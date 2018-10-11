 Наемники из 120-мм минометов обстреляли Луганское, Чермалык и Лебединское, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольский направление.

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В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял на защитников Луганского, Чермалыка и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Гнутово. По защитникам Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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