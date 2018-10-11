 В Москве случайно умер полковник Службы внешней разведки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По словам источника, сотрудника СВР нашли в собственной квартире, при этом следов насильственной смерти обнаружено не было.
Согласно имеющейся информации, 8 октября полковника сбила машина, но от госпитализации он отказался. На следующей день в правоохранительные органы обратилась сестра мужчины, так как он перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили тело мужчины в квартире.
на дом парфюмеров с "новичком"...
Их убийцам - позорная смерть и забвение.
- схоже , ЦН вирішив пожартувати у заголовку ?
Мовчанка від Президента: через 10 днів після викриття розвідника Семочка, ми не почули ані слова від Верховного головнокомандуючого. Так само як від СБУ. https://youtu.be/x0N3jpCN0CA через @YouTube
Надо увеличивать режим санкций до полного торгового эмбарго, гуманитарные поставки продуктов и медикаментов не делать, тогда совершенно случайно ватники перебьют друг дружку во славу карлика и великого гундяя.
це - рюзге мір, малята!
Заходит Щирлиц в кабинет к Борману, смотрит, а тот лежит мордой в стол, из затылка топор торчит.
- Отравился бедолага...