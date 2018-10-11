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 Политика Украины
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 Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер

Отделение Украинской православной церкви от РПЦ подчеркнет тот факт, что в политическом измерении Владимир Путин потерял Украину.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией ", - сказал американский дипломат.

Он также добавил, что военная агрессия России вылилась в то, что Украина, которая когда-то была к ней лояльна, стала более прозападной страной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Франция, США, Германия и Евросоюз поддерживают размещение миротворческой миссии на Донбассе: Россия продолжает выступать против, - Волкер

"Российские лидеры отталкивают украинский народ от исторических отношений с Россией", - сказал представитель Госдепа сегодня в Брюсселе.

"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентирована на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - сказал Волкер.

Также читайте: "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3090963
 
   
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мир заметил и оценил, а зрадоботы пишут, что Украина не в поле зрения мира
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Сидит милый на крыльце
С выраженьем на лице.
Выражает то лицо
Чем садятся на крыльцо.
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Сегодня на московии ночь превратится в день от зарева полыхающих пердаков! Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер - Цензор.НЕТ 7187
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И как символично, именно в этот День, на россии, навернулась скрепая погремушка пропагандонов КК "Союз" !
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Оккупацией Крыма Хуйло разменял ферзя на пешку. Стратег.
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Не, "мастер многоховок" - "Путенвсехпереиграл!" Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 6128
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он уже давно ее потерял...мразоты кацапской больше никогда не будет в Украине!
а та что будет!пойдет на перегной!
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Вот так кгбистов пускать во власть. Они сами себя переиграли. И церковь за 300 лет просрали за 4 года . Умеют 😀😀
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После таких новостей у шпрехенфюрера Хуйло сегодня очередной обострился в изнурительный профузный понос... Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер - Цензор.НЕТ 9406
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Слишком "жирно" з маком,........этим упыряком достаточно кукиша.......
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Оно ()(уйло) потеряло Украину начиная с февраля 2014............
А так ДА )(уйло само себя "переиграло"........
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Наверное, если бы все Московские цари, паханы большевиков и сонм партийных бонз имели бы возможность подняться из своих могил, они бы плешивого впридачу с его двойниками просто задушили бы... А может так и будет ?
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Хуйло умудрилося просрати не тільки россійскую імпєрію, а й вгробити рпц, котра була становим хребтом цієї імпєрії та родоначальницею ідеї так званого "русского міра".. Тепер - тільки взяти маркер та на лобі гундяя та своєму лобешникові написати слово "х@й".. Алах акбар, юродиві..
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Правильно , но есть небольшое дополнение , в Мордоре мусульмане плодятся в несколько раз быстрее православных , по тому они все равно через лет 20-30 станут мусульманской страной , хотят они этого или нет.
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А куйло из взрывал, потому они куйло тоже любят.
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В том -то и разница между Украиной и Россией.
На Руси-Украине, тех кто убивают презирают и ненавидят.
А в России - боятся и уважают.
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А Гундяю неплохо бы знать, что в результате конфликта с Константинопольским патриархатом теперь не работют ни проклятия, ни благословения, поэтому-то ракеты и западали чаще обычного. Соси кадило, еретик!
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Будет трагедия, будет... Не может такого быть, чтобы "чекисты" просто так уступили... Сейчас начнётся "кликушество", как в Крыму в начале марта 2014-го, пойдут провокации, задействуют "втёмную" "полезных идиотов", типа теперешнего УНА-УНСО, "СВободы", "кинув клич - "Виженемо москалів утришия, кілками!" Дураков инициативных у нас всегда хватало...
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Достаточно на законодательном уровне заставить повесить вывеску : Российская самосятовская православная церковь и все через год они просто станут нерентабельные и свалят.
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Ничего сложного... Берём за пример... Российскую Федерацию. Объявляем приходы УПЦ МП "иностранными агентами", лишаем льгот в налогобложении, обкладываем налогами, устраиваем массу обысков "по заявлениям озабоченных граждан" о "подозрительных людях, посещающих храм в ночное время", о "проносе (или провозе) подозрительных предметов на территорию храма", пару тройку разоблачений в "содомии и разврате" попов "московских"... И не надо никакого насилия применять...
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Я думаю достаточно кассовых аппаратов на входе поставить и налог 50 % от оборота .
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Нет... "В открытую" подобные вещи делать нельзя... Тогда поднимется вой о "притеснении церкви", как "конфессии". А когда их будут душить финансово, в тихих кабинетах налоговых управлений - другое дело... Тогда будут душить не "церковь", а церковную организацию", и как "юридическое лицо", а не как "пастыря божия"... Начнут "выделываться" - налоговая счета арестует... Похитрее надо быть, поизворотливее...
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Путлер так и не понял
Шо напав на Украину
Он не только ее потерял
Он приобрел очень грозного врага
Который не только ушел
Но и который все сделает
Чтобы уничтожить Орду
Которую он восемьсот лет назад и породил
Дело Киева стать первым
Как было издревне
Дело Московии
Быть болотом.
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Хуйло В.В. не тільки політично , але й МЕНТАЛЬНО до 12 коліна загубив Україну !

