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 Политика Украины
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 Требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей и обеспечить доступ ОБСЕ на всю территорию оккупированной части Донбасса, - МИД

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны РФ и ее оккупационных войск против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражая полную поддержку деятельности СММ, в очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. В очередной раз призываем РФ принять все необходимые меры для прекращения препятствования деятельности международных организаций, в т.ч. гуманитарных, со стороны ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

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В МИД отмечают, что согласно с обнародованным 10 октября докладом СММ, именно на временно оккупированных территориях Донбасса было зафиксировано подавляющее большинство фактов ограничения свободы передвижения и другие препятствия в процессе выполнения представителями СММ их мандата.

"Особенную обеспокоенность вызывают приведенные в докладе факты враждебного отношения российских оккупационных войск к наблюдателям СММ, что сопровождается угрозами и применением оружия", - подчеркивается в заявлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090956
 
   
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Від підлих кацапів щось трєбовать -марно.Їх можна лишень заставити щось виконувати Требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей и обеспечить доступ ОБСЕ на всю территорию оккупированной части Донбасса, - МИД - Цензор.НЕТ 9579
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Надо не требовать, а решать те проблемы, которые имеем в отчизне своей.Иначе будем покорять рекордные глубины по нырянию, как наша соотечественница. Вот лишь бы всплыть вовремя.
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Требуем! И я требую! Просрали - такие куски территории, а теперь - "требуем.." Требовать - самим, а не "обсе". - картонным дурилкам. Требуем... Что плохо лежит, то и звиздят у "дебильных хозяев". Закон жизни и джунглей. А дальше то что? Обесе, озабоченность... Строители, мля!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей и обеспечить доступ ОБСЕ на всю территорию оккупированной части Донбасса, - МИД
 
 
 
 
 
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