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 Патриарх Филарет провел брифинг в связи с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата провел брифинг по поводу последних решений Синода Константинопольского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию вела  Радио Свобода.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090952
 
   
 Топ комментарии
 
То что скажут на брифинге ясно. Неправильно журналисты расставили акценты! Не снятие анафемы с патриарха Филарета, а неправомерность наложения ее московскими попами. Ибо московия просто украла(по обыкновению) право на каноничность. Они не церковь, а злобствующая на Мир секта еретиков. Не удивлюсь если следующим шагом будет предание анафеме Гундяева. А ПОДТВЕРЖДЕНИЕ томоса который существовал у Киева до 1696 года, конечно будет.
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Уже приняли решение, что Томос будет дан Украине. Осталось выбрать нового главу церкви, которому его вручат. Сегодня будет зарево за поребриком)
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Бережи Вас Господь, отче. Дякую
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То что скажут на брифинге ясно. Неправильно журналисты расставили акценты! Не снятие анафемы с патриарха Филарета, а неправомерность наложения ее московскими попами. Ибо московия просто украла(по обыкновению) право на каноничность. Они не церковь, а злобствующая на Мир секта еретиков. Не удивлюсь если следующим шагом будет предание анафеме Гундяева. А ПОДТВЕРЖДЕНИЕ томоса который существовал у Киева до 1696 года, конечно будет.
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Уже приняли решение, что Томос будет дан Украине. Осталось выбрать нового главу церкви, которому его вручат. Сегодня будет зарево за поребриком)
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Немного посмотрел на 1-м парашинском. Истерия по этому поводу крепчает. Они там так брызгали слюной, что возникло желание почистить монитор.
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Вселенський Патріархат

Оголошення

Голова Його Всестояння, Вселенський Патріарх, Святий і Священний Синод скликав на своє чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 р. Для вивчення та обговорення питань порядку денного.

Священний Синод обговорював зокрема і далі церковну справу України,
у присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даніеля Памфілона та Його Преосвященного Єпископа Іларіона Едмонтонського Патріаршого Екзарха в Україні та після великих обговорень, які постановили:

1) Поновити вже прийняте рішення, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання Автокефалиї Церкві України.
2) відновити
в цей момент, Ставропігіон Вселенського Патріарха в Києві, одна з його численних Ставропігій в Україні, яка завжди існувала.
3) Прийняти та розглянути клопотання про апеляцію Філарета Денисенка, Макарія Малетика та їх послідовників, які опинилися в схизмі не з догматичних причин
відповідно до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха прийняти такі клопотання ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище канонічно відновлювалися до свого ієрархічного чи священичого чину, і їхні вірні були відновлені для спілкування з Церквою.
4) Скасувати юридичне зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, яке надав право через оікономію Патріарху Московському, щоб обрядити Київського митрополита, обраного Духовним благочинним собором його єпархія
який буде святкувати Вселенський Патріарх як Перший Ієрарх на будь-якому святі, проголосивши та підтверджуючи свою канонічну залежність Константинопольської Матері-Церкви.
5) закликати всіх зацікавлених сторін уникати призначення Церков, монастирів та інших майна, а також будь-яких інших насильницьких дій та відплати;
так що панує мир і любов до Христа.
На Вселенському Патріархаті, 11 жовтня 2018 року