п.с. внукам-правнукам буду розказувати про війну і про кацапів , аби тільки не робили більше помилок...
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Нічого не буде, просто москалі утруться й будуть палати пердаками))
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Большой процент церковных приходов это бабульки и они, к сожалению,в интернет не заходят. Но они смотрят телеящик, значит на всех каналах ТВ Украины должна вестись активная просветительская работа по историческому просвещению бабулек об историческом первенстве Святого Киева перед московской ордой по всем религиозным вопросам.
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Бабки то в церковь ходят но кассу они не делают , а мерседесы и лексусы попов надо чем то заправлять и обслуживать и за зданием церкви нужен уход , по тому если , как я уже писал выше и как сказал Филарет , там будет табличка , что это московская секта , то кроме бабок туда не кто ходить не будет.
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На ТВ буде реклама. Порошенко сказав, що за свої власні кошти оплатить цю рекламу. Але хоч бабульки і не заходять в інтернет, більшість із них в курсі. Є звичайно певна кількість упоротих які визнають лише гундяєва, ну то Бог з ними, нехай залишаються в РПЦ, Україна від того не багато втратить.

Тепер пора білорусам підняти питання білоруської автокефалії, або приєднатись до української церкви, у складі якої у час Київської Митрополії вони були.
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Ну пока беларуская церковь показательно подгавкивала гундяевскому сатанату: прекратила поминать Варфоломея, писала ему письма про "ужасы украинской автокефалии"...
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В Білорусії є ще Білоруська автокефальна церква, яка незалежна від РПЦ і яка поки що не визнана канонічною. Але наш приклад їм вселить надію.
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Во-первых, беларуская автокефальная церковь поддержала УПЦ КП, но она пока не канонична и малочисленна. А в так называемой БПЦ МП Гундяй поставил экзархом своего ставленника из Рязани. Этот хмырь по кличке Павел известен еще из рязанских времен попавшим в интернет видео, где он пугает Запад тем, что московия может "открыть ядерный краник" (это дословно). Так что Вы хотите услышать от гундяевского ставленника с больной кукушкой?
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- Наташка, я на Донбасс поеду, с "хахлами" ваевать! Ты представляешь, они за войну каждому "домовину" обещают... Во, заживём в особняке "халявном"!
- Идиот, по-"хахляцки" "домовиной гроб именуется!!!
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Тепер залишилася історична задача - дати свободу народам росії. Ганьба російській імперії!
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Он начнется когда Китай предьявит свои территориальные претензии, раньше наверное нет, там все очень запущено в плане национальной самоидентификации.
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Китай не за горами, скоро раби вялікой рації стануть буддистами.
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Спасибо США, спасибо Волкер. Наверняка без вашего участия мы бы не смогли договориться с попами.
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І спасибі президенту України Порошенку, що зумів перетягнути на бік України і США й Волкера, і Ердогана, і Варфоломія, і багатьох впливових у християнському світі персон.
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Пуйло сегодня потеряло РАКЕТУ , а Украина его НИКОГДА НЕ БЫЛА !!!
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Оп-па... вот тебе, гундяюшко, и гулькин хрен! Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 5082
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то наверное теми же кисточками по-святили, что и ракеты "сатана".... упс.... Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 6844
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Вже є реакція з москви ,у Керила хочуть накласти анафіму на Варфоломія першого.
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хай бісяться собі єретикі. Мені байдуже.
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все що кацапи тепер можуть накласти-це купу гівна під себе
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Прав был все таки товарищ Бисмарк когда утверждал , что Рос Империю можно победить и развалить только если Украина и ее граждане станут злейшими врагами этой империи , и кто ,кто ,а Хуйло как любимый ученик Гитлера ,это знал на 100% , по этому и сделал все , что бы ближайший союзник стал злейшим врагом.
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сейчас на любые попытки провокационных "штурмов" церквей Московского патриархата спецназ должен реагировать с показательной жёсткостью
