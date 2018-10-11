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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15563) церковь (896) автокефалия (169)

 Увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте - это московская агентура, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не даст разжечь в Украине религиозную войну после предоставления автокефалии.

Об этом он заявил в видеообращении в четверг вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом Украинскую православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю – это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия и мы этого точно не допустим", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, создание единой Украинской православной церкови – это путь к миру, взаимопониманию и объединению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Господь услышал наши молитвы. Это победа над московскими демонами", - Порошенко о решении Синода Вселенского патриархата об автокефалии Украины. ВИДЕО

"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура. Потому что цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и Украинского государства", - сказал президент .

Порошенко также подчеркнул, что государство Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит верность РПЦ .

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090972
 
   
 Топ комментарии
 
"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура.." Петя, ты совсем ипанулся? А ловить касапских провокаторов твои ручные СБУшники не пробовали?? Одуреваю от такого гаранта..
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ну и как лавра может быть под московией, которая агрессор? петя звезданат натрия походу
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ну и как лавра может быть под московией, которая агрессор? петя звезданат натрия походу
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ну да конечно...., религиозная война нам не нужна....

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То он к бизнесу присматривался, проводил экономическую разведку.
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Та показуй все що завгодно, але: "По ділам судить Господь" !
А діла Порошенка це: 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ. Источник: https://censor.net.ua/n3090972"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да уж, путирасты не упустят возможности нагадить Украине, мрази еще те.
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"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура.." Петя, ты совсем ипанулся? А ловить касапских провокаторов твои ручные СБУшники не пробовали?? Одуреваю от такого гаранта..
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у нас сбу - це бізнесмени поза законом!
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То, в чём Вы подозреваете "Петю", больше к Вам относится... На все храмы СБУшников не напасёшься, и заслоны милицейские не поставишь ... Они тоже люди и круглые сутки на службе сидеть не могут... А если люди "покладут", на эти призывы, "большой и толстый", и пройдут мимо, то всё просто затухнет, не начавшись... А если и что-то "заварится", то к тому времени и полиция подтянется, и по головам получат лишь провокаторы, а не посторонние граждане, поведшиеся на призывы...
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Правильно, какой нафиг силой!? Мы им аренду аннулируем и странствовать отправим! Увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте - это московская агентура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7509
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З тієї хвилини як це рішення було прийнято почалося розграбування українських релігійних об'єктів окупованих московитами. Необхідно запобігти цьому!
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Де Ви там, в Голландії?

Та нехай грабують. Бо віра не в об'єктах, а серцях вірних. Кацапи багато церков/храмів розграбували. І що, допомогло їм це?
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Не облажайтесь как в Крыму 2014, сразу стрелять на поражение зелёных человечков, только сейчас чёрных человечков в халатиках с козлиными бородками
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Ну, можем и не призывать, может сам догадаешься отдать Лавры истинной поместной церкви?
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В чем проблема? Почему мокши не могут создать новую лавру ? К примеру магаданско-колымскую или коми-пермяцкую...Это будут настоящие, их скрепные лавры, на которые 100 процентов никто претендовать не будет Увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте - это московская агентура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2997
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Петя - треба терміново прийняти законопроект про церкву держави-окупанта в Україні, котрий вже років зо два пилиться десь в ВР.. Надавай підсрачників своїм шісткам в Раді - нехай виносять на гососування по гарячих слідах.. Треба вриватися на плечах ворога, а не соплі жувати під палкі промови, як це робиш ти..
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оно прэзыдэнт мыру) его только рошенки волнуют и мыр
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саме так, адміністративними, податковими методами змусити рпц платити завелику ціну їхнього перебування на территорії України. Для цього треба приймати відповідне законодавство по типу: встановлення їм строку для перереєстрації найменування (прицьому не на "руська" міняти назву, а саме на слова "російська церква в Україні" - щоб законом була вимога прописати у назві так). Не переєструвалися в строк - втрата статусу релігійної установи з усіма наслідками, наприклад - позбавлення податкових та орендних пільг. Потім виникають податкові борги, потім податкові застави, опис, реалізація тощо. Саме законними методами вичавлювати їх з України треба, не чекати поки у народу терпець лопне та образно кажучи "почнуть активісти штурмувати Лавру". Активісти "штурмують" вже коли наболіло та влада бездіє.
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Старая песня пети про ахентов хремля.А то ,что главную святыню Украинцев занимают мокшанские попы и ведут там свою подрывную деятельность это нормально.Да там петины.Спросите у голубана и атброскина в какую они церковь ходили и ходят?
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то також "пєтя віноват", що три століття тому кацапські попи захопили наші лаври? ))) Отакої... Дно де?
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Найгірший през в історії України дав Україні власну церкву. Оце так досягнення.
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Бризкайте на попів МПЦ свяченою водою.
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Женіть провокаторів-тітушок! Мирний протест!
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..лаври переможця не передаються Побачите людей, які закликають силою взяти Лавру, монастир або храм, знайте - це московська агентура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6634
А лаври-храми є поки що власністю міністерства культури.
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То есть с томосом будет то же, что и с безвизом. На бумаге есть, на практике пользы нет, Лавра и еще сотни церквей по Украине останутся под московскими попами.
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бо економіка продовжує падати , а люди , з України , вже просто масово тікають .
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Потому что месячной зарплаты среднестатистического украинца хватит чтобы прожить дня 3 в Европе. А у кого зарплата позволяет - тот и консульский сбор заплатить мог.
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а ви не їздіть кожного місяця. От і вистачить. А мені от сподобалось по безвізу поїхати у відпустку. Ніяких клопот, ніяких принизливих поглядів на кордоні європейської країни. Прекрасно.
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в мене до таких "скептиків", як ви є питання. Ви раніше бували за кордоном, у подорожах, чи справх? Часто?
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А какая польза кацапу от нашего безвиза?
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і тут злодій мальдівський своїх захищає
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Bihus.info‏ @bihusinfo 7 ч.7 часов назад
Мовчанка від Президента: через 10 днів після викриття розвідника Семочка, ми не почули ані слова від Верховного головнокомандуючого. Так само як від СБУ.
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так він же ж із ним не даремно ділиться!
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вдає сліпоглухонімого :"я не я і банда не моя"
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Вечная нержавеющая мудрость:

В стране, которой хорошо управляют, стыдятся бедности.
В стране, которой плохо управляют, стыдятся богатства.

Конфуций
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Конфуций - огент крымля китайского происхождения.
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Тема диссертации - "Некоторые особенности производства минета ВИП-персонам при пониженной эрекции"...
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А навіщо штурмувати Лавру? Врізати чортам воду, світло, газ- самі потвткають, як таргани
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Те, кто выходя из мужского монастыря застёгивает штаны на улице - тоже московская агентура
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... .Побоище удалось остановить только прибывшим на место провокации народным депутатам от оппозиции - Петру Порошенко и Олегу Тягнибоку. Да и то с огромным трудом: дело в том, что атакующие АП граждане имели явно других авторитетов и преследовали четко поставленную им цель.
... ..
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ахаха..соєвий барихха..От наш і наша газова тюляхуло пріде..парядак наведе.
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Никаких захватов. На бывших УПЦ МП ,не присоединившихся к УПЦ, должно быть написано РПЦ. Народ сам решит.
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це без сумніву. Зараз почнуться і провокації, і інші паскудні дії від фсб-шного паханату. Вони саме цього навчені. Сподіваюсь, в українців вистачить мізків не приймати участь у різного роду беззаконнях. Ми і за допомогою Закону переможемо кацапську банду в рясах. Тим більше, що православний світ, у більшості своїй, підтримує наші прагнення.
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Корчинскій медведчука ,трахакоханівскій з своїми атмарозками ,Сволота тягнивсраку,ПСи,Сц14 вже готові до провокацій -чекають команду "фас" від путіна.
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та багатенько їх тут, що патріотизмом та вишиванками прикриваються, і все роблять щоб зашкодити іміджу України. Як на мене, то вся ригоанальна кліка, оті вілкули бойки та новінські не такі небезпечні, як псевдопатріоти, які працюють на кремлівських гномів. Вілкули хоч діють відкрито, та не приховують ані прагнень своїх, ані вчинків. А от прихованих зрадників варто більше остерігатись, ніж впізнаних ворогів.
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петя все правильно сказал и умыл руки а дальше не его забота если че)
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Вперше,мабуть і в останне,зустрічаю президента-провокатора!!Як хочеться до кормушки антигаранту миру, добробуту,спокою!
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в Порошенка "кормушка" була і раніше. В нього власний та успішний бізнес. Ти не знав?
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Петро Олексиёвыч, ты не ссы - прорвёмся!)))
Надо действовать решительно. А то в таком ключе московской агентурой можно было бы назвать и:
1. Пацанов, которые 1-ого Ленина напротив Бесарабки валили;
2. Парасюка, который призвал свергнуть Януковича;
3. Всех тех, кто скандировал "Путинхуйло"!
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поросюк "прізвал" "свергнуть" януковоча, коли той вже на лижах стояв.. Так що, заслуги парасюка - десь процентів НУЛЬ )))
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Ти ба, який "патріот". Церквам в Україні не належить жодна відома церковна споруда, вони всі в користуванні у церков, але належать державі. Можна було б давно повернути всі святині в державну власність, і віддати їх у користування іншій конфесії, причому це було б абсолютно законно. Але "чомусь" диякон маасковськаго паханату Порошенко того не робить.
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Всех гундяевских попов ссаными тряпками гнать за поребрик! Пусть прибудет в хуйлостане гундяевского православия! Вообще то лучший способ вразумления кацапских попов это обливать их мочой. Воняют запарафиненые московские попы ну очень скрепно - "а-ля Рюссю".
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я знову ж, в 2256-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Все правельно. Там повно "шизіків", сам такого знаю, зі справою з психдиспансера.
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Нє ну Лавру тра взять під охорону шоб квартіранти чого не стирили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте - это московская агентура, - Порошенко
 
 
 
 
 
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