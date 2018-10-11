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 Политика Украины, Общество
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 В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви считает, что в будущем иерархи УПЦ МП будут присоединяться к Украинской православной церкви "десятками".

Часть представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) готовы объединиться с Киевским патриархатом в единую украинскую православную церковь. Об этом 11 октября на пресс-конференции заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

На вопрос, сколько иерархов Московского патриархата готовы перейти в объединенную церковь, Филарет не ответил.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10-ти. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.

До этого на пресс-конференции Филарет сообщил, что снятие с него анафемы Вселенским патриархатом открыло возможность к объединению УПЦ КП с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят.

Трехдневный синод Вселенского патриархата начался 9 октября в Стамбуле. Заседание проходит в закрытом режиме.

11 октября издание orthodoxia.info сообщило, что предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Синод Вселенского патриархата восстановил в каноническом сане. Вселенский патриарх также возвратил Украинскую православную церковь в лоно Константинополя.

Источник: https://censor.net.ua/n3090970
 
   
 Топ комментарии
 
Знаємо , Ваша Святість, знаємо.. Тільки онуфрія, пашу-мерседеса та ще найбільш одіозних - женіть в три шиї.. Того священника, котрий в Запоріжжі відмовився відспівувати загиблого хлопчика, котрий був хрещений у Вас - відлучіть від церкви.. Будьте суворим, але справедливим- яким Ви завжди і були, Ваша Святість..
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адекватних прийняти - а решті геть із України!
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Пускай входят) Остальных расстрелять))))))))) Ой, не буду озвучивать планов хунты))
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Батенька, да вы сразу все планы фошиздов и хунтят здесь выкладываете))) хотите чтобы гундяич до утра не дожил, собственным ядом захлебнулся)))
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Очччень теперь хочеться послушать от господ порохоботов про фсбшных попов. Вся эта история с томосом напоминает историю как бывшие рыги и инвесторы в кацапскую карамель резко нацепили вышиванки и стали патриотами В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет - Цензор.НЕТ 2554
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Громади вирішать хто у них священником буде. Це їхнє право - залишити того, що був або попросити іншого. Певен, що декого відрядять до мокші.
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Знаємо , Ваша Святість, знаємо.. Тільки онуфрія, пашу-мерседеса та ще найбільш одіозних - женіть в три шиї.. Того священника, котрий в Запоріжжі відмовився відспівувати загиблого хлопчика, котрий був хрещений у Вас - відлучіть від церкви.. Будьте суворим, але справедливим- яким Ви завжди і були, Ваша Святість..
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звісно. Бо більша частина з них - етнічні українці. І не всі в паханаті так вже залежать духовно від гундяя. Чим більше отців приєднається до об'єднаної СПРАВЖНЬОЇ української церкви, тим менше нам доведеться кацапського сміття вимітати з України поганою метлою.
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Смотрел статистику к примеру в Беларуси, лишь два высших иерарха белорусы-остальные мокши-это 98 процентов. Нах мокш, пингвины, моржи, тюлени, алени, лоси мокшании-ждут своих пастырей
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Обязательно проверить на наличие удостоверения КГБ!
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адекватних прийняти - а решті геть із України!
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А шо ж им "безработно-безденежным",на биржу труда идти?! "Я же должен где-то харчеваться!"
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Только после прохода через "рамку" и.....минное поле)))
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Нє, от дивні ви люди! а куди ж їм діватися? Не на завод же працювати або в село.
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А чего только иерархи УПЦ МП? Мы таки тоже себе пару местов прикупим, шоб я так жил В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет - Цензор.НЕТ 8569

"Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата"
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Завтра побегут табунами. Не на московию же им возвращаться!
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Гаразд, перевіряємо на причетність до подій на Донбасі та в Криму, проповідей на заклики проти України.
Чистий? Велкам, Ні - геть до московії.
Ще крок і Томос НАШ.

А там і СБУ руку прикладе, аби вичистити москальську наволоч з української церкви. (зараз це передчасно, москальке болото і так на гази виходить, не довести б до вибуху) В Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет - Цензор.НЕТ 4041
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украинcкую православную церковь хотят войти часть иерархов УПЦ МП, - Филарет
 
 
 
 
 
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