московские гниды не пройдут!
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Показні сценарії москви не пройдуть ,те що спроби такі будуть всі знають.
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Тепер нашим можновладцям потрібно терміново підняти законопроект, про котрий говорив Владика Євстратій в своєму інтерв'ю та визначити там, що є таке церква іноземної держави-агресора, назначити податки для церкви-держави-агресора та законодавчо заборонити церкві держави-агресора займати приміщення українських Лавр з розірванням ще поки діючих договорів оренди.. Гривнею їх треба витискувати за поребрик..
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Вальцман против своего шефа не пойдёть.
Это работа следующего президента.
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Золотые слова... "Самоё больное место у попов - кошелёк... Ударьте попа по кошельку, и он завопит от боли..." (кто-то из деятелей Реформации).
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Хуйло потеряло Украину, в первый же день нападения - еще на Майдане, потом в Донецке... теряло и теряло, пока не нашло - НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ, НАВСЕГДА!.... Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 9998
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Тепер для рпц треба виставити рахунок за користування Лаврою у розмірі 3 млрд доларів на рік.
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так,оренда так оренда, нехай платять.
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Ну кто бы мог подумать,что можно так полюбить Америку как ненавидеть козломордию...Опять табуретом по голове лишнехроморомной.
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Думаю Хуйлу можно этот орден от Украины присвоить. Но только посмертно.
Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 5856
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"Автокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер..."
Кто знает. А не переложил ли Путин все политическое в экономическое? Обычные живут не политикой, а обычно. Готов ли госп. Волкер, за проиграш Путина - политически? Вложить деньги в сою страну - ЭКОНОМИЧЕСКИ? Так, как план МАршалла.

Ну и .... Где?
(Украинцы? Много -"пьют", затем долго опохмеляются. Нет Волкеров и Путиных - Есть Украины. Это? ОСНОВНОЕ!
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що до плану Маршала, то Штати та Світ вичікують, як пройдуть вибори преза, якщо про Західний, думаю отримаємо ні, тоді куй... (
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Ханты-Мансийск, Ямал, Магадан, остров Врангеля и.т.д. Приходов в вяликой масса-вот туда мокши едте и здравие окурку кремлевскому и гундяю пойте Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 9161
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Автокефалія підкреслить той факт, що політично Путін втратив Україну, - Волкер - Цензор.НЕТ 8587Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 10 мин.10 минут назад

Життя переповнене символами.

В день антимосковського синоду Вселенської патріархії, Бог натякнув московитам, що небо не для них.

Ракета до неба не долетіла.
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Російські лідери відштовхують український народ від історичних відносин з Росією

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3090963
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теж собі відмітив, шо ми самі не збирались собачитись з росіянами - таки, там багато наших родичів та знайомих - цілком притомних. Та зневажливе ставлення, до України та українців породило відразу, а гібридна агресія зовсім вбила надію на добросусідство.
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А ты думаешь к нам в европе лучше относятся?Безумец.Мы там никто и зовут нас там "эй ты иди сюда".Не буквально.Любые лидеры приходят и уходят.Времена смуты пройдут.Не бери близко к сердцу.Надежду убить нельзя.Как были вместе так будем.
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Кацики - ми вас витягли з боліт, ми вас хрестили, ми вас і вб'ємо.. Але відспівувати не будемо - тамбовські вовки вас по ярах відвиють..
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недаром были назначены экзархи в Украину украинцев-это заслуга штатов они заставили барыгу делать этот шаг.Он этот шаг не делал бы хорошо подумайте
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Видно тарифы поднимать будут.Если все так возбудились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтокефалия подчеркнет тот факт, что политически Путин потерял Украину, - Волкер
 
 
 
 
 
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