 Патриарх Филарет провел брифинг в связи с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию вела Радио Свобода.
Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
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Голова Його Всестояння, Вселенський Патріарх, Святий і Священний Синод скликав на своє чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 р. Для вивчення та обговорення питань порядку денного.
Священний Синод обговорював зокрема і далі церковну справу України,
у присутності Його Преосвященства Архиєпископа Даніеля Памфілона та Його Преосвященного Єпископа Іларіона Едмонтонського Патріаршого Екзарха в Україні та після великих обговорень, які постановили:
1) Поновити вже прийняте рішення, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання Автокефалиї Церкві України.
2) відновити
в цей момент, Ставропігіон Вселенського Патріарха в Києві, одна з його численних Ставропігій в Україні, яка завжди існувала.
3) Прийняти та розглянути клопотання про апеляцію Філарета Денисенка, Макарія Малетика та їх послідовників, які опинилися в схизмі не з догматичних причин
відповідно до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха прийняти такі клопотання ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище канонічно відновлювалися до свого ієрархічного чи священичого чину, і їхні вірні були відновлені для спілкування з Церквою.
4) Скасувати юридичне зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, яке надав право через оікономію Патріарху Московському, щоб обрядити Київського митрополита, обраного Духовним благочинним собором його єпархія
який буде святкувати Вселенський Патріарх як Перший Ієрарх на будь-якому святі, проголосивши та підтверджуючи свою канонічну залежність Константинопольської Матері-Церкви.
5) закликати всіх зацікавлених сторін уникати призначення Церков, монастирів та інших майна, а також будь-яких інших насильницьких дій та відплати;
так що панує мир і любов до Христа.
На Вселенському Патріархаті, 11 жовтня 2018 року
Від Головного Секретаріату
Святого і Святого Синоду
Україні надали Томос.
https://apostrophe.ua/news/society/2018-10-11/sinod-predostavil-ukraine-tomos-ob-avtokefalii-vse-podrobnosti/143054
Усіх вітаю!
Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Соответствующее решение утверждено Синодом 11 октября в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.
Детали позже...https://www.ukrinform.
13. На ватофоруме поговорили о лекарствах: "Лекарства продавали с хохлятской аннотацией без перевода на русский язык", "Вы не поверите, но сейчас в числе заказов «привезти с Украины» лидируют именно лекарства. И как-то не помеха аннотация без перевода на русский язык", "Будут лекарства из рф дешевле - забудут мову как страшный сон", "Дело даже не в цене, а в отсутствии аналогов полноценных" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1050031749013692416 14. "Я сыр санкционный провозила в вещах" - жители Ялты делятся лайфхаками, как с материковой Украины провезти в оккупированный Крым продукты. Все сообщения прочтите по ссылке https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105008869378298266015. Продолжаем читать севастопольский зверинец: "Вы ещё скажите, что поведение украинской делегации в ПАСЕ - это тоже фейк", "Не фейк. Ожидаемое поведение граждан, у которых забрали часть территории в одностороннем порядке. Вы ожидали от них улыбок и дружественных объятий? Это было прогнозируемо. В 2014 году мы сделали выбор: или Украине россии как дружественное или как минимум нейтральное государство, или «Крымнаш». Мы выбор сделали. Поведение хохлов - приложение к нашему выбору. Я не вижу перспектив, чтобы их отношение к нам улучшилось. Это только депутаты. У низов, которые в каждом районе, каждом селе похоронили погибших на Донбассе, таких неадекватов еще больше. Случилась как-то поездка в поезде по соседству с возвращающимися атошниками в купе. Один другому вываливает на стол стопку российских паспортов с вопросом: а у тебя какой трофей? Люди безбашенные, попробуй предложи ему мириться с россией. Я не рискну" https://twitter.com/Kosstik8/status/1050041292795850752 16. Ялта. С 15 октября часть вещевого рынка закроют "на ремонт", т.е. навсегда, в рамках будущего сноса. Предприниматели не раз митинговали и взывали к путину. Не помогло.
17. Этой дороге от роду ОДИН месяц! Но её уже снова "ремонтировали". По количеству латок можете судить о качестве. Кацапам придётся пенсионерам не только возраст поднимать, а и отстреливать https://twitter.com/66Sergik/status/105030583943158579218. Снесли кафешки на Ай-Петри, потому что "мусор, антисанитария, экология". Ок, кафешек нет. Мусора и говна в лесу меньше не стало. Наоборот, больше. Потому что свинособаки, где жрут, там и срут. А жрут они везде - с газетки, на капоте, из багажника, из пакетика и т.д.P.S. Закончу выпуск сообщением из Ялты: "Чего на зеркало пенять, когда рожа кривая? Мусор им не нравится. Вот в Германии, вот в Швейцарии… Хотите, как там? А чего же вы примкнули к помойке, а теперь вам не нравится, что она воняет? Кто хочет чистоты, идет туда, где чисто. А вы же все радовались, как вам повезло. Получайте сполна. Германии захотели - там не воруют! А ворам так и надо. Мало вам еще грязи" https://twitter.com/KrimRt/status/1050020536875671553Это сообщение не только и даже не столько о мусоре, сколько обо всем остальном!@CrimeaUA1
а если по сути, то это пипец "рускамумиру"!!! троекратное Ура!
будет белая ночь от зарева
Особлива радість є за предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета. В свої поважні 89 років дожив до того дня коли була знята анафема, визнанна церква і отримана автокефалія. Що може бути більш значимим для нього в житті. Дійсно... Сьогодні радісний і величний день всього життя Філарета. Дай Боже йому ще многая, многая, многая літа...
Не дивлюся трансляцію.
Звершилось?
Я уже один раз лоханулся, поведясь на сообщение Туки.
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - симон петлюра
а,яке відношання до Русі має кацапня???
Все, что объединяет украинцев - полезно.
Для сладкоголосых соевых воспевателей поясняю, Томос это документ, святыня для верующих, на данный момент этого ДОКУМЕНТА нет, а есть принципиальное решение....это не для Петь, Юль, клоунов и певцов, а для ВСЕЙ Украины и не надо к нему примазывать проворовавшиеся лживые рожи...