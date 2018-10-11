 СБУ обыскивает офисы фондовых бирж, которые подозревают в отмывании денег

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем, через использование ряда украинских фондовых бирж. Сейчас в офисах этих бирж и на местах жительства их должностных лиц проходят обыски, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета", – сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ выиграло у компании "Котлас" суд по делу о выводе 3 млрд грн из "Укрнафты"

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

"Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, к тому же, согласно законодательству, не подлежащий налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.", – сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц, сообщают в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова "отмыла" 80 миллионов