Від Головного Секретаріату
Святого і Святого Синоду
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п.с. официально сказано, что рпц не имеет права называться на территории Украины "украинской", т.е. теперь никаих УПЦ(МП) не будет.. только расейске правоскрепне церкве..
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Это переломное историческое событие.
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Молодець Порошенко! Брифінг патріарха Філарета у зв'язку з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 4859обставив кацапів по -повній ! Що скажете,зрадофіли? барига...агент крембля,лыпецька хфабрика...сліпий траст мальдыви......зрадавсепропало...я нічого не забув? Брифінг патріарха Філарета у зв'язку з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 4859
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Та до чого тут твій Порошенко. Просто Варфоломія кацапи заїбали...
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Була б Юля, молились би кацапському Гундяю і Пуйлу. Порох - це те, що лікар виписав. Брифінг патріарха Філарета у зв'язку з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 6929
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Та что ты говоришь? Совсем ни при чем? А то, что именно он первый поднял этот вопрос, это как? До этого и в голову никому не приходила эта тема.
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сообщение от Укринформа...
Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.
Детали позже...https://www.ukrinform.
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Зря его главой хотят, смотрю брифинг, староват уже, помоложе надо и поактивней.
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не лезь в монастырь со своим уставом. Сами разберуться.
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будет оркам и Лебединое....не за горами!
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на крысме:1. Армянск снова накрыло кислотой. Севастопольские пропагандоны решились написать о продолжающейся катастрофе: "У нас все очень плохо, стоит вонь ужасная. Мы готовы завтра выйти на митинг, идти в администрацию и что-то делать, сил терпеть больше нет. В субботу хотят сделать День города, но, на сколько я знаю, придут все с плакатами и в масках, и никто ничего праздновать не будет", - сообщила пропагандонам жительница Армянска Екатерина Пивовар, показав фотографии своего маленького ребенка, которому после 15-минутной прогулки вызвали "скорую". "На теле появилась сыпь, отекли глаза, стал мучать удушающий кашель" http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/v-armyanske-novye-vybrosy-zhiteli-goroda-gotovy-vyjti-na-miting/2. Оккупанты нагрянули домой к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан в соцсетях собраться завтра у "администрации" города из-за экологической катастрофы. Ей вручили предостережение о недопущении никаких акций https://ru.krymr.com/a/news-siloviki-prishli-k-zhytelnice-armyanska-posle-ee-prizyva-vyjti-k-vlastyam/29538117.html3. Пропагандоны из "Вести/Крым" написали сегодня статью, в которой рассказали о том, как снова задыхаются жители Армянска. Через 15 минут статья была удалена https://twitter.com/KrimRt/status/1050359582705496065. Ой, незадача. А мы как раз костюм химзащиты накрахмалили на праздник. Анонсированный оккупантами шабаш-концерт в Армянске, на который оккупанты планировали свезти детей со всего Крыма, чтобы показать "отсутствие угрозы", судя по всему, отменили: "А что случилось с благотворительным концертом, целью которого было «продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет» (с)???? Вот теперь интересно - это у нас духа «единства» не хватает, или все же не всё так радужно, как всех пытаются убедить?", "Да ну это просто жесть, какой увлекательный у нас будет День города", "Походу, участники концерта, собрав остатки разума, ещё не отравленного выбросами, отказались ехать в Армянск", "Отлично было бы, если все жители города, собрав остатки своего разума, отказались идти на данное мероприятие", "Это чтобы вы все в масках туда не пришли" https://twitter.com/KrimRt/status/10500340851780321285. Оккупанты продолжают врать: "Власти Армянска опровергли информацию украинских СМИ о повторных выбросах". Пропагандоны разместили цитату неназванного "чиновника" из Армянска: "Я думаю, что если бы что-то произошло, то моментально это оказалось бы в социальных сетях". Напомню, все соцсети Армянска уже несколько дней завалены сообщениями о кислоте в городе!!! И украинские СМИ тут ни при чем!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10503058476860375046. Жители Армянска комментируют слова оккупантов о том, что в городе все в порядке, а о катастрофе врут украинские СМИ: "Этого и следовало ожидать", "А как же наши звонки на горячую линию, они же фиксировали наши фамилии и адреса? У меня нет слов. Я прозреваю от всего происходящего", "Собаки бешеные", "Качественный вброс! У многих и так нервы на пределе!", "Празднование Дня города в марлевых повязках состоится в пятницу, 12 октября, в 16:45 на площади у кинотеатра" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10503271903976939527. Понаехавшая в Феодосию из Ростова-на-Дону считает, что в ситуации с Армянском виноваты украинские СМИ. Саранча не верит, что Армянск задыхается. Причем эта курва написала комментарий на паблике Армянска, который красный от сообщений местных жителей о кислоте https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050353876766023682. В 15:00 на паблике Армянска появилось сообщение: "В пятницу, 12 октября, в 16:45 на площади ЦКиД все намеченные публичные мероприятия отменяются, как несогласованные с администрацией. Провожу встречу с избирателями там же. Ввиду неблагоприятной экологической обстановки прошу прихватить марлевые повязки", - написал т.н. "депутат" Виктор Мохов, понаехавших с Урала в Крым до оккупации https://twitter.com/KrimRt/status/10503621708218040339. Побочный эффект кислоты: жители Армянска вспоминают, как город процветал (без сарказма) до оккупации, и как загибается сейчас https://twitter.com/KrimRt/status/105037659224823808010. Оккупанты провели сегодня рейд в Белогорске с целью "выявления нелегалов". Были задержаны около 50 человек, "прибывшие из Луганска, Донецка, Армении и Азербайджана" https://ru.krymr.com/a/news-stali-izvestny-podrobnosti-utrennego-obyska-v-belogorske/29537966.html11. После аннексии россия уничтожила половину виноградников под Судаком https://ru.krymr.com/a/news-posle-anneksii-ploshchad-vinogradnikov-sokratilas-na-polovinu/29537505.html12. Ватостополь. Запоребриковые понаехи состязаются в ватном остроумии. Местная вата, которой есть с чем сравнивать, возражает: "(Понаех) Что мне нравится в Украине, так это полное её отсутствие", "(Упоротый ватник) Хех, ща Вас раздерут на сто маленьких цыплят. Но раздирающие Вас не понимают, что таки ТОЙ Украины, которая была в составе Союза, действительно нет. Осталась неонацистское государство, дерибанящее остатки советского прошлого и сносящее памятники своему благодетелю. На Украине махровый неонацизм", "Представляю, как вы уворачиваетесь от лично караулящего Вас Яроша с баллончиком пены, когда катаетесь к неонацистам за колбасой и лекарствами" https://twitter.com/Kosstik8/status/1050025402633281536

