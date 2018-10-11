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 "Анафему Варфоломею!", - в УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха

Такое предложение российскому информагентству ТАСС высказал спикер УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря).

Решение Константинополя о снятии анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви патриарха Макария является "абсолютно неправовым". Такое мнение российскому информагентству ТАСС озвучил спикер УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Климента, за это самого Вселенского патриарха Варфоломея следует покарать анафемой.

"Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему", – сказал спикер УПЦ МП.

Архиепископ Климент подчеркнул, что УПЦ МП не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии. "Мы эти действия не признаем и расцениваем их как действия, направленные на раскол православия на Украине", – отметил он.

Климент заявил, Украинская православная церковь Московского патриархата не даст своего согласия на объединение с остальными церквями.

По его словам, Московский патриархат "точно не пойдет на такое объединение". Он добавил, что не очень верит "в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с [патриархом] Макарием".

Сегодня, 11 октября, стало известно, что Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Патриарх УПЦ КП сообщил, что снятие с него анафемы Константинополем открыло возможность к объединению Киевского патриархата с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят.

Русская православная церковь в 1997 году предала анафеме патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко). В 1992 году Московская патриархия лишила его сана митрополита, обвинив в раскольничестве.

Также РПЦ не признавала УАПЦ, которую с 2015 года возглавляет митрополит Макарий (Малетич).

Трехдневный синод Вселенского патриархата начался 9 октября в Стамбуле. Заседание прошло в закрытом режиме.

11 октября в Стамбуле митрополит Галльский Эммануил заявил, что Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. "Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Второе: восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, одну из многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда", – сказал он.

По словам президента Украины Петра Порошенко, решение Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви развеяло "имперские иллюзии" России.

