 Увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте - это московская агентура, - Порошенко

Об этом он заявил в видеообращении в четверг вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом Украинскую православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю – это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия и мы этого точно не допустим", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, создание единой Украинской православной церкови – это путь к миру, взаимопониманию и объединению.

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"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура. Потому что цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и Украинского государства", - сказал президент .

Порошенко также подчеркнул, что государство Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит верность РПЦ .

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.