 "Анафему Варфоломею!", - в УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха

Решение Константинополя о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви патриарха Макария является "абсолютно неправовым". Такое мнение российскому информагентству ТАСС озвучил спикер УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Климента, за это самого Вселенского патриарха Варфоломея следует покарать анафемой.
"Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему", – сказал спикер УПЦ МП.
Архиепископ Климент подчеркнул, что УПЦ МП не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии. "Мы эти действия не признаем и расцениваем их как действия, направленные на раскол православия на Украине", – отметил он.
Климент заявил, Украинская православная церковь Московского патриархата не даст своего согласия на объединение с остальными церквями.
По его словам, Московский патриархат "точно не пойдет на такое объединение". Он добавил, что не очень верит "в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с [патриархом] Макарием".
Сегодня, 11 октября, стало известно, что Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Патриарх УПЦ КП сообщил, что снятие с него анафемы Константинополем открыло возможность к объединению Киевского патриархата с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят.
Русская православная церковь в 1997 году предала анафеме патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко). В 1992 году Московская патриархия лишила его сана митрополита, обвинив в раскольничестве.
Также РПЦ не признавала УАПЦ, которую с 2015 года возглавляет митрополит Макарий (Малетич).
Трехдневный синод Вселенского патриархата начался 9 октября в Стамбуле. Заседание прошло в закрытом режиме.
11 октября в Стамбуле митрополит Галльский Эммануил заявил, что Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. "Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Второе: восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, одну из многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда", – сказал он.
По словам президента Украины Петра Порошенко, решение Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви развеяло "имперские иллюзии" России.
Мы, бля, живем в полном говне, выживаем из последних сил, а эти жирные свиньи нам втюхивают загробную жизнь, со всеми ее загробными прелестями!!!
Идите нах все, шо киевского патриорхата имбицилы, шо московского!.. И барыгу толстенького с собой захватите.
Дрын вам в жопу, уроды! Есть и другие мнения и взгляды от украинцев.
Вам, удодам, впору бесов из себя выводить, а не за слово божие впрягаться..
А ще хочу додати : " Геть московського попа! "
московского пархатабольше нет. Есть кацапская секта раскольников оккупантов- врагов Украины.
Руки прочь от украинских Церквей, восстановленных кровью, пОтом и деньгами, украинцев...
Украинцев, из которых вы, парханатовцы рашистские, вытягивали деньги столько лет!...
А сами при этом, являлись НЕЗАКОННЫМИ ЕРЕТИКАМИ!...
А МАЦКОВСКИЙ ТО ПАРХАНАТ, НЕ НАСТОЯЩИЙ!...
А вы осознаёте что теперь то же самое будет делать Константинополь?
Это филиалу нужно отчислять головной конторе, а автокефалии никуда отчислять не нужно.
Вселенский Патриархат даёт вольную украинским православным, даёт легитимизацию среди всего мирового Православия, даёт возможность стать равной среди равных.
При чем здесь перечисления в Константинополь, придурь ты мокшанская?
На сколько знаю я - тут существует определённая иерархия. Церкви и патриархаты более низкого уровня - платят тем кто более высокого. По этому принципу и платили в Москву из Украины. Теперь подчинение изменилось. Теперь платить надо будет не в Москву а в Константинополь.
Хотя несомненно, российские церковные чины денег лишатся. Ну так мне их и не жалко. Они имеют такое же отношение к богу - как билетёрша в кассе театра к искусству.
"Як неканонічний визначили греки статус нинішнього глави української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія, бо він порушив правило, за яким був зобов'язаний поминати за богослужінням константинопольського патріарха". http://vgolos.com.ua/news/greky_vyznaly_nekanonichnym_golovu_upts_mp_332485.html
В конце концов в кого верить - выбор человека. Если в Украине человек считает себя прихожанином Московского патриархата - Киев и Константинополь ему не укажут что он не прав. Теперь каждый верующий сам решит с кем он, и сомневаюсь что от этого решения он перейдёт в другой лагерь.
1) Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права.
2) Так каким образом кто-то там в вашем Московском сатанате может налагать анафемы на кого-то на территории, которая не вам принадлежит?
Належить-належить - там рішення 1686 року з архівів підняли, пилюку здули, головою похитали, мовляв, кляті середньовічні обставини такі-сякі, і скасували.
Ітут злямзили наше слово. У мокшів це ужін.
попгбист кажется сломался