 Наемники из 120-мм минометов обстреляли Луганское, Чермалык и Лебединское, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. Большинство обстрелов пришлось на Мариупольский направление.
В течение дня огневое воздействие из минометов калибра 120 мм враг осуществлял на защитников Луганского, Чермалыка и Лебединского, а минометы 82-го калибра применял по опорным пунктам вблизи Гнутово. По защитникам Водяного противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
(четыре матери осиротели...почернели...)
спасибо, что сегодня потерь - нет!
спасибо, что живые!!!