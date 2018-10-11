"Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер..."

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией ", - сказал американский дипломат.
Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.
"Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией", - сказал представитель Госдепа сегодня в Брюсселе.
"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - сказал Волкер.
С выраженьем на лице.
Выражает то лицо
Чем садятся на крыльцо.
а та что будет!пойдет на перегной!
А так ДА )(уйло само себя "переиграло"........
На Руси-Украине, тех кто убивают презирают и ненавидят.
А в России - боятся и уважают.
Шо напав на Украину
Он не только ее потерял
Он приобрел очень грозного врага
Который не только ушел
Но и который все сделает
Чтобы уничтожить Орду
Которую он восемьсот лет назад и породил
Дело Киева стать первым
Как было издревне
Дело Московии
Быть болотом.
п.с. внукам-правнукам буду розказувати про війну і про кацапів , аби тільки не робили більше помилок...
Тепер пора білорусам підняти питання білоруської автокефалії, або приєднатись до української церкви, у складі якої у час Київської Митрополії вони були.
- Идиот, по-"хахляцки" "домовиной гроб именуется!!!
московские гниды не пройдут!
Это работа следующего президента.
Кто знает. А не переложил ли Путин все политическое в экономическое? Обычные живут не политикой, а обычно. Готов ли госп. Волкер, за проиграш Путина - политически? Вложить деньги в сою страну - ЭКОНОМИЧЕСКИ? Так, как план МАршалла.
Ну и .... Где?
(Украинцы? Много -"пьют", затем долго опохмеляются. Нет Волкеров и Путиных - Есть Украины. Это? ОСНОВНОЕ!
Життя переповнене символами.
В день антимосковського синоду Вселенської патріархії, Бог натякнув московитам, що небо не для них.
Ракета до неба не долетіла.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3090963
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теж собі відмітив, шо ми самі не збирались собачитись з росіянами - таки, там багато наших родичів та знайомих - цілком притомних. Та зневажливе ставлення, до України та українців породило відразу, а гібридна агресія зовсім вбила надію на добросусідство.