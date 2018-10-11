"Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер..."

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией ", - сказал американский дипломат.

Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.

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"Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией", - сказал представитель Госдепа сегодня в Брюсселе.

"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - сказал Волкер.

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