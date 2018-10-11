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Все про:Варфоломей (92) Константинопольский патриархат (43) Филарет (305) синод (12)

 Это огромное торжество справедливости, - вице-премьер Кириленко о снятии анафемы с Филарета

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко называет торжеством справедливости снятие анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере

"Снятие Константинопольской церковью-матерью московской "анафемы" со Святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета является огромным торжеством справедливости. Божьей справедливости!", - написал В.Кириленко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, синод Вселенского патриархата в четверг 11 октябр принял решение о признании анафемы Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария незаконными.

Также незаконной была признана аннексия Киевской митрополии Вселенского патриархата Русской православной церковью в 1686 году.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090947
 
   
 Топ комментарии
 
надо бы с Мазепы снять анафему.. тем более она наложена по политическим мотивам
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СИНОД ЗАВЕРШЕНО: ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЗРОБИВ ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ

11.10.2018 18:33
Зняття анафеми з Філарета та Макарія підтверджується
Синод Константинополя у четвер, 11 жовтня, оголосив своє рішення щодо України. Вселенський Патріарх продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.

Інформація, поширена низкою церковних ЗМІ та речником Київської Патріархії Євстратієм Зорею про те, що Вселенський Патріархат визнав незаконною анексію Київської Митрополії російською церквою та зняв анафему з Предстоятеля УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія підтвердилася. Про це також йдеться в офіційній заяві Константинополя.
Ще одне питання, яке непокоїть Вселенського Патріарха - майнове.
На Фанарі Україну застерегли від незаконного захопленння церков та монастирів.
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В чем суть это торжества - коммуналка подешевеет или лекарства для пенсионеров бесплатно... Это огромное торжество справедливости, - вице-премьер Кириленко о снятии анафемы с Филарета - Цензор.НЕТ 6012
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Суть что о этих проблемах будут меньше думать, религия как говорится наркота для народа.)
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" Украина . Возвращение своей истории" - прекрасный фильм.

ВОПРОС К КИРИЛЕНКО - может по телеку его показывать раз в месяц? А то пистеть в СМИ каждый может

А вот обьяснить украинцам , что в крови королевских всех фамилий присутствует кровь Ярослава мудрого - то есть он прародитель всех европейских королей. И вот раша все это уничтожала в истории . Может в суд на них подать?
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надо бы с Мазепы снять анафему.. тем более она наложена по политическим мотивам
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СИНОД ЗАВЕРШЕНО: ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЗРОБИВ ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ

11.10.2018 18:33
Зняття анафеми з Філарета та Макарія підтверджується
Синод Константинополя у четвер, 11 жовтня, оголосив своє рішення щодо України. Вселенський Патріарх продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській Православній Церкві.

Інформація, поширена низкою церковних ЗМІ та речником Київської Патріархії Євстратієм Зорею про те, що Вселенський Патріархат визнав незаконною анексію Київської Митрополії російською церквою та зняв анафему з Предстоятеля УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія підтвердилася. Про це також йдеться в офіційній заяві Константинополя.
Ще одне питання, яке непокоїть Вселенського Патріарха - майнове.
На Фанарі Україну застерегли від незаконного захопленння церков та монастирів.
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"Снятие Константинопольской церковью-матерью московской "анафемы" со Святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета является огромным торжеством справедливости. Божьей справедливости!"

О !
Що там зараз у мокшанському сатанаті буде творитися !!!
Сьогодні на " 60 мінут нєнавісті к Украінє" буде сєанс массового сказу мокшан !!!!

ENJOY !!!!!
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А кто знает, лаптеногие бесогоны со Льва Толстого сняли анафему, или великий русский писатель до сих пор под санкциями чекистской рясной своры?
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О! Ще один політичний артефакт, після 4-х років забуття, виринув з кабмінівського лайна офшоропітека. Що, Славко, знову в політику потягло? Ну-ну...
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А кто знает, лаптеногие бесогоны со Льва Толстого сняли анафему, или великий русский писатель до сих пор под санкциями чекистской рясной своры?
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Да там у них і на "Дміітріі Донєцком Донском, теж анафєма"..
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Ще одна кабмінівська жаба заквакала!Не взівають ніде.
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Гівно всплило ,я маю наувазі топ -мародера Кириленка.За яким давно гіляка плаче!!!Кириленко ви себе муділи не тішете,все одно не встигнете звалити!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто огромное торжество справедливости, - вице-премьер Кириленко о снятии анафемы с Филарета
 
 
 
 
 
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