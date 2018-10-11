 Гройсман убеждает инвесторов компании, основанной экс-министром финансов Яресько, вкладывать деньги в Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждает инвесторов компании бывшего министра финансов Натальи Яресько вкладывать деньги в Украину. Он провел встречу с представителями Horizon Capital – одного из крупнейших и самых активных инвесторов в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
По мнению главы украинского правительства, иностранный капитал позволит ускорить экономический рост страны. И если сейчас он составляет 5%, то в случае притока инвестиций может подняться до 7%.
Для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов, Украина уходит от излишней зарегулированности, говорит Гройсман.
"С прошлого года мы ликвидировали 760 регуляций, некоторые из которых действовали со времен Советского Союза. И они действовали еще буквально недавно. Но мы изменили это, мы их отменили, и будем идти дальше," – сказал премьер-министр.
По мнению Владимира Гройсмана, в дальнейшем ситуация в Украине будет только улучшаться и становиться все более выгодной для иностранных инвесторов.
"Вы нужны Украине. Я думаю, что Украина нужна вам. Я думаю, что в объединении этих усилий лежит совершенно четкий успех", – подвел премьер-министр итог встречи.
Horizon Capital работает на украинском рынке с 2006 года. Компания руководит фондами прямых инвестиций с общим капиталом более $800 млн. В ее портфеле – такие компании, как Rozetka, Jooble, Ciklum, Tinkoff Credit Systems, и прочие.
Меня зовут Мохаммад Захур. Я гражданин Великобритании, собственник группы компаний «Истил» и бывший собственник единственной независимой англоязычной газеты в Украине «Kyiv Post». Моей первой инвестицией в Украине была инвестиция в Одесский морской порт в 1993г. С тех пор и до настоящего времени моя группа инвестировала более 400 миллионов долларов в различные отрасли украинской экономики.
Украина стремится привлекать прямые иностранные инвестиции, которые в настоящий момент находятся на самом минимуме. Многочисленные конференции и выставки, демонстрирующие привлекательность инвестиций в Украине, проводятся во многих странах. 8 октября пройдет Неделя Украины в Лондоне, где украинское руководство в очередной раз попытается произвести впечатление, что Украина становится все более привлекательной и безопасной страной для иностранных инвесторов.
Я владел «Kyiv Post» в течение девяти лет без страха и без преференций. Я стремился донести до ведома общества как положительные, так и отрицательные особенности ведения бизнеса в Украине. Я часто подчеркивал все «за» и «против» и предоставлял читателям и инвесторам возможность самим решать, инвестировать, или нет.
Я продал газету в апреле 2018 г., но не изменил своего стремления к защите объективности. В течение многих лет мы отдавали преимущество информации о проблемах, с которыми сталкиваются в Украине зарубежные инвесторы, как компании, так и частные лица. Среди этих проблем коррупция, рейдерство, несправедливые суды, прокуроры, полиция, налоговые органы, городские власти, криминалитет и т.д.
В 2000 г. я убедился на личном опыте насколько опасно вести бизнес в Украине, когда после того, как я инвестировал более 150 миллионов долларов в Донецкий металлургический завод мне «предложили» отдать завод. Бороться было трудно, но с помощью «Kyiv Post» и дипломатического сообщества мне удалось отстоять свои инвестиции. После этого у меня какое-то время не было проблем в этой стране, пока я сам не стал владельцем «Kyiv Post». Через моих украинских сотрудников начали поступать просьбы не публиковать отдельные статьи в «Kyiv Post», но мы их никогда не выполняли. В ответ последовали попытки оказать административное давление на другие мои бизнесы в Украине с помощью налоговых органов и прокуратуры. Тем не менее, мы не сдавались.
После продажи «Kyiv Post» давление на меня возобновилось. «Kyiv Post» поддерживал г-на Порошенко в начале его президентства, но потом мы заметили, что с коррупционной практикой нет должной борьбы. Напротив, эти проблемы росли как грибы. Поэтому мы начали критиковать его самого и его команду. В ответ, совсем недавно, по инициативе управления СБУ, отвечающего за защиту интересов государства в сфере экономической безопасности, полиция завела уголовное дело по поводу того, что мы якобы незаконно изменили исторический фасад бывшей гостиницы «Лейпциг», которой мы владеем (в которую мы уже вложили 90 миллионов долларов и продолжаем инвестировать). По какой-то причине, господа из СБУ увидели в этом прямую угрозу государственной безопасности. Однако, после того, как мы предоставили все документы и разрешения, подтверждающие законность работ по реставрации фасада здания, дело было закрыто.
