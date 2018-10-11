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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Москва (2542) СВР (33) смерть (5382) шпионаж (721)

 В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки

В Москве в квартире нашли тело полковника Службы внешней разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По словам источника, сотрудника СВР нашли в собственной квартире, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.

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Согласно имеющейся информации, 8 октября полковника сбила машина, но от госпитализации он отказался. На следующей день в правоохранительные органы обратилась сестра мужчины, так как он перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили тело мужчины в квартире.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090968
 
   
 Топ комментарии
 
Полковники гру случайно не умирают.
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Машина не добила - поэтому пришлось посылать
на дом парфюмеров с "новичком"...
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Машина не добила - поэтому пришлось посылать
на дом парфюмеров с "новичком"...
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не над о их проблемах сегодня. Совсем молодые воины Украины погибли!
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До речі, Олеся Бакланова була родом з Луганської області. Зовсім ще дитина загинула вчора, захищаючи Україну.
В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 7473
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да читала, а еще 2 совсем пацаны, одного с собакой на Фейсбуке увидела, сердце оборвалось.
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Вмирають. І наш обов'язок- зробити все можливе щоб більше не вмирали.
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Низький уклін загиблим героям. Відповідь одна: бити ворога, гнати з нашої землі, будувати сильну країну з ефективною економикою, освітою, наукою. Так буде.
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Погибшим воинам - пухом родная земля и светлая память.
Их убийцам - позорная смерть и забвение.
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Не існує в Світі випадкового. Якщо зірки палають, то це комусь потрібно.
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Ой, давно у них "случайно" не умирали! В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 4530 Опять "мор" начался?!
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В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки

- схоже , ЦН вирішив пожартувати у заголовку ? В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 7601
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начинается мор полковников в говностане...богоугодное дело.
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В затылке топор торчит и 6 ножевых какое ужастное самоубийство
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Забій скота триває. Тепер і за оглядання шпілєй хтось скоро піде корінці травички оглядати знизу.
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Кура мокшанская на знаке их службы-это эпично. Прям реквием по-кацапизму В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 886
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А у нас есть замена- семочка. Забирайте себе его. На повышение. У нас он заместитель СВР
В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 7667
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Пеця не віддасть - він йому самому потрібен
В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 6261
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В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 854Bihus.info‏ @bihusinfo 7 ч.7 часов назад
Мовчанка від Президента: через 10 днів після викриття розвідника Семочка, ми не почули ані слова від Верховного головнокомандуючого. Так само як від СБУ. В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 6934 https://youtu.be/x0N3jpCN0CA через @YouTube
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и наверняка совершенно случайно, он отвечал за операцию со шпилями...
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"Совершенно случайно" - альтернативное шоу "Совершенно секретно"
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День сегодня замечательный. Что ни новость то в радость!
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похоже случайно попавший под колёса машины полковник,к тому же случайно отказавшийся от госпитализации,имел случайное отношение к "Новичку" ?
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случайно "следов насильственной смерти не обнаружили"
Надо увеличивать режим санкций до полного торгового эмбарго, гуманитарные поставки продуктов и медикаментов не делать, тогда совершенно случайно ватники перебьют друг дружку во славу карлика и великого гундяя.
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Дуже сумна новина . Пiду чарку выпью . Дай Боже !
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Полковник думал, что в больнице быстро найдут и "залечат". Однако, его нашли и в квартире и, всё-таки, успешно "залечили"...
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випадково народився, випадково жив, випадково вмер...
це - рюзге мір, малята!
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"так как он перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили тело мужчины в квартире?? .Источник: https://censor.net.ua/n3090968" - сортире
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там хоть полковники дохнуть, холера, а у нас ну ніяк, коли вже і в нас почнеться
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Анекдот!
Заходит Щирлиц в кабинет к Борману, смотрит, а тот лежит мордой в стол, из затылка топор торчит.
- Отравился бедолага...
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Полковника сбила машина, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было... Источник: https://censor.net.ua/n3090968В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 3481
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Сегодня на московии столько приятных "случайностей".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки
 
 
 
 
 
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