13. На ватофоруме поговорили о лекарствах: "Лекарства продавали с хохлятской аннотацией без перевода на русский язык", "Вы не поверите, но сейчас в числе заказов «привезти с Украины» лидируют именно лекарства. И как-то не помеха аннотация без перевода на русский язык", "Будут лекарства из рф дешевле - забудут мову как страшный сон", "Дело даже не в цене, а в отсутствии аналогов полноценных" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050031749013692416 14. "Я сыр санкционный провозила в вещах" - жители Ялты делятся лайфхаками, как с материковой Украины провезти в оккупированный Крым продукты. Все сообщения прочтите по ссылке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105008869378298266015. Продолжаем читать севастопольский зверинец: "Вы ещё скажите, что поведение украинской делегации в ПАСЕ - это тоже фейк", "Не фейк. Ожидаемое поведение граждан, у которых забрали часть территории в одностороннем порядке. Вы ожидали от них улыбок и дружественных объятий? Это было прогнозируемо. В 2014 году мы сделали выбор: или Украине россии как дружественное или как минимум нейтральное государство, или «Крымнаш». Мы выбор сделали. Поведение хохлов - приложение к нашему выбору. Я не вижу перспектив, чтобы их отношение к нам улучшилось. Это только депутаты. У низов, которые в каждом районе, каждом селе похоронили погибших на Донбассе, таких неадекватов еще больше. Случилась как-то поездка в поезде по соседству с возвращающимися атошниками в купе. Один другому вываливает на стол стопку российских паспортов с вопросом: а у тебя какой трофей? Люди безбашенные, попробуй предложи ему мириться с россией. Я не рискну" https://twitter.com/Kosstik8/status/1050041292795850752 16. Ялта. С 15 октября часть вещевого рынка закроют "на ремонт", т.е. навсегда, в рамках будущего сноса. Предприниматели не раз митинговали и взывали к путину. Не помогло.
17. Этой дороге от роду ОДИН месяц! Но её уже снова "ремонтировали". По количеству латок можете судить о качестве. Кацапам придётся пенсионерам не только возраст поднимать, а и отстреливать https://twitter.com/66Sergik/status/105030583943158579218. Снесли кафешки на Ай-Петри, потому что "мусор, антисанитария, экология". Ок, кафешек нет. Мусора и говна в лесу меньше не стало. Наоборот, больше. Потому что свинособаки, где жрут, там и срут. А жрут они везде - с газетки, на капоте, из багажника, из пакетика и т.д.P.S. Закончу выпуск сообщением из Ялты: "Чего на зеркало пенять, когда рожа кривая? Мусор им не нравится. Вот в Германии, вот в Швейцарии… Хотите, как там? А чего же вы примкнули к помойке, а теперь вам не нравится, что она воняет? Кто хочет чистоты, идет туда, где чисто. А вы же все радовались, как вам повезло. Получайте сполна. Германии захотели - там не воруют! А ворам так и надо. Мало вам еще грязи" https://twitter.com/KrimRt/status/1050020536875671553Это сообщение не только и даже не столько о мусоре, сколько обо всем остальном!@CrimeaUA1
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Насмешило про стопку кацапских паспортов в виде "трофеев": а чего не уши, например?! Было бы еще страшнее и кровожаднее. Какие же они идиоты, и как мы с ними жили "одной страной"?!
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представляю, как Путин сейчас Кирилку Гуньдяева за бороду по полу таскает..
а если по сути, то это пипец "рускамумиру"!!! троекратное Ура!
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головне це кількість адептів, адепти то економічний актив, без них той папір і на ухо не потрібний, на індекс Доу-Джонса не вліяє
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Обратите внимание на микрофоны с эмблемами телерадиокомпаний, которые стоят перед Филаретом. Парашных помоек "112", "News One", "Интера", "Ахмето-Украины" там нет. Почему я не удивлён???
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их таие мелочи как судьба Украины не интересуют! Им важней имениы хуйла....
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сегодня на расосие
будет белая ночь от зарева
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Браво, Ваша Святість! Здоров'я Вам, довгих років служіння Українській Православній Церкві.. Сьогодні і Ваш лень, і день сотень тисяч вірних, котрі слати під Ваше крило і йшли за Вами ці роки.. Як тільки нас не називали "каїни".. Ви перемогли і ми разом з Вами.. Знаєте - до сліз..
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До Ваших слів додам... Викликає радість - цей великий історичний момент релігійного життя нашого народу. Пам'ятаю... як в нас на Заході України із 90-х років становились і створювались приходи УПЦ КП. Скільки було гонніння і ворожнечі... тоді... навіть і помислити було важко що ці церкви і приходи стануть колись канонічними. Тому велика подяка нашому народу і прихожанам які всі ці роки з вірою об'єднувались в укаїнську церкву.

