоза вовремя причастилась.
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Теперішні і колишні політикани нам тепер мізки почнуть виносити Томосом, як це вже було з безвізом.. Сєня , от що ти особисто зробив для отримання автокефалії? Чим ти особисто допоміг Його Святості Патріархові Філарету в досягнення цієї мети? Краще шуруй в Ічкерію на допомого ополченцям Ічкерії в боротьбі з кривавими карателями кремлівсько-хуйловської хунти..
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Как и следовало ожидать из полезной для Украины вещи,соевая рать устроила свой пиаршабаш.Особенно он пафосно выглядит на фоне потери очередного стратегичнского склада.Этот тосмос состоялся благодаря Украинцам и тем героям ,кто на линии фронта сейчас ,а не педру.
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уточнення - тосмос ще НЕ состоялся ... але в нас вже "гоп !" кричать у всю силу ...
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Не треба так.. Двері до Томоса відкрито.. А далі - то все залежить вже від нас.. Вважаю - розуму отримати Томос у нас вистачить..
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ще один кричить "гоп" не перестрибнувши ...
нема ще жодного рішення , а навіть коли воно і буде - не відомо ще чим це все закінчиться ...
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Ще добудовують помешкання для жидомусульман.
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СЕНЯ МАЛАДЭЦЬ И ВАНА ТОЖЭ ИЗ ПЭДРОМ ДАБИЛИСЬПобеда близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 5407
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Победа близка--Яценюк о решение повысить тарифы на газ на 25%
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Он стену с Парашей сожрал , бо морквой пахло .
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Таке можливо тільки в Україні - уніати, йудеї, протестанти, сектанти і шамани "за" Православіє... Цирк на дроті.
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якщо лохотрат ведеться на такі речі - чому б цим не скористатися ?
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А що поганого в тому? Є ще речі , котрі нас об'єднують.. От сьогодні "союз" також щиро повеселив багатьох українців різних віросповідувань..
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Хитрая тварь рыскала по Европе и Штатам целых три года с целью "ну кому еще лизнуть?" и тут ...упс! ... прорезалась к раздаче шапок. Это нарицательное яценючее падло изрекло "вода -мокрая!!. Сеня иди нах! И без тебя известно. Если "титушками" считают рейдерских хулиганов, то "яценюками" называют легион коррупционеров жидовской ОПГ. А "куля в лоб" тебе таки будет. Ну не может не быть! Это сука карма.
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Яценюк, а ты забор уже построил по границе с лаптестаном? Где твоя победа?
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Про яку це "перемогу" почали базікати хором євреї Порошенко, Яценюк та Гройсман? Невже розраховують завдяки отриманню православними українцями Томосу і власної національної церкви обдурити їх і продовжити своє панування в Україні над українцями? Не буде цього.
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А українцям до дупи, кажу цілком відповідально. Томос окремо, антидержавна банда - окремо.
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Теперь половина кагала будет пиариться на термосе.
Будто каждый руку приложил.
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Яценюк, і ти тут? А ну геть добудовувати мур з кацапією.
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#Cенягдестена, #Пасторгдезавод, #Авакгдерюкзак и $Петяидинах - это наше фсё...
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шваль иудская повылазила ...... хотят добить иисуса христа....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПобеда близка, - Яценюк о решении Синода Константинопольского патриархата
 
 
 
 
 
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