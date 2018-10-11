 Решение об автокефалии для Украины - катастрофа! - РПЦ о решении Синода Константинопольского патриархата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, священник Александр Волков.
По словам Волкова, "Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия".
Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Поздно пить боржоми, почки отвалились.
КУЙЛО СВОЕЙ 'МНОГОХОДОВКОЙ' ПОТЕРЯЛ УКРАИНУ
И СЛИЛ В СРАСЕИ В СЛИВНУЮ ЯМУ
кацапня потомственный зброд!
Готовим транспаранты. Текст "ОТСТУПНИКИ ! ЕРЕТИКИ ! НЕЧЕСТИВЦЫ ! НА костер их !!"
Кстати теперь нужно быть в сто раз внимательными=>эти упыри на все способны замутят ещё какую нибудь "священную войнушку".........не дай Бог конечно
, Москва сгогела целиком,
пуйло накрылся медным тазом и тлеет кремль и дым кругом..
а пра сам прцесс ў Канстанцінопалі, амаль ніхто не ў курсе, пры тому, що багато позиціонують соби, як типо "православних", але якщо вони істинно віруючі, то вони повинні бігти від Гундяя, тому що він сектант! Нє?
Ниже выдержка из "Томоса" 1943 года для мокшанского "патриархата" -
делегатов на "собор" отбирали комиссары госбезопасности Карцов и Федотов. Делегатов на "собор" тщательно инструктировали:
"Обязать агентов из числа епископов, участников предсобороного совещания, по прибытию связаться с работниками 5 отдела 2 управления НКГБ СССР" (с)
Сейчас гэбэшная секта возмущается украинским, руським Томосом, но пена скоро спадет. И уже мы зададим актуальные вопросы на тему богословия. Духовные, животрепещущие, патриархальные. Что-то вроде:
- Какого куя вы, нелегальные сектанты-комиссары-безбожники, вообще делаете в православии?
Слова, разумеется, будут другие, но смысл именно такой. Де-юре рассеянский патриархат незаконен. И этот косяк мы выжмем досуха.