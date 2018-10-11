 Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Сегодня сделан еще один шаг к предоставлению нам Томоса о создании независимой украинской церкви.

Приветствую всех! Это еще одна наша общая победа. Победа, которая делает Украину сильнее".

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.