Особлива радість є за предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета. В свої поважні 89 років дожив до того дня коли була знята анафема, визнанна церква і отримана автокефалія. Що може бути більш значимим для нього в житті. Дійсно... Сьогодні радісний і величний день всього життя Філарета. Дай Боже йому ще многая, многая, многая літа...
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Боже мой, да он говоит как обсолютно свободный человек, сравнивать с речьями гундяя даже не стоит, вам Украинцы серёзно отличный патриарх. Надеюсь вы скоро будите молится как свободные люди и будите Божьими детьми, как все свободные народы и рабы божьи пусть останется для рассеиского сатаната.
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Варфоломій відкрив перед українськими православними двері.. Тепер тільки нам вирішувати.. Подяка та довгих років служіння на благо православ'я Святійшому Варфоломію..
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Ну що там, ну що?)
Не дивлюся трансляцію.
Звершилось?
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Если вылезет Барыга в телевизер пиариться, тогда точно свершилось.
Я уже один раз лоханулся, поведясь на сообщение Туки.
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этот человек,как вы выразились "барыга" сделал во сто крат больше для становления украины ,как действительно независимого государства чем все предыдущие преЗики вместе взятые
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Был бы у тебя такой "ИНТЕРЕС" ты бы тоже его спасал...
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Все на благо что сможет обьединить Украинскую нацию, особенно в период войны и преддверии выборов Президента и Парламента. Потому как в основе всех многовековых бед Русичей -Украинцев, их разделенность, невозможность найти в себе национальное единство и согласие, чем всегда пользовались внешние силы.
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да,ваш пост имеет логику
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - симон петлюра
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Ну Петя выступил, красавчег, ему многое за такое проститься, ибо есть Бог.
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хотіли сьогодні у космос палЄтіти,так нЄт же, їхній пепелац упав)
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Томос для русскіх, це набагато страшніше, ніж розвал Совєцкого Союзу.
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руськи,то нащадки Київської Русі)
а,яке відношання до Русі має кацапня???
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Я хоть и неверующая. Но от всей души поздравляю верующих, для которых это важно.
Все, что объединяет украинцев - полезно.
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Как бы московские попы специально массово не явились на "собор", что бы получить БОЛЬШИНСТВО голосов за СВОЕГО попа во главу украинской церкви !
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Есть поговорка: "не можешь подедить - ВОЗГЛЯВЬ" ! Вот за это кацапездолы могут и взяться !!!
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наш бог есть солнце. Все остальные идут.... Брифінг патріарха Філарета у зв'язку з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 1393 . ладно лесом
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До выборов Томос не дадут, не хочет Синод смешивать пиар политиков и священные действа.
Для сладкоголосых соевых воспевателей поясняю, Томос это документ, святыня для верующих, на данный момент этого ДОКУМЕНТА нет, а есть принципиальное решение....это не для Петь, Юль, клоунов и певцов, а для ВСЕЙ Украины и не надо к нему примазывать проворовавшиеся лживые рожи...
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А можна просто відмінити вибори, навіщо вони нам якщо буде Томос?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатриарх Филарет провел брифинг в связи с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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