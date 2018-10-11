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 Константинополь приступает к созданию автокефальной церкви в Украине, - историческое решение Синода Вселенского патриархата. ВИДЕО

Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии украинской церкви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Рatriarchate.org

В тексте отмечается: "Под председательством Вселенского Патриарха, Священный Синод провел очередную сессию с 9 по 11 октября 2018 года, чтобы изучить и обсудить пункты своей повестки дня.

В Священном Синоде обсуждались, в частности, церковные дела Украины, в присутствии Его Превосходительства архиепископа Даниила Памфилийского и Его Преосвященства Епископа Илариона  Эдмонтонского, Патриарших Экзархов в Украину и после широких обсуждений постановил:

1) Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.

3) Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха, чтобы получить такие петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые были канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их верные были восстановлены к общению с Церковью.

4) Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому Патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархию, которая будет отмечать Вселенского Патриарха в качестве Первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви.

5) обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа преобладала".

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090954
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Украине. Поздравляю братья с разбитием ещё одной кандалы в которые нас заковала Козломордые ордынцы-сатанисты!
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Все же придется ставить памятник Пете при жизни. Таких исторических достижений не было ни при одной власти. Вселенский патриархат приступает к созданию автокефальной церкви в Украине, - историческое решение Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 4096
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Я что-то перестал понимать физику. Украина восстановила свои права позже, чем ей сегодня утром отсалютовала русская ракета...
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Тут Томос пре, а там - "Россия больше не будет участвовать в ПАСЕ"
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Слава Богу ! Слава Україні !

п.с. але за Петра всерівно не буду голосувати Константинополь приступає до створення автокефальної церкви в Україні, - історичне рішення Синоду Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 4938
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Кацапи зараз зайдуться, мовляв, томоса ще не дали і усе таке. А їм не про томос наразі треба нервувати, а про п.4, за яким навіть і без томоса фсб-шний сатанат вже права на Київську митрополію офіційно втрачає.
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СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ
respect Президенту
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тупина, гундяя и всю эту киздобратию забудут через пару десятилетий, а Томос на века!
Томос дан Украине и её церкве - мокшанцы самоверы, можете утереться своей новросией-росией и с рпц вместе взятыми......
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"приступает к предоставлению Автокефалии" - по-церковному расплывчато как-то.

процесс, а когда он будет завершен?
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Я так думаю, що то справа не одного дня, а процедурні питання треба дотримати, щоб комар носа не підточив.
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думаю, да.
и думаю, каким образом некие политсилы будут таскать эту новость в зубах.
Причем. с разных сторон. Самые заинтересованные - БПП и оппоблок.
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Уже таскають.
педру мальдивського не офшорником, а героєм виставляють.
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А тебе то в Питере какое до этого дело? Иди мост кадыркин целуй. ))
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Кто в этой теме понимает?Что дальше будет происходить с УПЦ МП их выгонят или нет?Или они и дальше как отдельная секта будут у нас?
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Не хочу каркати, але не виженуть ще кацапську секту.
Для мене індикатор маленький - чиряк пц мп під Верховною Радою, що стирчить там з часу антимайдану 2013-2014 і досі не знесений.
А головний індикатор - Лаври.
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И еще одно. Меня всегда интересовало, а с какой такой стати церкви привилегии и льготы в оплате ЖКХ??? Когда нищие пенсионеры в холодных хатах сидят?
Особенно цинично это выглядит с Киевской и Почаевской лаврами - кублом.
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Церковні питання у нас так само запущені, як і усі інші.
Тому нічого дивного, що там теж творяться дивні речі.
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Церковь это бизнес и платить налоги должны на общих условиях. А сейчас можно зарегестрировать церковь свидетелей петра и получить льготы.
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Все три тролля вместе собрались. Так чего ж ты ноешь, что тебя банят? )) Банят и правильно делают.
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Маєте рацію, але у Ваших міркуваннях суперечність.

Дуже піклуєтеся про "пЄнсіонЄров_в_холдних_хатах"?

Так вони і є головними прихожанами церкви. По суті, volens-nolens, держава дотує їх у такий спосіб. Адже утримання всіх споруд та "інфраструктури" церкви лягло б переважно на них.
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Слава Україні!!! Вітаю усіх!!! Господь з Україною!!!
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Скільки сірководню зараз одночасно виділяється на запорєбріку...
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Свинорусы там войной грозились? лаптеногие еретики и раскольники, получай фашист гранату
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Ах який сьодня яскравий день!Поздоровляю всіх вірних!
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Эй раскольники малоканонические, вы нам еще за газ должны...
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"фсб"-піп дуууже на "табачніка" схожий Константинополь приступає до створення автокефальної церкви в Україні, - історичне рішення Синоду Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 1642
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Цікаво, а хоч хтось з тих хто радіє щось з цього зромів? Виходить так, що за п.2 всі монастирі, духовні навчальні заклади і собори переходять у володарювання особисто Константинопольського Патріарха. А за п.3 мирянин Денисенко поновлений до статусу простого монаха РПЦ, а Макарій - нізвержений до ієрея РПЦ. Бо якщо він визнає їх рівними собі патріархом і митрополитом, то цим він визнає і очолювані ними самочинні зборища, яким вже ніякий томос і не потрібен.
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Дякуємо Всевишнього за торжество справедливості!
Дякуємо Вселенського Патріарха Варфоломія і Священний Синод за праведність!
Вітаю всіх православних України і їх свяшенників з торжеством Справедливості Божої!
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Слава Ўкраіне !

Ад усяго сэрца віншую вас, украінцы!
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Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо
правду й волю в своїй хаті разом ми відстоїмо!
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Это победа.
Рвутся московские кандалы.
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Лично я вообще-то атеист....., НО ТОЛЬКО Киевского Патриархата!!!
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Визнаю історичну місію Путіна… Він виявися в політиці і духовній сфері настільки самим великим, самим сильним і самим азартним граком , що не лише САМ СЕБЕ, але й росію переграв з розгромним підсумком!!
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А теперь гундяй - мундяй пусть только попробует заикнуться что он Руси патриарх, тупой собакой был, ей и останется.
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а кацапских новостях тишина по поводу этого события
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З тієї хвилини як це рішення було прийнято почалося розграбування українських релігійних об'єктів окупованих московитами. Необхідно запобігти цьому!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонстантинополь приступает к созданию автокефальной церкви в Украине, - историческое решение Синода Вселенского патриархата. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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