Источник: https://censor.net.ua/n3090973
 
   
 Топ комментарии
 
О полыхнул руссо-фашистский пердак, любо-дорого смотреть!
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козломордые теперь будут не только самосвятами /у них нет Томоса/, а и раскольниками и еретиками, а рядовые рашисты будут отлучены от христанства
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А мені подобається скавчання юродивих.. Роки тяжкої працї Його Святості Патріарха Філарета сьогодні принесли солодкі плоди для України.. Скавчіть, юродиві - це ще не кінець, але це початок вашого кінця.. Хай вибачить мене покійний сер Уінстон за цей плагіат, він також недолюблював вас ..
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Теперь кацапы идолопоклонники. На хуйло пусть молятся.
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А чого їх слухати,вони просто "говорящие головы" РПЦ,вони озвучують все те що висловив волков та інші з синоду РПЦ.
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последним гвоздем в крышку гроба московии будет изгнание промосковского политикума с террритории Украины....
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Цього політикуму тут і сліду не було б, якби не хохло-вовкова маса, що за них голосує. А вона невиліковна.
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Все... У кокошникоголовьіх унесло крьішу окончательно...
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Перед тем, как анафемами швыряться, "москалям" стоит потренироваться - выйти в ветреную погоду на улицу и поссать против ветра...
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Ух, как неистово пляшут вокруг костра мокшанские шаманы! У-га-га!!! У-га-га!!!
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Утомили вы уже со своими попами, томосами, порошенками и прочей лабудой, уроды!
Мы, бля, живем в полном говне, выживаем из последних сил, а эти жирные свиньи нам втюхивают загробную жизнь, со всеми ее загробными прелестями!!!
Идите нах все, шо киевского патриорхата имбицилы, шо московского!.. И барыгу толстенького с собой захватите.
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Да-да, узнаю по запаху родного говна все тех же комментаторов цензора: недалеких, агрессивных, вышиванкнутых "все как один", ковыряющихся палочкой в куче говна, но гордых и беззаветно верящих своему соевому боху, миллиардеру и похуисту на собственную страну.
Дрын вам в жопу, уроды! Есть и другие мнения и взгляды от украинцев.
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Будь ты проклят урод под ником *лютый*!!! Ты и твоя семья все будьте прокляты! Истинно!
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Во-во... истинное христианство в тебе так чувствуется, так и выпирает через "добродетель".
Вам, удодам, впору бесов из себя выводить, а не за слово божие впрягаться..
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О, це ті хто тягнуть нас на дно, бо в них все є не на часі. Українська мова? Не на часі, бо живем погано. Декомунізація? Нє, не на часі, бо живем погано. Томос ? Та нє, нє на часі, бо живем погано. Але скажіть тоді будьте ласкаві, хіба це якось негативно вплине на розвиток економіки, та, як можна жити без базових основ країни , тим більше що ми знаємо що московські церковні біси, є всі поголовно ворожою агентурою? Цілком нормально позбутись загроз із зовні. Якби в нас менше було таких ось : " не на часі " ,що або свідомо маніпулюють, або не свідомо піддались маніпуляції , ми би зараз навіть не ставили ці так звані "питання", бо вони давно були вже вирішені, та забуті, та сприймалися не як питання, а як основа нашого побуту. А спекулювати на цьому що це наче не на часі, то вибачте вже не є нормальним , це навіть не питання, це є замилювання очей .Є люди котрі намагаються підняти собі і так імпотентний політичний рейтинг як цим наче "питанням", котре звісно ніколи питанням не було, питання стояло : як цього досягнути , так і ті хто є "не на часі ", бо це нонсенс мати державу, та не мати її національної основи , але що ті, що ті є суто падлюками, але Україна їх переживе і не таке переживала, а з томосом переживе ще скоріше навіть ніж ви думаєте .
А ще хочу додати : " Геть московського попа! "
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Да чего уж там. Предавайте уже самого Бога анафеме.
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Раб Москви Онуфрій ще раз підтверджує, що РПЦ - це діагноз.
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Вколите ему успокоительное, пока он на дерьмо не изошёл
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В качестве успокоительного есть предложение
"Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 2470
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А вот и бабахи пуканов, а вы говорите что молчат, визжат на полную катушку
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Пригорело у фсбэшных шавок ох как пригорело "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 8648
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Украинской православной церкви московского пархата больше нет. Есть кацапская секта раскольников оккупантов- врагов Украины.
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О... э как закрутили лапотно-кАзламордые бесовские войска
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а так как УПЦ МП уже будет РПЦ в Украине(кто не захочет перейти) то обложить налогами по полной...как иностранную церковь! За энергоносители,за аренду храмов и культовых помещений и т д
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"Територия не принадлежит''. И это сказало духовное лицо православного вероисповедания. Все о территориях в место Царства Небесного...Вурдалаки в рясах.😈👹🐓
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Кацапам в подарунок пісеньку Шнура "Дорожная"
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Такой удар по москалькому имперскому "сознанию" - возвращение к статусу провинции... И, о Боже! (или, что там у них - сатана/сталин/ленин), а метрополия то - Киев!
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Зараз на 112 -му ..ПРофурсетка *зековська * Подкопаєва розповіда про *братський нарот *. "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 5055
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Сатанисты гундяевские!....
Руки прочь от украинских Церквей, восстановленных кровью, пОтом и деньгами, украинцев...
Украинцев, из которых вы, парханатовцы рашистские, вытягивали деньги столько лет!...
А сами при этом, являлись НЕЗАКОННЫМИ ЕРЕТИКАМИ!...
А МАЦКОВСКИЙ ТО ПАРХАНАТ, НЕ НАСТОЯЩИЙ!... "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 571
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вытягивали деньги столько лет!



А вы осознаёте что теперь то же самое будет делать Константинополь? "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 9763
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То есть, москва оставляла раньше все себе? Не делилась с Константинополем?
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Тут интересно было бы узнать - как формируется "такса". Если каждый патриархат платит от числа прихожан - наверное Киев выиграет. Если ставка фиксированная - проиграет. Так же интересно - не было ли у Украинских церквей каких то льгот в Московском патриархате.
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не звизди. Константинополь, в отличии от российских сатанистов, не торгует водкой и сигаретами.
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Если не секрет: а где это торгуют водкой и сигаретами у "российских сатанистов"? Помнится в моём городе был скандал что в продуктовом магазине метрах в 20 от церкви, торговали этими самыми товарами, а церковь на это протестовала. Кончилось тем - что магазин подожгли. А второй в метрах 50 - сам закрылся и здание пустует уже лет 5.
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Малышенко, ты идиот. Церковь Украинская, вновь создаваемая, вернее воссоздаваемая и возрождаемая будет автокефальной, самостоятельной, как и дОлжно быть у любой православной нации, а не филиалом гэбешного самозванного мокшанского сатанатата.
Это филиалу нужно отчислять головной конторе, а автокефалии никуда отчислять не нужно.
Вселенский Патриархат даёт вольную украинским православным, даёт легитимизацию среди всего мирового Православия, даёт возможность стать равной среди равных.
При чем здесь перечисления в Константинополь, придурь ты мокшанская?
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Вопрос: а на какие деньги существует вселенский патриархат? Вроде нету никаких церквей именно вселенского патриархата. Есть только поместные церкви.
На сколько знаю я - тут существует определённая иерархия. Церкви и патриархаты более низкого уровня - платят тем кто более высокого. По этому принципу и платили в Москву из Украины. Теперь подчинение изменилось. Теперь платить надо будет не в Москву а в Константинополь.

