 В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет

Часть представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) готовы объединиться с Киевским патриархатом в единую украинскую православную церковь. Об этом 11 октября на пресс-конференции заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

На вопрос, сколько иерархов Московского патриархата готовы перейти в объединенную церковь, Филарет не ответил.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10-ти. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.

До этого на пресс-конференции Филарет сообщил, что снятие с него анафемы Вселенским патриархатом открыло возможность к объединению УПЦ КП с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят.

Трехдневный синод Вселенского патриархата начался 9 октября в Стамбуле. Заседание проходит в закрытом режиме.

11 октября издание orthodoxia.info сообщило, что предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане. Вселенский патриарх также возвратил Украинскую православную церковь в лоно Константинополя.