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 Наемники из 120-мм минометов обстреляли Луганское, Чермалык и Лебединское, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольский направление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения в районе проведения ООС. За сутки враг осуществил 28 обстрелов по позициям ВСУ, - штаб

В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял на защитников Луганского, Чермалыка и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Гнутово. По защитникам Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Смотрите: Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов в "серой" зоне на Донбассе, - штаб. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3090953
 
 
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да таких потерь как вчера на века хватит. Берегите парней,они настоящие.
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четыре Ангела вчера улетели...в Вечность
(четыре матери осиротели...почернели...)
спасибо, что сегодня потерь - нет!
спасибо, что живые!!!
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Не такими должны быть сообщения "Цензора". А такими: "В ответ на провокации сепаров и применение ими запрещённых видов оружия, силы Украины открыли ураганный ответный огонь и отправили на корм собакам и воронам пару десятков "мышебратьев". Именно этого я жду каждый день!
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Нужно было все таки наказывать и наемников и их семьи, перекрывать все КПП на месяц и не пропускать их. Пока не будет тишины хоть на неделю.
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То что потерь на данный момент(!!!) нет - хорошо.........
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Российско-оккупационные войскаИсточник: https://censor.net.ua/n3090953 - вже не терористи ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники из 120-мм минометов обстреляли Луганское, Чермалык и Лебединское, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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