Хотя несомненно, российские церковные чины денег лишатся. Ну так мне их и не жалко. Они имеют такое же отношение к богу - как билетёрша в кассе театра к искусству. "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 4471
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Всіх під анафему, тільки ху#ло и гундяя залишити, хоча ні гундяй теж проштрафився.😁
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Піп меле як з гарячки. Його начальник неканонічний.
"Як неканонічний визначили греки статус нинішнього глави української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія, бо він порушив правило, за яким був зобов'язаний поминати за богослужінням константинопольського патріарха". http://vgolos.com.ua/news/greky_vyznaly_nekanonichnym_golovu_upts_mp_332485.html
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Да мне кажется теперь Московский патриархат просто обьявит что не зависим от Контантинополя и разорвёт с ним все связи. Скажет что там предали веру и уйдёт в оппозицию. Я не верующий, мне то кто кому подчиняется и кто кого признают - без разницы - я сделал бы именно так. "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 805
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Думается мне, таким образом они уведут в оппозицию чуть не половину православных верующих.
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Отлично.А им из Константинополя и Киева помашут ручкой и скажут-бывайте,ихтиандры хуевы "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 8897
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Лично меня - это никак не расстроит.
В конце концов в кого верить - выбор человека. Если в Украине человек считает себя прихожанином Московского патриархата - Киев и Константинополь ему не укажут что он не прав. Теперь каждый верующий сам решит с кем он, и сомневаюсь что от этого решения он перейдёт в другой лагерь. "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 5854
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Это на кацапии уведут, даже не сомневаюсь что сами пойдут, здесь хрен кто сдвинется с места.
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И Папу Римского отстраните, заодно...
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Конченные русские дебилы.
1) Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права.

2) Так каким образом кто-то там в вашем Московском сатанате может налагать анафемы на кого-то на территории, которая не вам принадлежит?
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по анафеме скоро получишь кастрат дегенеративный Клим
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"Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату"

Належить-належить - там рішення 1686 року з архівів підняли, пилюку здули, головою похитали, мовляв, кляті середньовічні обставини такі-сякі, і скасували.
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" Климент (Вечеря)"

Ітут злямзили наше слово. У мокшів це ужін.
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Попи Сатанату "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 8391 бісяться і йухню несуть. Ще й потвора гундяєвська "поганялу" має - Вечеря. Анафему воно хоче на Вселенського патріарха накласти. Суки, ви можете тільки собі в ряси накласти. Ще й Філарет хоче їх до себе прийняти в УПЦ. Треба гнати цих сатаністів найух, не тільки з церкви, а і з України. "Анафему Варфоломію!" - в УПЦ МП пропонують відлучити від церкви Вселенського патріарха Варфоломія - Цензор.НЕТ 8030
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Архиепископ Климент подчеркнул, что УПЦ МП не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии. Так вас ни кто и не спрашивал, ни Константинополь, ни Украина.
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А вот тут то и всплывает неполноценность УПЦ МП как церкви. УПЦ МП не является самостоятельной церковью, и не может накладывать анафему на кого-либо. УПЦ МП в этом вопросе может полагаться только на РПЦ, "самоуправной" частью которой она является. В этом вопросе УПЦ МП просто лающие собачки РПЦ.
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я знову ж, в 2259-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Анафему Варфоломею!", - в УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха
 
 
 
 
 
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