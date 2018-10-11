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 Решение об автокефалии для Украины - катастрофа! - РПЦ о решении Синода Константинопольского патриархата

Снятие Вселенским патриархатом анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета является легализацией раскола в православии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил ТАСС пресс-секретарь главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, священник Александр Волков.

По словам Волкова, "Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия".

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090971
 
   
 Топ комментарии
 
Лично мне с аварией ракеты всё ясно: после ссоры Гундяева с Константинополем перестало работать освящение.
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Какое отношение имеют к мировому православию кацапские шаманы?
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Эти слова мокшанских попов - услада слуха, радость сердца.
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ти на вулицю вийди, знайдеш з чим порівнювати, чи ти пітерський шоколад?
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на твою, що за порєбріком? Чи на яку "вулицю"?
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рогаті монголоіди самі до цього дійшли... зараз усім на Колиму, за ягелем))
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Наявність інших православних церков для них не є розколом, а Україні не можна чомусь мати свю церкву, православну ж. Логіка якась схиблена
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Из заявления совершенно непонятно, а обственно раскольники в православном мире? Следуя логике и фактам, главный раскольник это шайка Гундяева с кучкой еретиков. Нужно предать анафеме этих подлых мерзавцев😄
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...На официальном сайте реестрового Кубанского казачьего войска опубликовано открытое обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I. Казаки требуют от иерарха отказаться от намерения предоставить автокефалию Украинской православной Церкви, угрожая "выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви".
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...краснопузоє казачєство...Блазнота хохло-кацапська.
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Поздно требовать, все уже решено.
Поздно пить боржоми, почки отвалились.
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Лодки смолят, Цареград будут штурмовать Рішення про автокефалію для України - катастрофа! - РПЦ про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 8071
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рылои не вышли и смолят не лодки а себе пердаки
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яка "катастрофа"?, в чому "катастрофа"? Живіть собі в московії своїй. Вам не вистачає приходів? Не вистачає віруючих расєйскії граждан? Чи "катастрофа" не в українскій автокефалії, а в тім, що московський паханат вперше за кілька сторіч назвали голосно - злочинцями, негідниками та крадіями? Та хай гундяй не переймається такими дрібничками, бо мацковський паханат, та і взагалі "рюзьге мір", вже більше ніж вони самі себе - ніхто не зганьбить. Просто, про це промовили вголос, а не пошепки.
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... " Ой що ж то за шум учинився, Київ томос допросився..."
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Як культурно звучить фраза "Нампіздєц" - "Катастрофа"... (звиняйте за мій хранцузький)
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Як художник художнику скажу Вам, шановний, що Ваш хранцузький на досить високому рівні... Рішення про автокефалію для України - катастрофа! - РПЦ про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 5144 Рішення про автокефалію для України - катастрофа! - РПЦ про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 4539
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нет.ЭТО КАТАСТРОФА ДЛЯ СРАСЕИ!
КУЙЛО СВОЕЙ 'МНОГОХОДОВКОЙ' ПОТЕРЯЛ УКРАИНУ
И СЛИЛ В СРАСЕИ В СЛИВНУЮ ЯМУ
кацапня потомственный зброд!
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Сейчас идиоты из УПЦ (МП) вякнут что то о Варфоломея и он их тупо отлучит от церкви
Готовим транспаранты. Текст "ОТСТУПНИКИ ! ЕРЕТИКИ ! НЕЧЕСТИВЦЫ ! НА костер их !!"
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Третий Рим, говорите, да, коцсапы ??? Ну, ну...Рішення про автокефалію для України - катастрофа! - РПЦ про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 4173 Бггг
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мацква, а мацква, четвЙОртим рімом будєш?
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мацква, а мацква, трЄтьєй Троєщіной будєш? Рішення про автокефалію для України - катастрофа! - РПЦ про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 1645
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как бы мордва сегодня не подпалила своими пылающими пердаками свои же капища нечистивого зверя на удмуртии.
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Так не кто и не спорит , что томас для Украины это катастрофа для РПЦ , все правильно сказано.Потеря 60% рынка и доходов это ясен перец катастрофа для любой фирмы , а для секты по продаже воздуха и свечей и подавно.
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60% рынка и доходов это реально катастрофа. Їмпіздєц (хранцузький) )))
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Катастрофа в тому,що руйнується вся кацапська брехлива історія-міф. Самостійної України в ній ніколи не було місця.Звідтіля і мантри про "один народ", "вікову дружбу","України не існує","українців не існує" і т.п. Тому й казало колись хуйло на якомусь зборищі,що "Украіну нам патєрять нєльзя". Бо розуміло всі наслідки такої втрати. Чесно кажучи,я не розумію,що буде далі.Дай нам Боже вистояти і вижити!
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Воот же оон!!! Шпиль!!! А вон снег лежит!!! А вы не верили, что фотки есть!
Рішення про автокефалію для України - катастрофа! - РПЦ про рішення Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 6706
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Ну все, накрылся медным тазом самозваный третий Рим, все вернулось на круги своя-мокши самозванцы, самосвяты, еретики, расскольники
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Истерикой из кАцапии довольна.........
Кстати теперь нужно быть в сто раз внимательными=>эти упыри на все способны замутят ещё какую нибудь "священную войнушку".........не дай Бог конечно
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вчера приснился сон прекрасный,
, Москва сгогела целиком,
пуйло накрылся медным тазом и тлеет кремль и дым кругом..
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Треба випити філіжанку кави з цього приводу...
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я уже векья романья стакан хлопнул
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это ж сколько кагора будет выпито...
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..Увогуле, так! Я 100500. спрабава довести інфо о Томосе для України на госсайтах Білорусі, і там !гэата iнфа , була меньш ніж пару хвилин ,люди були в акуе !,гэта значыць тое , што. лайкофф (мені пох, на них, ну майже пох,) ))))))))))) було до яуха,

а пра сам прцесс ў Канстанцінопалі, амаль ніхто не ў курсе, пры тому, що багато позиціонують соби, як типо "православних", але якщо вони істинно віруючі, то вони повинні бігти від Гундяя, тому що він сектант! Нє?
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Гэбешный москальский сатанат, мокшанские самосвяты уже ставят знак равенства между собой и всем мировым православие?) рожа не треснет, мокши?))

Ниже выдержка из "Томоса" 1943 года для мокшанского "патриархата" -

делегатов на "собор" отбирали комиссары госбезопасности Карцов и Федотов. Делегатов на "собор" тщательно инструктировали:
"Обязать агентов из числа епископов, участников предсобороного совещания, по прибытию связаться с работниками 5 отдела 2 управления НКГБ СССР" (с)

Сейчас гэбэшная секта возмущается украинским, руським Томосом, но пена скоро спадет. И уже мы зададим актуальные вопросы на тему богословия. Духовные, животрепещущие, патриархальные. Что-то вроде:
- Какого куя вы, нелегальные сектанты-комиссары-безбожники, вообще делаете в православии?

Слова, разумеется, будут другие, но смысл именно такой. Де-юре рассеянский патриархат незаконен. И этот косяк мы выжмем досуха.
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Вот так рашка призналась, что красный цвет ей знаком, вспомнили красную черту))
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РУСЬ крестили а не Московию.кирюха точно уйдет в запой.
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Так! Все в очередь на обрывание! Вы теперь и не мусульмане и христианство украли. только обрывание и тайга!
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Нада вже шото робить с єрєтіками кацопоклонніками.
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я знову ж, в 2260-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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