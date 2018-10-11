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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
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Все про:Константинопольский патриархат (43) Гройсман (4350) автокефалия (169)

 Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Константинопольского патриархата - это общая победа, которая делает Украину еще сильнее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Сегодня сделан еще один шаг к предоставлению нам Томоса о создании независимой украинской церкви.

Приветствую всех! Это еще одна наша общая победа. Победа, которая делает Украину сильнее".

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090969
 
   
 Топ комментарии
 
Коня кують - і жаба лапу підставляє.. Отак - і петя зі своєю "шісткою" гросею..
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Это не только большая победа, а и историческая/эпохальная........
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а ты при чем твои победы это нищее население и газ в 11 раз поднятый
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"старобешевская, старохреческайя. старотрахтористка - от паша. от ....ина"
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И хотя я не православный, вижу что живу во время перемен! Тяжелых, грязных , но перемен.....!
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розклеїли в день вибухів на складі в Ічні Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 6725
Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 9707
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то відверте знущання , яке народ як завжди мовчки проковтнув .
П.С - де масштабні акціє протесту з вимогою покарати винних ? так отож ... Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 6276
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Рэбэ, еврейского козачества, особенно за это переживал.
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Вот видите даже "Ветхозаветные" поддерживают Украинскую Поместную Церковь Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 6016
Значит Вы на правильном пути.
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Это не только большая победа, а и историческая/эпохальная........
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Коня кують - і жаба лапу підставляє.. Отак - і петя зі своєю "шісткою" гросею..
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только коня подковывать при Пете начали.....умные и без шоколадные к этому не дошли.
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И грабить с утроенной энергией,тоже при гидранте начали
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сами себя мотивируете, там ваши в думе вас за соседа коммуналку оплатить предлагают. Проглотите?
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Чего это брехня? Оффшорного коня как раз при Петре конкретно так подковывать начали.
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Коня начали подковьівать с обретения независимости. Петя просто упал на хвост как он єто умеет
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если он и дальше так будет падать, то НАТО и Евро уже завтра...
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НАТО и Европа уже ему ответили ЧТО надо делать вместо трепаться
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УРРРЯ... ПЕРЕМОГА...
и теперь долаар станет по 8, бензин по 10, комуналка снизится, газ и электрика подешевеет...
как же достали соевые своими бравурными "перемогами"...
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Ну раз Грося сказал, тогда усе... мона начинать Это еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 6898


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Україна наче прокидається, знімає віковічні кайдани і встає у повний зріст. Скоро вона розвернеться у повну силу, кацапчики
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Где победа-там евреи. Богомизбранный народ. Если бы не они ...
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Они шо томас для синагоги тоже провернули?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто еще одна наша общая победа, - Гройсман о решении Синода Константинопольского патриархата
 
 
 
 
 
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