Сейчас мы противостоим новой рейдерской атаке, теперь уже со стороны чиновников Министерства обороны Украины и никому не известной «строительной» компании «Промбуд-М», которые под священным лозунгом «Жилье для военнослужащих украинской армии» пытаются отнять земельный участок, принадлежащий нам по закону. Вот хронология событий, которая свидетельствует, насколько система прогнила, и как безукоризненно организованы рейдеры:
1. Июль 2009 г. - мы купили имущественный комплекс, состоящий из нескольких зданий в плачевном состоянии, расположенный на участке земли площадью 0,6 га по адресу ул. Артема 24-А (в настоящее время улица Сечевых Стрельцов) в Киеве. Недвижимость находилась в частной собственности и была куплена у компании, которая имела все необходимые документы на право собственности, и которая заплатила Министерству обороны около миллиона долларов за эту недвижимость. Однако, сразу же после покупки, наше право собственности на это имущество было оспорено Министерством обороны в суде;
2. Сентябрь 2009 г. - Хозяйственный суд г. Киева признал нас добросовестным покупателем и подтвердил наши права на имущественный комплекс. Это решение было подтверждено всеми последующими судебными инстанциями, включая Верховный Суд Украины (в декабре 2009);
3. Декабрь 2010 г. - Киевский городской совет принял решение о продаже нам, как собственникам зданий, земельного участка, на котором они расположены, а также прилегающей к ним территории;
4. Февраль 2011 г. - подписан договор купли-продажи этого земельного участка с Киевским городским советом с поэтапной оплатой в течение 5 лет;
5. Май 2017 г. - мы полностью выплатили городу стоимость земельного участка и зарегистрировали право собственности на земельный участок;
6. Декабрь 2017 г. - мы с удивлением узнаем, что наши права на земельный участок оспорены в Хозяйственном суде г. Киева некой «строительной» компанией «Промбуд-М», с которой, как оказалось позднее, и.о. начальника управления капитального строительства Министерства обороны г-н Собан в марте 2017 г. подписал договор на строительство жилищного комплекса на нашем земельном участке. Нам показалось подозрительным такое «сотрудничество» г-на Собана с никому не известным «застройщиком» «Промбуд-М», зарегистрированным в селе Городок Ровенской области, не имеющим ни строительной лицензии, ни опыта строительства подобных объектов, с уставным капиталом 9 тысяч гривен;
7. Январь 2018 г. - мы оспорили фиктивный договор между Министерством обороны и «Промбуд-М» в Хозяйственном суде г. Киева. 3 мая 2018 г. Хозяйственный суд г. Киева вынес решение в нашу пользу и признал недействительным договор между Минобороны и «Промбуд-М». Они подали апелляцию, однако апелляционная инстанция решила приостановить ее рассмотрение до момента, пока суд не примет окончательное решение по искам, которые были поданы против нас и Киевского городского совета Министерством обороны и компанией «Промбуд-М»;
8. 22 мая 2018 г. - как мы и ожидали, судья Хозяйственного суда Киева, Владислав Демидов, принял нужное рейдерам решение, аннулировав решение Киевского городского совета о продаже нам земли и договор купли-продажи земельного участка. Мы не знаем какими мотивами он руководствовался при этом. Мы подали апелляцию на это решение и надеемся апелляционная инстанция даст правильную правовую оценку этой ситуации и в отличие от судьи Демидова не станет игнорировать тот факт, что мы являемся собственниками зданий на этом участке и ранее отстояли наше право собственности в судебных инстанциях. Хотя уверенности в положительном для нас исходе апелляции, к сожалению, нет;
9. 23 мая 2018 г. - на следующий день после принятия судьей Демидовым решения в пользу Министерства обороны, по иронии, заканчивается срок его судейских полномочий;
10. Июнь 2018 г. - мы подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении г-на Собана из Министерства обороны, который инициировал «тендер» на строительство жилищного комплекса на нашей земле;
11. Сентябрь 2018 г. - Генеральная прокуратура Украины запросила материалы уголовного дела против чиновников Минобороны у полиции «для проверки».
Я уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если я проиграю все суды в этой стране, я продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором я уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 г. и которое близится к завершению.
В то же время, чтобы избежать этих дорогих судебных битв, и чтобы не начинать еще одной тяжбы против очередных рейдеров, в марте 2018 г. я обратился к Даниилу Билаку, директору «Украина Инвест» и главному инвестиционному советнику Премьер министра Украины с просьбой о помощи. Г-н Билак посчитал этот дело очень тревожным и это был не первый случай с которым они столкнулись. Он организовал мне встречу с Оксаной Маркаровой, уполномоченным правительства по вопросам инвестиций и главой межведомственной Рабочей группы, созданной г-ном Гройсманом для решения существующих проблем инвесторов (в то время она также занимала пост первого заместителя министра финансов).
У нас получилась очень позитивная и обнадеживающая встреча с г-жой Маркаровой и советником Рабочей группы Ириной Краско в марте 2018 г. Они были проинформированы о фактах рейдерской атаки на земельный участок Истил, которые происходят при прямом участии и поддержке чиновников из Министерства обороны, и о негативном влиянии таких фактов на инвестиционный климат в Украине. Г-жа Маркарова пообещала проинформировать Премьер министра Украины об этих фактах и обратиться в Министерство обороны. Она также спросила, не намерены ли мы обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, если итог будет отрицательным. Я сказал, что наверняка обратимся. Однако после этой встречи г-жа Маркарова, к моему большому сожалению, прекратила дальнейшее общение по этому вопросу без каких-либо объяснений и все наши электронные письма остались без ответа. Позже она стала и.о. Министра финансов.
Мы старались решить этот вопрос без причинения еще большего ущерба и без того плачевной инвестиционной картине Украины, но кажется, в высших эшелонах украинской власти это абсолютно никого не интересует. В том числе это оказалось не интересным «Украина Инвест» - агентству, которое должно было стать голосом инвесторов, помогать им работать в этой стране.
Я надеюсь дипломатическое сообщество, страны-партнеры Украины, бизнес ассоциации, омбудсмен, финансовые институты и другие агентства, работающие над положительным имиджем Украины, прочтут эту статью и используют свое влияние для убеждения украинской власти в том,
Kamaliya Zahoor
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Как и проплаченные решения судов.
Вова, как вы далеки от народа и экономических постулатов...Бездна.
точно так же "помогла" следующей стране где-то в Южной Америке (не помню кто именно, лень гуглить..), доведя ее до банкротства?! Почитайте как она, ободрав мужа до нитки и отсудив себе ВСЕ, пыталась отсудить у него ещё и алименты - очень "показательная" история..