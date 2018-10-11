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 Открыто уголовное производство по статье "экоцид", - представитель президента в Крыму Бабин об отравлении в оккупированном Армянске

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье "экоцид" по факту выброса вредных веществ в оккупированном Армянске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, правозащитник Борис Бабин.

"Мы мониторим ситуацию в Армянске. Совместно с уполномоченными органами мы предпринимаем специальные меры, о которых подробно сообщим вечером. В отличие от некоторых должностных лиц, я бы слепо не доверял оккупационной пропаганде. Нужно отсеивать фейки и вбросы в соцсетях. Украинским СМИ не стоит их ретранслировать. Сейчас работают соответствующие структуры СБУ. Открыто уголовное производство по статье "экоцид". По заявлению представительства президента. Чтобы все было централизовано", – подчеркнул Бабин.

Он отметил, что в Армянске есть специалисты украинских ведомств. "Мы благодарны СБУ за то, что они занимаются данным вопросом. Ведь именно они должны определять загрязненность на "Титане". Соответствующие исследования также должны провести Минэкологии и Минздрав. У них есть полномочия и специалисты на месте событий", – резюмировал Бабин. 

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Источник: https://censor.net.ua/n3090967
 
   
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"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. .."
А если бы "лавка" - сотворила такое. Был бы "экоцид" или интерес? Гм...? Так борьба за эуоцид или лавку?
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А Мариуполь, Запорожье или Кривой Рог им категорически "не интересны"?!..здесь тоже экоцид, здесь тоже травят людей.
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..."екоцид"...
У всякої лівацької червоної мерзоти запозичують все нові й нові "терміни". Тьху!
Скоро зовсім знецінять всі слова, що закінчуються на -цид.
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Отменено действие синодального письма 1686 года, которым Киевская митрополия была подчинена Московскому патриархату идите все на йуг
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Визнаю історичну місію Путіна… Він виявися в політиці і духовній сфері настільки самим великим, самим сильним і самим азартним граком , що не лише САМ СЕБЕ, але й росію переграв з розгромним підсумком!!
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